День в истории: потеряли Джона Леннона и Советский Союз

Чем примечательна дата 8 декабря?

Фото: RIA Novosti archive, image #848095 / U. Ivanov / CC-BY-SA 3.0/wikipedia.org (подписание Беловежских соглашений)

Сегодня, 8 декабря, в мире отмечают День художника, в нашей стране празднуют образование Российского казначейства. 8 декабря ПАСЕ утвердила свой флаг, перешедший Евросоюзу, был убит один из основателей The Beatles Джон Леннон, в Беловежской пуще подписали соглашение о распаде СССР и создании СНГ, митрополитом Татарстанским стал отец Кирилл. Родились командир подводной лодки Николай Столбов, королева Шотландии Мария Стюарт, писатель и журналист Владимир Гиляровский, актрисы театра и кино Алиса Фрейндлих и Клара Румянова. Умерли певица Венера Шарипова, поэт Хади Такташ, главный редактор киножурнала «Ералаш» Александр Хмелик. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Такташ умер

8 декабря 1910 года в Казани родился Николай Столбов. После школы работал шофером, в армии сначала был командиром подводной лодки М-72, после — М-87 и, наконец, с октября 1939-го руководил командой подлодки Щ-402, участвуя в девяти боевых походах и произведя 11 торпедных атак. Погиб с экипажем от взрыва водорода при зарядке аккумуляторов. Его имя носит улица в Старо-Татарской слободе.

Хади Такташ с первой женой Гульчирой Хамзиной. Между 1926 и 1928 гг. Фото: из архива Национальной библиотеки РТ

8 декабря 1931 года от тифа умер поэт Хади Такташ. Родившийся в селе Сыркыды (ныне Торбеевский район Мордовии), он в юности начал подражать Тукаю, работал в Бухаре, Оренбурге, Ташкенте, в 1922-м поступает в Коммунистический университет трудящихся Востока, где увлекается творчеством Маяковского, Есенина. В 1927 году выходит его первый сборник «Сыны Земли», он активно занимается журналистикой, пишет пьесы для театра, в стихах перейдя от романтизма к реализму. Похоронен в парке имени Горького.

8 декабря 1989 года скончалась оперная певица Венера Шарипова. Она приехала в Москву из узбекского Шерабада, окончила консерваторию, в 1952—1977 годы была солисткой Татарского театра оперы и балета, а с 1977-го — солисткой Татарской филармонии, то есть исполняла и партии лирико-колоратурного сопрано в операх, и народные песни и песни русских, зарубежных и татарских композиторов.

Фото: Максим Платонов

8 декабря 2020 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (в миру Михаил Наконечный) стал митрополитом Татарстанским. Он родился в мае 1961 года, с октября 1980 года был настоятелем Успенского кафедрального собора во Владимире, в 1998 году — епископом Богородицким. 6 октября 2011 года назначен главой новообразованной Екатеринбургской митрополии.

8 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало, что Верховный суд Татарстана отказал в удовлетворении иска группы граждан о признании недействительным постановления Кабинета министров РТ за №208 от 19 марта 2020 года «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции» и его последующих редакций. Этим документом власти республики были вынуждены ввести QR-коды в общественном транспорте и другие ограничения для сдерживания смертельно опасной инфекции. Непопулярная мера дала результат: по уровню вакцинации в стране Татарстан из аутсайдеров выбился в лидеры — поднялся с 64-го места на 8-е, на сегодня привиты более 2,1 млн человек. А самое главное — заболеваемость стала падать, врачи говорят о готовности свернуть лишние койки в ковидных госпиталях. Тем не менее противники «куаризации» не видели здесь связи и считали, что их права нарушили.

Фото: Максим Платонов

Собрались в пуще

8 декабря 1832 года была основана Императорская военная академия — будущая Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил России. Заведение создали для «образования офицеров к службе Генерального штаба» и «вящего распространения военных познаний». С 1855 года это Николаевская академия Генштаба, обучение в ней считалось особенно почетным. Прекратила существование в 1918-м, воссоздана в 1936 году — но в Москве.



8 декабря 1991 года в Вискулях под Брестом президент РСФСР Борис Ельцин, глава Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). В соглашении подчеркнута неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества, заявлены гарантии их открытости и свободы передвижения граждан. Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва, Эстония, а Грузия присоединилась лишь в декабре 1993 года.

Фото: Amio Cajander / wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Чепмен стрелял в Леннона

8 декабря 1955 года парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг. После он перешел по наследству к Евросоюзу. Это голубое прямоугольное полотнище (с соотношением сторон 2:3), в центре которого изображены 12 пятиконечных золотых звезд, расположенных по кругу аналогично цифрам на циферблате часов. В конкурсе на выбор знамени участвовали сотни художников, победил в нем чиновник из аппарата Совета Европы Арсен Хейтц. Позже он признался, что просто срисовал свой флаг с иконы Богоматери со звездным венцом на голубом фоне.

8 декабря 1980 года Марк Дэвид Чепмен убил Джона Леннона. Музыкант с женой Йоко Оно подъехали к отелю «Дакота», где он жил, на лимузине. Чепмен окликнул его: «Мистер Леннон?» Ранее он подходил к бывшему гитаристу The Beatles, так что певец даже кивнул ему. Злоумышленник пять раз нажал на курок. После 20 лет, проведенных в тюрьме, Чепмен пять раз подавал прошение о досрочном освобождении, но каждый раз получал отказ «из соображений общественной безопасности и спокойствия».

