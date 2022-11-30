День в истории: музей Казанского университета, российский герб и «зимняя война»

Чем примечательна дата 30 ноября?

Сегодня, 30 ноября, три международных праздника — День домашних животных, День защиты информации и День памяти всех жертв применения химического оружия. 30 ноября в Лондоне сгорел Хрустальный дворец, началась советско-финская война, двуглавый орел вновь стал гербом России, в Казани открылся музей истории университета, в Челнах открыли подкачивающую насосную станцию, Pink Floyd выпустили пластинку The Wall. Родились писатель Джонатан Свифт, изобретатель стрелкового оружия Оливер Фишер Винчестер, политический деятель Уинстон Черчилль. Умерли литературовед Джамал Валиди, кинорежиссер Эрнст Любич, астроном Борис Герасимович. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

У КГУ появился музей истории

30 ноября 1932 года скончался Джамал Валиди. Родившийся в Апастовском районе, он учился в медресе «Иж-Буби», преподавал в медресе «Хусаиния» и писал для журнала «Шура» и газеты «Вакыт», после чего перебрался в Казань, где, в частности, работал в Наркомате земельных дел, преподавал в различных вузах. В 1923 году выпустил «Очерк истории образованности и литературы татар» — о развитии общественной мысли от древних времен до революции. Был одним из первых исследователей творчества Тукая, Фатиха Амирхана, Галимджана Ибрагимова. В 1930-м был арестован по обвинению в «султангалеевщине», умер на строительстве Беломорканала, реабилитирован.

Фото kitaphane.tatarstan.ru

30 ноября 1979 года открылся Музей истории Казанского государственного университета. Учреждение возглавила Стелла Писарева. Идея создания музея родилась в первый послевоенный год. Однако прошло более 30 с лишним лет, прежде чем она осуществилась. Работа по организации музея началась в 1978-м, когда университет готовился к своему 175-летию. Музею тогда выделили одно из самых примечательных помещений главного университетского корпуса — бывшую университетскую церковь.



30 ноября 2015 года в Набережных Челнах состоялся торжественный пуск в эксплуатацию подкачивающей насосной станции (ПНС-9). ПНС-9 была построена в рамках реализации программы по энергосбережению. Строительство объекта позволило решить ряд важных задач, основная из которых — обеспечение устойчивого снабжения теплом и горячей водой жителей поселков ГЭС и ЗЯБ, а также строящихся микрорайонов — Замелекесья, Красных Челнов и Междуречья.

Фото: Ирина Плотникова

30 ноября 2021 года «Реальное время» сообщило, что подполковник юстиции Марат Шакиров, главный фигурант дела о краже 14,6 млн рублей из здания СКР в Казани, просит о досудебном соглашении с органами следствия и Генпрокуратурой. Обещает дать ценные показания против себя самого и иных высокопоставленных лиц, сообщил источник «Реального времени». Решение по ходатайству пока не принято. При продлении ареста Шакирову и его подельникам выяснилось — сбежавшего с основной суммой Дживана Мхитаряна в России уже нет.



Разногласия между СССР и Финляндией

30 ноября 1939 года началась советско-финская война, также известная как «зимняя война», длившаяся до 12 марта 1940 года. Причиной вооруженного конфликта стали территориальные разногласия между СССР и Финляндией. После нападения фашистской Германии на Польшу 1 сентября 1939 года советское руководство обратилось с просьбой к финскому правительству предоставить в аренду части полуострова Ханко и некоторых островов в Финском заливе. СССР хотел отодвинуть финскую границу от Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) с целью укрепления безопасности северо-западных границ. В обмен Финляндии предлагали еще большую советскую территорию в Карелии с последующим заключением договора о взаимопомощи. СССР получил отказ: финское правительство считало, что это может ослабить стратегические позиции государства и привести к подчинению СССР. Однако отрицательный ответ СССР не устроил. Поводом к началу войны послужил Майнильский инцидент — тогда, по советской версии, 26 ноября 1939 года финская артиллерия якобы обстреляла позиции советских войск в районе Майнилы. Финское правительство факт обстрела отрицало. Наркомат иностранных дел СССР обратился с нотой протеста к правительству Финляндии и потребовал отвода войск от советско-финской границы на 20—25 км. Финское же правительство внесло свое предложение, чтобы советские войска также были отведены на 25 км от границы. Но даже формально это требование было невыполнимо, ведь тогда советские войска пришлось бы вывести из Ленинграда. Мирный договор подписали в 1940 году.

Фото wikipedia.org

30 ноября 1993 года указом президента РФ Бориса Ельцина «О Государственном гербе Российской Федерации» двуглавого орла снова утвердили гербом России. Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР в 1990 году. Комиссия предложила бело-сине-красный флаг и герб — золотого двуглавого орла на красном поле. Впервые орел как герб Московского государства появился на печати Ивана III в 1497 году. В дальнейшем в герб вносили изменения. В 1917 году декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» российские знаки различия, ордена, флаг и герб были упразднены.



Pink Floyd выпустили «Стену»

30 ноября 1936 года в Лондоне сгорел Хрустальный дворец. Точную причину пожара так и не установили. Как наиболее вероятную называли неисправность старой электропроводки. Полы на всех этажах были из старых сухих досок, и разбитые стеклянные панели в крыше также были заделаны досками. Сказались и трудности с водоснабжением. Хрустальный дворец был построен в лондонском Гайд-парке из металла и стекла как выставочный павильон к Первой Всемирной выставке 1851 года. Дворец площадью свыше 90 000 квадратных метров, протяженностью 564 м и высотой до 33 м, выстроенный под руководством Джозефа Пакстона, вмещал до 14 тысяч посетителей. Невиданная в викторианской Англии конструкция из стекла и металла имела грандиозный успех у посетителей выставки и жителей города.

Фото wikipedia.org

30 ноября 1979 года был выпущен 11-й студийный альбом британской прогрессив-рок-группы Pink Floyd — The Wall. Это последний релиз группы, записанный в классическом составе: Дэвид Гилмор (гитара), Роджер Уотерс (бас), Ник Мейсон (ударные) и Ричард Райт (клавишные). В поддержку альбома был организован гастрольный тур со сложными театрализованными постановками. В 1982 году вышла киноадаптация записи — художественный фильм «Стена».

