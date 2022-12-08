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Что нам принес фестиваль «Текст» / Табрис Яруллин в прямом эфире «Реальное время Live»

15:00, 08.12.2022 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Что нам принес фестиваль «Текст» / Табрис Яруллин в прямом эфире «Реальное время Live»

С 5 по 10 декабря в Национальной библиотеке Татарстана проходит второй библиотечный фестиваль «Текст», который собрал в себе разнообразные форматы взаимодействия фондов библиотеки с читателями, краеведами, искусствоведами, художниками, книжными блогерами, экспертами театра и кино. В шестидневную программу вошел библиотечный форум «Код доступа» и еще пять дней, каждый из которых посвящен одному из фондов Национальной библиотеки. По всей России, а в особенно в Татарстане, наблюдается замечательная тенденция — библиотеки становятся все более и более популярными. О том, какие изменения Национальная библиотека Татарстана претерпела в 2022 году, чем запомнился второй фестиваль «Текст», — поговорим с заместителем директора Национальной библиотеки РТ Табрисом Яруллиным в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоКультура Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:32
    может молодежь потянется книги читать благодаря вот таким вот активистам
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