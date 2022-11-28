ЧМ-2022: лучший чемпионат в истории футбола / «Реальное время Live»

Чемпионат мира по футболу в Катаре — не первое международное соревнование, которое проходит не в привычные сроки. Две Олимпиады — в Мельбурне 1956 года (с 22 ноября по 8 декабря) и в Сеуле 1988 года (с 17 сентября по 2 октября) — только номинально назывались летними. Водную Акватику 2007 года в Австралии провели весной (с 17 марта по 1 апреля), хотя ее привычное время проведения — середина лета, поскольку зачастую соревнования проводятся на открытом воздухе. В условиях пандемии коронавируса у нас уже достаточно спокойно отнеслись к переносу Олимпиады-2020 и многих других стартов, как и к проведению хоккейного МЧМ в августе.



Нынешний ЧМ тоже выбивается из привычного ряда, между тем в прежние годы зачастую оправдывали ранний вылет сборных-фаворитов (Германия в 2018-м, Англия, Испания, Италия в 2014-м, та же Италия и Франция в 2010-м) тем, что игроки успели устать после насыщенного международного сезона.



Действующий чемпион мира — Франция — попал в группу, где на две трети будут те же соперники, что на победном мундиале в России-2018. Уругвай снова сыграет с Португалией, с которой встречался 4 года назад в Сочи. Жеребьевка Катара вызвала «фантомные футбольные боли» у спортивного журналиста «Реального времени» Джаудата Абдуллина. О том, как проходит ЧМ 2022, какие скандалы развернулись вокруг него, — смотрите сегодня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.