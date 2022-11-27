День в истории: в Казани — троллейбус и скорая, в СССР — червонцы, в Британии — женщины-полицейские

Чем примечательна дата 27 ноября?

Фото: А.С. Степанова, из коллекции В.А. Григорьева

27 ноября — Международный день гитариста, в России отмечаются День морской пехоты, День оценщика и День матери. В Испании — День учителя, в Сингапуре — День бабушек и дедушек. 27 ноября по Казани начали курсировать первые троллейбусы, а врачи стали оказывать скорую медпомощь, по указу Петра был создан «полк морских солдат», в Союзе началась денежная реформа и впервые прозвучала знаменитая «Катюша», Альфред Нобель в завещании велел отдать все свое имущество и деньги для премирования выдающихся ученых. Родились шведский астроном и метеоролог Андерс Цельсий, основатель корпорации Panasonic Коносукэ Мацусита, актриса Галина Польских и мастер боевых искусств Брюс Ли, актер Владимир Машков и худ­рук Казанского театра им. В. Качалова Александр Славутский. Умерли математик Абрахам де Муавр, Александр Дюма-сын, дрессировщица Наталья Дурова. Об этих и других событиях, которые происходили 27 ноября, — в обзоре «Реального времени».

Первая ГТС, появление троллейбусов и скорой помощи

27 ноября 1888 года в Казани в здании Губернской почтовой конторы на ул. Грузинской (здание КАИ на Маркса, 31/7) торжественно открыли городскую телефонную станцию. Тогда она соединила между собой порядка 70 абонентов. Первая телефонная линия в Казани появилась семью годами раньше — она соединяла юнкерское училище в Кремле и офицерское собрание (Кремлевская, 6), причем пользовались ею только военные. Через год в доме Мартинсон (Кремлевская, 27) открылся кабинет с телефонами для прослушивания театральных представлений, которые проходили на сцене городского театра. Тогда же стали появляться частные телефонные линии — к 1886 году в Казани их было 16. Вопрос о создании связи между губернскими учреждениями стали обсуждать в 1885 году, через три года было издано «Высочайше утвержденное мнение Госсовета о содержании телефонного сообщения за счет казны в гг. Харькове и Казани». Однако казанцы неохотно подвали заявления на установку телефонных аппаратов — правительственная телефонная сеть обходилась в 2 раза дороже частной. Так что к открытию станции с трудом набрали 70 первых абонентов. Через 7 лет телефонные аппараты были установлены в большей части правительственных и общественных учреждений, в гостиницах, торговых фирмах и в домах жителей города, появились общественные переговорные пункты, где можно было связаться с любым абонентом Казани — за 1 минуту разговора просили 5 копеек. К 1916 году численность абонентов государственной телефонной сети насчитывала 1,8 тыс. номеров.

Фото: rt-online.ru

27 ноября 1914 года в Доме приказчиков на ул. Рыбнорядской (Пушкина), где сегодня действует Торговая палата республики, заработала первая в истории города станция скорой медицинской помощи. За вызов врача пациентам тогда приходилось платить — была установлена цена в 1 руб. 65 коп. Попытка создать общество врачей для подачи скорой медицинской помощи предпринималась в 1902 году, однако за полгода выездов было не так много — общество заработало лишь 12 рублей, и было расформировано. Причиной для его восстановления спустя 12 лет послужило начало Первой мировой войны. Медслужбу включили в Казанское добровольческое пожарное общество, а на ее каретах в Шамовскую больницу перевозили раненых. В 1916 году у скорой появился свой номер телефона — 765. После того как последнюю лошадь реквизировали на фронт, скорая опять закрылась. Восстановили ее уже после революции, во время Гражданской войны, когда на Казань обрушилась эпидемия сыпного тифа. Тогда за сутки врачи скорой помощи успевали осматривать около 20 больных, однако до городских окраин доезжать кареты не успевали. И в 1921 году станции скорой помощи были созданы в Ягодной и Татарской слободе.

27 ноября 1948 года в Казани в рейс вышли первые троллейбусы. Тогда маршрут протяженностью 11 км соединял центр города с поселком Караваево. Решение о создании в городе троллейбусной линии было подписано Сталиным. После чего на учебу в Москву отправили группу лучших водителей казанского трамвая, горисполкому за счет фондов Совета Министров РСФСР было передано 8 троллейбусов. Через год парк этого вида общественного транспорта вырос почти в три раза, в штате состояли 46 водителей и 40 кондукторов. В 1950 начали строить вторую троллейбусную линию — она также стартовала с площади Куйбышева, но шла в Кировский район. В 1970-е годы протяженность троллейбусных линий в Казани увеличили до 100 км, действовали 8 маршрутов, по которым в год перевозилось более 6 млн пассажиров. Сегодня в Казани 10 маршрутов общей протяженностью более 270 км, а в парке насчитывается порядка 200 единиц троллейбусов.

