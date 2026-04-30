Путин провел встречу с Кадыровым
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и всех чеченцев за вклад в специальную военную операцию.
— Они настоящие воины, — заявил Путин.
Он рассказал, что свыше 71 тысячи чеченцев принимают участие в спецоперации.
Президент также выразил надежду, что жители Чечни вновь поддержат Кадырова на выборах главы республики в этом году.
Путин заявил, что многие регионы РФ должны брать пример с Чечни в плане рождаемости. Он отметил, что Чечня за последние годы кардинально поменялась и под руководством Кадырова достигнуты большие результаты.
