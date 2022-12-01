Реальное училище: стране нужны технари

А потом оказалось — нужны педагоги

Здание на углу улиц Лево-Булачной и Мартына Межлаука, которое казанцы по привычке называют педагогическим институт, уже несколько лет — Институт психологии и образования КФУ. Изначально его строили для реального училища, готовившего будущих специалистов заводов, фабрик и аграрных предприятий.

Никакой лирики!

Смысл обучения в реальном училище в том, что по его окончании студенты могли поступить только в высшие технические и сельскохозяйственные учебные заведения. К примеру, будущий глава Центрального комиссариата по делам мусульман внутренней России Мулланур Вахитов потом учился в Петербурге в политехническом и психоневрологическом институтах.

В России сначала появились реальные классы, это означало, что в них преподают «технические науки», в 1864-м — реальные гимназии, а в 1872 году и училища. Упор шел на математику, физику, естествознание, черчение, рисование, иностранные языки (но не латынь или греческий!).

В Казани открытию реального училища предшествовало появление и других учебных заведений. К примеру, в 1859-м открылась Мариинская Первая казанская женская гимназия, а в 1866-м — Казанское военное училище. В итоге в конце XIX века, помимо реального училища, в Казани уже было по три мужских и женских гимназии, Родионовский институт благородных девиц, промышленное техническое училище, художественная школа, юнкерское пехотное училище, духовная семинария, ветеринарный институт…

В Казани училище состояло из четырех низших образовательных классов, пятого и шетого, которые были коммерческим отделением и дополнительного седьмого класса. В первые годы училище находилось в доме Тихонова (Тиханова) на месте гостиницы «Казань». В 1879-м появилось здание, спроектированное Христофором Пашковским. Он при этом работал в училище, преподавал рисование и черчение, а также спроектировал дом Кекина (Горького,3). В начале XX века здесь тем же предметам, а также чистописанию учил Петр Дульский, первый председатель Союза художников ТАССР.

Строил художник, помогали городские главы

Вуз поддерживал тогдашний городской голова, математик, профессор Казанского университета Эраст Янишевский. В 1876-м он купил здание на левой стороне Булака для размещения на этом месте училища. Это был дворовый участок наследников отставного майора, помещика Николая Ивановича Мосолова с двухэтажным и трехэтажным каменными домами. Женат Мосолов был дважды: сначала на дочери штабс-лекаря и статского советника Антонине Еллинской, а потом на Любови Мичуриной.

Строительство обошлось в 112 377 рублей и 99 копеек, к примеру, купец Иван Соболев выделил 85 тысяч рублей. У Соболева были бани (на этом месте у вокзала стоит отель «Кристалл», вокруг которого остались части Соболевских номеров). Впрочем, деньги он зарабатывал оптовой торговлей хлебом, был учредителем Казанской купеческой биржи и общества взаимного кредита в Казанской губернии.

Фото: wikimedia.org

Обучение было платным — от 30 до 36 рублей. Кроме того, были и именные стипендии. Но денег постоянно не хватало, так что вкладывался и попечительский совет, в который вошли богатые купцы.



Среди них — Александр Лебедев, который, будучи городским головой, все деньги на ремонт булаковских мостов отдал на возведение одного, каменного, который стал Лебедевским, а также «горбатым» или мостом «слез» (между улицами Тази Гиззата и Мусы Джалиля). Денег, кстати, не хватило, городской голова достраивал его на свои средства. Имя другого благодетеля, Романова, носил мост у самого училища, вероятно, он был построен на средства либо бургомистра Казанского городского магистрата Василия Романова, либо городского головы Кузьмы Романова.



Был тут и Дмитрий Вараксин, пару лет бывший мэром, но в основном известный по Казанскому водочному заводу (находился на Спартаковской напротив нынешнего «Баскет-холла»). Иван Журавлев, совладелец винокуренного завода в Усадах, открывший также первый ночлежный приют, располагавшийся под кремлем, в начале Баумана. Сам он жил в доме, который потом стал частью ТЮЗа. Николай Крестовников, один из владельцев стеаринового и кожевенного заводов, а также автор «Семейной хроники Крестовниковых».

После революции

У училища были свои физический, естественно-исторический кабинеты, химлаборатория, библиотека, а также множество административных помещений. Сюда брали детей после начальных классов, учеба шла 6—7 лет. Всего выпустилось более 2 тысяч человек — до революции. В 1918 году училище превратилось в казанскую школу первой ступени №18.

Также здесь размещался Педагогический техникум. Это заведение выросло, кажется, из объединениях всех видов школ, типа земской школы для обучения народных учительниц или центральной крещено-татарской школы. Сначала на их основе появились четыре техникума, работающих на разных языках, а потом один единый. Во время войны, как и во многих других зданиях, тут работал эвакуационный госпиталь, а после открылся Казанский государственный педагогический институт. Этот вуз, начинавший свою историю в 1876 году как Учительский институт, в начале XXI века стал Татарским гуманитарно-педагогическим университетом, а еще позже вошел в состав федерального университета, превратившись в Институт психологии и образования КФУ.