Около 80% россиян за год не сталкивались с кибермошенниками

61% опрошенных главным каналом мошенников считают звонки, 40% — мессенджеры, 29% — СМС

Порядка 80% опрошенных россиян за последний год не сталкивались с попытками кибермошенничества, следует из опроса Ozon. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно полученным данным, больше всего считают, что не сталкивались с мошенничеством, респонденты из старшей группы (56—65 лет) — так ответили 88% из них. Всего платформа опросила порядка 1,5 тыс. своих пользователей.

17% опрошенных, уточняют в Ozon, общались с мошенниками, но успевали понять их намерения. Молодые люди (18—26 лет) чаще других говорят, что умеют «вовремя отсеивать подозрительные контакты».

В Ozon, основываясь на данных своего исследования, напоминают о переходе мошенников к «мультиканальному» давлению на потенциальных жертв. Преступники комбинируют отправку сообщений на телефон, в мессенджеры, по СМС и на почту.

В целом опрошенные по-разному выделяют каналы связи мошенников: 61% считают главным каналом звонки, 40% — мессенджеры, 29% — СМС. Еще 27% опрошенных упомянули email, сообщения в соцсетях и взаимодействие через фишинговые сайты.



Ариана Ранцева