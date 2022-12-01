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Сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой: комментарии православного священника / «Реальное время Live»

15:58, 01.12.2022 4 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой: комментарии православного священника / «Реальное время Live»

Сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой в главной роли — самая громкая премьера осени 2022 года. В день премьеры драму посмотрели более 250 тысяч подписчиков «Кинопоиска» — больше не было ни у одного проекта онлайн-платформы за всю ее историю. В сериале много сцен из церковной жизни, значение и содержание которых мы обсудим сегодня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана с православным священником Александром Ермолиным.

«Реальное время»

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 16:36
    Какой прикольный выпуск!
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  • Анонимно 18:00
    Посмотрел сериал и ничему не удивился. Все что показали - это из жизни церкви и ее паствы.
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  • Анонимно 18:42
    и почему я не хочу втягиваться в этот сериал
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  • Анонимно 18:42
    Ивлеева молодец, работяга
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