Академик РАН назвал идею этнического вируса «полной глупостью»

Ученый пояснил, что в США живет около 1 млн русских, а само понятие «русский человек» включает якутов, евреев, татар, и все они перемешаны смешанными браками

Сегодня невозможно создать вирус, который бы прицельно атаковал какую-то конкретную этническую группу, заявил молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков. Об этом сообщает RT.

— Нет, конечно. Это полная глупость... Представляете, вот запрещают обмениваться генетическим материалом. Интересно, а знают ли те, кто запрещает, что в той же Америке около 1 млн русских живет? И что такое русский человек? Это и якут русский, и еврей русский, и татарин русский. Какая этническая общность у нас может быть? Все настолько перемешаны, столько смешанных браков... Не может такого быть, — сказал ученый.

Вместе с тем если у конкретного человека выявлены какие-то особенности, возможно оказать «какое-то не этническое, а специфическое» вредоносное воздействие, нацеленное именно на этого человека, например, с учетом особенностей его ферментной системы. Но, по словам Чумакова, это не имеет отношения к этническому оружию.

Ариана Ранцева