Что такое факторинг в 2022 году — Алексей Дробот / «Реальное время Live»

Факторинг — это комплекс услуг, в основе которого лежит беззалоговое финансирование товаров и услуг под уступку дебиторской задолженности. Это значит, что поставщик уступает права требования банку, при этом получая оплату по денежному требованию, не дожидаясь сроков оплаты дебитором по контракту. В сделке участвуют три стороны — банк (фактор), продавец (поставщик) и клиент (дебитор). Факторинг позволяет поставщику решать сразу две важные задачи: сокращать кассовый разрыв, получая финансирование, и снижать издержки компании по управлению своей дебиторской задолженностью.

Алексей Дробот — начальник управления цифрового факторинга Ак Барс Банка — расскажет, чем факторинг может помочь бизнесу, в чем его отличие от кредита, а также о том, какие виды факторинга набирают популярность в 2022 году — смотрите сегодня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.