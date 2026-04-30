Евросоюз готовит альтернативу членству Украины — поэтапную интеграцию

Идея ускоренного вступления была отклонена на мартовской встрече, страны-участницы готовят пакет краткосрочных мер для расширения доступа Украины к рынкам ЕС

Евросоюз, не поддержавший идею ускоренного вступления Украины, рассматривает альтернативные форматы постепенного сближения с Киевом. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.

По данным издания, идея ускоренного вступления была отклонена на мартовской встрече, где страны-участницы сочли невозможным предоставление Украине участия до завершения ключевых реформ. Однако они готовят пакет краткосрочных мер, который позволит Киеву получить ряд политических и экономических преимуществ до полноценного вступления в союз. Речь идет, в частности, о расширении доступа к рынкам и более глубоком участии в европейских программах и институтах. Взамен обсуждается концепция поэтапной интеграции.

При этом источники издания подчеркивают, что, несмотря на сохранение курса на вступление, в ближайшей перспективе в Брюсселе считают его малореалистичным.

Ариана Ранцева