Рособрнадзор запретил досмотр участников ЕГЭ

При срабатывании металлоискателя участнику предложат добровольно сдать предмет в место хранения личных вещей или сопровождающему

Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников ЕГЭ-2026, следует из методических рекомендаций, пишет ТАСС.

— Не допускается досмотр участников экзаменов. Организаторы вне аудитории и сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, не прикасаются к участникам экзаменов и их вещам, а предлагают добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал металлоискателя, в помещение (место) для хранения личных вещей участников экзаменов или сопровождающему, — говорится в документе.

Если сработает металлоискатель, организатор предложит добровольно сдать предмет. В случае отказа участника не допустят в пункт проведения ЕГЭ. Повторный допуск к сдаче в резервные сроки возможен только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии.

Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники по своему желанию могут пересдать один из предметов.



