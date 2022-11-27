Где я и кто я?

«Колыбельная белых пираний» — роман Екатерины РУ о поиске себя в мутной воде нестабильного мира

Фото: Максим Платонов

На своем ли я месте? Таким вопросом, пожалуй, задавались многие. Но не многие находили ответ. Этим же вопросом задаются герои разных художественных произведений, а писатели часто дают ответ через хорошо работающий прием — прожить жизнь персонажа по-другому. Екатерина РУ немного видоизменила этот способ и дала своей героини возможность взглянуть на мир без нее.



Вера работает врачом-урологом. Ее жизнь не просто ничем не примечательна, она незаметна. Работа строго по графику, от звонка до звонка. В перерыв — обязательная чашка мутной жижи, которую другие люди называют кофе. Вера не стремится сделать карьеру: не посещает медицинские конференции, не пишет кандидатскую и не мечтает о работе в частной клинике, где хорошо платят. Вера в принципе ни о чем не мечтает. Она просто ежедневно проживает свою рутину.

Исключительной Веру делает только ее дар. Она умеет видеть чужую смерть. Точнее, слышать. В присутствии пациентов, которых в ближайшем времени ждет кончина, в голове Веры начинает звучать колыбельная музыка. Эта способность появилась у женщины еще в подростковом возрасте после череды трагических событий.

Первый раз Вера столкнулась со смертью в семь лет. Тогда через окно автобуса она увидела автомобильную аварию с зажатым между сиденьем и рулем мужчиной. Через несколько лет умерла от рака ее любимая тетя Лида, которая фактически заменила девочке вечно работающую мать. Во время учебы в старших классах умерла лучшая подруга Веры Тоня после попытки самостоятельно сделать аборт. А еще чуть позже под колесами машины погиб случайный мальчик Дима Коршунов, когда решил подобрать Верину закладку в форме рыбы с проезжей части.

Именно после смерти Димы в голове Веры зазвучала колыбельная. Мальчика сбила машина рядом с магазином детских товаров, в витрине которого крутилась музыкальная карусель с белыми рыбками, похожими формой и цветом на пираний. Позже Вера слышала эту мелодию каждый раз, когда рядом с ней находился будущий мертвец.

Читатель знакомится с Верой, когда она просыпается на ночном дежурстве в больнице. Ей снова снился сон про некоего мальчика Луиса, которого обижают другие дети и внутри которого живет субличность по имени Артур. В отличие от скромного и застенчивого Луиса, Артур кровожадный и агрессивный, готовый убивать. Этакая пиранья внутри. Эти хищные рыбы появляются на протяжении всего романа как метафора проблем. Иногда они представляют болезнь, которая разъедает человека изнутри. А иногда — просто назойливых людей, которые мешают спокойно пить кофе в больничном кафетерии.

Водятся пираньи в мутных водах Амазонки. И это еще одна метафора, за которой прячется враждебный мир, непонятный и неизведанный, где на каждом шагу подстерегает опасность. Но это, скорее, не мир в целом, а конкретно мир главной героини. Потому что у всех остальных людей, которые фоново появляются в книге, все более-менее понятно и ясно. У них есть цели, мечты, стремления, планы и амбиции. То, чего Вера абсолютно лишена в силу своего характера.

В романе фактически ничего не происходит, кроме нескольких встреч с разными людьми. Все основные действия разворачиваются в голове Веры. Ее размышления и воспоминания пересекаются со сновидениями. Это происходит настолько сильно, что стирается грань между сном и реальностью. Кроме этого, у главной героини явно есть психическое отклонение, хотя бы потому, что обычно люди не слышат музыку в своей голове. Писательница не дает конкретного диагноза, но отсылка к субличности у Луиса перекликается с поведением Веры, когда она принимает собственные действия за действия других людей. Оказавшись во всем этом мраке среди мутной воды собственного сознания, женщина пытается разобраться, на своем ли она месте.

Не могу сказать, что эта книга обязательна к прочтению. Она точно не понравится людям, которые любят динамичные сюжеты. Хотя «Колыбельная белых пираний» и держит в напряжении, получается это за счет того, что главная героиня периодически сталкивается с реальностью, но читатель узнает об этом далеко не сразу. К примеру, в процессе чтения у меня появилось много вопросов к сюжету. Зачем неожиданно появился отец Веры, который никогда ее не видел? Жив ли Дима Коршунов? Зачем нужно было вводить в повествование помощницу Вериного мужа Алину? К концу книги я получила ответы, и все вопросы к сюжету отпали.

Но остались вопросы к авторской стилистике. В романе слишком много прилагательных, которые порой вводят в ступор. К примеру, у одного героя были молочно-голубые глаза. Я до сих пор не совсем понимаю, что это за цвет. Как у сиамских кошек? Если верить поисковому запросу по картинкам, то да. Такие описания сбивали с толку, поскольку они неочевидны. Приходится отрываться от развития сюжета и задумываться, по сути, над незначительными вещами. И почему-то многие сравнения в романе так или иначе связаны с едой: «светло-зеленые крыжовенные глаза», «кровь словно размазалась по всему весеннему небу — густым красным повидлом», «сдобное тело… словно поднявшееся тесто» и т. д.

Если вам нравятся книги, в которых сон сливается с реальностью, а герой постоянно рефлексирует и занимается самокопанием, то сложные Верины поиски своего места в мутной воде ее сознания придутся вам по душе.

Издательство: «АСТ»

Количество страниц: 285

Год: 2021



Екатерина Петрова, фото Максима Платонова