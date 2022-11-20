В Татарстане с 1 декабря подорожают тарифы на электроэнергию

Госкомитет Татарстана по тарифам утвердил цены на электроэнергию — об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года одноставочный тариф составит 4,68 рубля/кВтч, он вырастет на 8,8%.

А для татарстанцев, проживающих в домах, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительными установками повысится с 3,2 руб./кВтч до 3,58 руб./кВтч.

Тариф на электричество для жителей, живущих в сельской местности, вырастет на 27 копеек до 3,28 руб./кВтч.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предельный рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря. Он составит 9%. Глава кабмина подписал соответствующее постановление. Оно вступит в силу 1 декабря 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.



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Илина Хакимова