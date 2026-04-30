Любимова: РФ и КНР вместе учатся писать сценарии для совместных фильмов

По словам Любимовой, специалисты двух стран учатся вместе работать на всех этапах создания кино — от написания сценариев до технических решений

Находящийся в производстве российско-китайский фильм «Черный шелк» свидетельствует о выходе сотрудничества кинематографистов двух стран на новый уровень. Об этом журналистам на съемочной площадке заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

— Безусловно, можно сказать, что [«Черный шелк» демонстрирует] новый уровень взаимоотношений российских и китайских кинематографистов. Первая часть франшизы «Красный шелк» получила статус совместного производства и статус национального фильма и в России, и в Китае, — сказала она.

По словам министра, специалисты двух стран учатся работать вместе на всех этапах создания кино — писать сценарии, учитывая различия в юморе, сюжетных поворотах и поступках героев. Любимова добавила, что подобные проекты требуют высокого профессионализма и значительных ресурсов, а российская киноиндустрия за последние 10 лет заметно выросла.

Ариана Ранцева