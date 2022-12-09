Магазины Mothercare в Казани могут открыться под названием Wearkids или Motherbear

Новый владелец российской сети детской одежды уже подал заявки на регистрацию

Один из крупных дистрибьюторов мировых брендов на российском рынке компания «Джамилько» в ноябре стала владельцем бизнеса британской сети Mothercare в России, которая насчитывала почти 120 магазинов в 30 регионах страны, в том числе и казанских ТЦ «Республика» и «Мега». Теперь же компания намерена сменить название этого магазина на новое. Как выяснило «Реальное время», «Джамилько» подала заявки на регистрацию четырех новых товарных знаков. Под одним из них в декабре вновь начнут открываться магазины в России.

Четыре варианта на замену

1 декабря московская компания «Джамилько», которая занимается в России реализацией одежды мировых брендов, подала заявку на регистрацию сразу 4 товарных знаков — KIDSTUDIO, WONDERKID, WEARKIDS и MOTHERBEAR, один из которых заменит собой ушедший из России популярный британский бренд детской одежды Mothercare. Эта компания стала одной из сотен иностранных брендов, решивших покинуть российский рынок.

О приостановке деятельности в России Mothercare, которая присутствовала на отечественном рынке с начала нулевых, сообщила в марте этого года. Свои розничные магазины, а также интернет-магазин для россиян компания закрыла в конце марта, а в июле заявила о своем намерении продать российский бизнес.

В августе говорилось, что магазины Mothercare планирует купить петербургская компания «Крокид», которая также занимается продажами детской одежды, и уже даже заключила договоры на покупку двух магазинов. Но в итоге в ноябре владельцем ООО «Монэкс Трейдинг» с долей в 99,99% стала именно «Джамилько». После покупки сети детской одежды из Британии новый собственник планировал развивать ее под локальным брендом и первые магазины открыть уже в декабре.

О приостановке деятельности в России Mothercare, которая присутствовала на отечественном рынке с начала нулевых, сообщила в марте этого года. Фото yandex.ru/maps

Сеть из 118 магазинов, приносящих 25% мировой выручки

В конце ноября выкупленные «Джамилько» магазины без вывесок уже открылись в Москве и Санкт-Петербурге. На тот момент сеть имела рабочее название Kids Brands, и если ассортимент и качество товара не изменились, то цена на модные детские вещи подскочила на треть. Новый владелец сообщил, что в планах сначала распродать остатки товаров бренда Mothercare, после чего в сеть придется привлекать новые бренды. Кроме того, компания занята поиском нового подрядчика — рассматриваются варианты из Турции и Китая. Сотрудничество с прежним из Бангладеша и Индии прекращено.

До своей продажи компания «Монэкс Трейдинг» в качестве дочерней входила в структуру Alshaya Group из Кувейта, а та, в свою очередь, являлась владельцем мастер-франшизы Mothercare. На момент продажи российская розничная сеть британского бренда одежды для детей состояла из 118 магазинов в 30 регионах страны, в числе которых был и магазин в ТЦ «Республика» и «Мега» в Казани. За 2021 год выручка отечественной сети составила около 13 млрд рублей, убыток — 243 млн рублей.

При этом объем продаж на российском рынке составлял около четверти от мировой выручки бренда. Из-за ухода Mothercare из России ежемесячные потери ретейлера оценивались почти в 700 тыс. долларов, а после закрытия торговых точек компания не дополучила почти 5 млн долларов.

На момент продажи российская розничная сеть британского бренда одежды для детей состояла из 118 магазинов в 30 регионах страны, в числе которых был и магазин в ТЦ «Республика» и «Мега» в Казани. Фото: Максим Платонов

Новый владелец — ретейлер брендов с 30-летней историей

АО «Джамилько» было создано почти 30 лет назад и занимается розничной торговлей одеждой в специализированных магазинах, компанию с 2009 года возглавляет Кира Балашова. Учредитель компании — кипрская ЗАО «Лосфорд Трейдинг Лтд». Известно, что компания многие годы являлась ретейлером таких брендов масс-маркета, как Levi’s, New Balance, Wolford, Timberland, Lee Cooper и других, а также люксовых — Cerutti, Christian Dior, Hermes, Burberry, Salvatore Ferragamo и многих других.

По данным Роспатента, «МФК Джамилько» уже обладает исключительными правами на несколько товарных знаков — часть из них были зарегистрированы этой осенью. Также фешен-ретейлер имеет 4 представительства и филиала в Санкт-Петербурге, Ростове-на Дону и Екатеринбурге и сеть из 150 магазинов в крупных городах страны. По итогам деятельности в 2021 году компания получила доход в 11,2 млрд рублей, который по сравнению с предыдущим годом вырос почти на 36%.