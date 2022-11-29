Дискотека 90-х: «Татар җыры» как приквел нулевых

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 23-я

5—10 декабря в Национальной библиотеке РТ будет проходить библиотечный фестиваль «Текст» — и 9 декабря речь пойдет о музыке: приходите на лекцию «Включите минус!» о кассетной культуре и о татарской музыке 90-х с прослушиванием аудиокассет. А мы в статье поговорим о VHS.

Когда фестивали были фестивалями



Кассеты в библиотеке лежат в пятом хранилище в три ряда на нескольких полках. Их немного, но их вид вызывает не только ностальгические чувства. Видно, что совсем другая маркетинговая история. К примеру, мы стали забывать, что были альбомы на две кассеты, которые паковали в коробочки, похожие на сигаретные.

А неподалеку лежат компакты, о которых разговор отдельный, и, конечно, VHS-кассеты. Съемки на несколько камер, звук, зачастую взятый из студийных вариантов, огромная база данных по тому, как вели себя на сцене, как одевались в то время певцы и музыканты.

Взгляд упал на кассету «Татар җыры 2001». И цифра «3», означающая, что это третья кассета из серии выступлений лауреатов одноименного фестиваля. Это документ эпохи окончания 90-х. А насколько по-настоящему 1990-е закончились в 2001-м?

Фестивали «Татар җыры» проходили тогда иначе. Это был второй фестиваль, в его рамках в начале января прошло три сборных концерта и гала с объявлением победителей зрительского голосования. Вечера начинались с лазерного шоу. Сцена украшена большим телевизором, гигантским муляжом микрофона и клавиш пианино.

Пели артисты в театре Камала (а «Пирамиду» построят в 2002-м). Концерты вели дикторы телевидения Эльза Ахметзянова и Инсаф Абдулла. Оба до сих пор в деле. В первый день, к примеру, поет «открытие года» Гульнара Тимерзянова, известная достаточно смелым по тем временами клипом на песню «Йолдызлар янгыры». Через несколько лет она уйдет из «Барс-рекордс», а сейчас выступает редко — ее подробное интервью о перипетиях судьбы легко найти в Сети.



Все артисты поют по несколько песен, их выступления перемежаются танцевальными номерами. Здесь группа «Заман» и Закир Шахбан (вскоре начнет сольную карьеру), Лилия Хамитова (иногда ее можно увидеть на солянках), Габдельфат Сафин (который в этом году решит издавать газету «Акчарлак», она выходит до сих пор большим тиражом). Чтобы одной картинкой объяснить 2001 год, укажем, что Салават выглядел тогда вот так.

Скриншот видео

Расим продолжающий, Зульфия исчезнувшая



На найденной мной кассете зафиксирован третий день фестиваля. Это Расим Низамов, Айдар Галимов, Зульфия Мингазова, Хания Фархи и Нафкат Нигматуллин.

Расим Низамов начинает с трека «Әйдә әле мәхәббәт иленә». Судя по маневрам звукаря, вживую играют не только баянисты, но и гитарист с саксофоном. Моду на этот инструмент ввел Салават, но вскоре она опять ушла в небытие (пока уже в нынешнюю эпоху Вадим Эйленкриг не обозначил его как главный рупор фестиваля «Үзгәреш җиле). После его выступления танцоры выступают под инструментальную версию песни Tequila. У Низамова на концерте теперь выступает 24-летний старший сын, который учится у Мингола Галиева. Певец приходил в этом году на передачу «Ком сәгате», где рассуждал о том, что в публичности нужно соблюдать золотую середину. Его песню «Ак каеннар арасында» теперь распевает Элвин Грей.

Также отлично себя чувствуют Айдар Галимов и Нафкать Нигматуллин, два артиста с характерными голосами, которые сделали их звездами. Роскошный сет у Хании Фархи, которая выступает с двумя бэк-вокалистами и начинает с программной «Казан — Уфа». Нельзя не отметить, что тогда музыка звучала гораздо тише — требования к мастерингу с тех пор изменились, сейчас каждый трек стремится перекричать предыдущий.

А вот между ними выступает Зульфия Минхажева. В социальных сетях у нее — бытовые и юбилейные фото. Минхажева из Нижнекамска, она сама пишет песни, также сочиняет ее муж, включая композиции для детей. Несколько лет назад она давала интервью сайту Tatar Today, где объяснила, что решила перейти в статус домохозяйки, потому что на концерты стало ходить меньше зрителей. И это уже следующая тема — сошедшие со сцены артисты, среди которых встречаются очень занятные.