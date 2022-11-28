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Что такое факторинг в 2022 году — Алексей Дробот / «Реальное время Live»

14:45, 28.11.2022 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Что такое факторинг в 2022 году — Алексей Дробот / «Реальное время Live»

Факторинг — это комплекс услуг, в основе которого лежит беззалоговое финансирование товаров и услуг под уступку дебиторской задолженности. Это значит, что поставщик уступает права требования банку, при этом получая оплату по денежному требованию, не дожидаясь сроков оплаты дебитором по контракту. В сделке участвуют три стороны — банк (фактор), продавец (поставщик) и клиент (дебитор). Факторинг позволяет поставщику решать сразу две важные задачи: сокращать кассовый разрыв, получая финансирование, и снижать издержки компании по управлению своей дебиторской задолженностью.

Алексей Дробот — начальник управления цифрового факторинга Ак Барс Банка — расскажет, чем факторинг может помочь бизнесу, в чем его отличие от кредита, а также о том, какие виды факторинга набирают популярность в 2022 году — смотрите сегодня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:15
    Факторинг — это обмен будущей выручки на деньги. Вы продали товар с условием отсрочки или рассрочки платежа и выставили счет клиенту.
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    Анонимно 18:57
    Ага, спасибо
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