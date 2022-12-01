Сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой: комментарии православного священника / «Реальное время Live»
Сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой в главной роли — самая громкая премьера осени 2022 года. В день премьеры драму посмотрели более 250 тысяч подписчиков «Кинопоиска» — больше не было ни у одного проекта онлайн-платформы за всю ее историю. В сериале много сцен из церковной жизни, значение и содержание которых мы обсудим сегодня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана с православным священником Александром Ермолиным.
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