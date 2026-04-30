Россия объявит точные дни и часы прекращения огня на 9 Мая

Накануне Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы

Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Они будут объявлены, — ответил он на вопрос, определены ли уже конкретные дни и часы прекращения огня.

Накануне президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал инициативу, отметив, что праздник знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

В предыдущий раз Россия объявляла перемирие по случаю Пасхи. Российским войскам были отданы указания остановить боевые действия на всех направлениях. Год назад Путин объявлял перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Ариана Ранцева