Фото: Олег Тихонов

27 ноября 2021 года «Реальное время» рассказывало о том, что в родительском сообществе школьников Татарстана начались споры о том, насколько правомерно изъятие телефонов у детей во время уроков. Заявления с согласием на такие действия родителей просили подписать в ряду учебных заведений республики. В свою очередь у инициативы появились противники, выступавшие против ограничения любых прав и свобод детей, и сторонники, которые уверены, что смартфону не место во время учебы. Свое мнение по спорному вопросу на страницах издания высказали учителя, родители, юрист и детский омбудсмен.



Первые морские пехотинцы, советские червонцы и советский ужастик

27 ноября 1705 года царь Петр I приказал сформировать первый в российском государстве «полк морских солдат». В их задачу входило несение службы на абордажно-десантных кораблях парусного и гребного флотов, в караульной службе адмиралтейств и береговых учреждениях российского флота. Солдаты изучали приемы русского рукопашного боя, система которого тоже появилась в петровские времена. Боевое крещение новый род войск получил в Гангутском сражении в 1714 году, а потом в морских боях и десантах в период Северной войне со шведами. Без морских пехотинцев не обошлись Русско-турецкая война, взятие Наварина и Бейрута, потом была война с Францией — тогда «полк морских солдат» был включен в состав эскадры адмирала Ушакова. Как отдельный род сил ВМФ морская пехота была сформирована в 1939 году. В годы Великой Отечественной и войны с Японией на Курилах и Сахалине десятки морских пехотинцев были удостоены гвардейских званий и свыше 100 — звания Героя Советского Союза. У морских пехотинцев, как и у десантников, есть свой девиз: «Там, где мы — там победа!». С 1996 года 27 ноября отмечается как День морской пехоты России.

Фото: wikipedia.org

90 лет назад, 27 ноября 1922 года, в обращение были выпущены новые банкноты — советские червонцы номиналом в 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев. Тогда же стартовала первая в Союзе денежная реформа, которая длилась два года. Каждый банковский билет обеспечивался золотом и активами Госбанка России, а на банкнотах было указано, что 1 червонец содержит 1 золотник 78,24 доли (8,6 грамма) чистого золота и что «начало размена устанавливается особым правительственным актом». Вместе с бумажными деньгами стали выпускать и монеты. По весу в 8,6 грамма и размерам 1 червонец 900 пробы полностью соответствовал золотой монете в 10 рублей царской чеканки образца 1896—1911 годов. Чаще всего металлические червонцы советское правительство использовало в качестве валюты во внешнеторговых операциях, но часть монет имела обращение и внутри страны. Червонцы являлись основной и главной денежной единицей СССР до денежной реформы 1947 года — тогда им на смену пришли билеты Госбанка номиналом в 10, 25, 50 и 100 рублей.

27 ноября 1938 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве на дебютном концерте Государственного джаз-оркестра под управлением Виктора Кнушевицкого впервые прозвучала знаменитая «Катюша», которую спела 22-летняя Валентина Батищева. Слова к песне написал Михаил Исаковский, автор музыки — Матвей Блантер. Песня очень быстро стала популярной в стране — ее распевали в городах и селах, на эстрадных площадках и праздничных семейных застольях. В годы Великой Отечественной войны «Катюшей» назвали боевую машину реактивной артиллерии серии «БМ-13», которая повергала в ужас противника. Существует несколько версий, почему грозу нацистов назвали ласковым женским именем. По одной из них, наименование артиллерийской установки связано с заводской маркировкой производителя первых машин — буквой «К» Воронежского завода им. Коминтерна, а также метками «КАТ», указанных на снарядах для этой машины.

Фото: kinopoisk.ru

27 ноября 1967 года на экраны кинотеатров СССР вышел «Вий», первый фильм ужасов, снятый советскими режиссерами. Он стал одним из лидеров советского кинопроката 1968 года — за год мистический триллер посмотрели 32,6 млн зрителей. В картине по повести Николая Гоголя главные роли исполнили Леонид Куравлев (Хома Брут) и уже ставшая популярной после «Кавказской пленницы» Наталья Варлей (умершая панночка-ведьма). На тот момент спецэффекты, к примеру летающий гроб и грим Вия и его прислужников-чудовищ, считались верхом мастерства. Сам фильм снимали в Ивано-Франковской области, а главные церковные сцены, когда вокруг читавшего молитвы Брута в гробу летала панночка, — в одном из павильонов «Мосфильма».

Завещание Нобеля и женщины на службе Британской полиции

27 ноября 1586 года индийский поэт и святой Нараяна Бхаттатири завершил создание поэмы «Нараяниям». В ней он на санскрите пересказал книгу «Бхагавата-пурана», которая является одним и важнейших в индуизме священных писаний, состоящем почти из 18 000 стихов, посвященных богу Кришне. По легенде, в день, когда Нараяна завершил последний стих, ему явился Кришна, а сам поэт, страдавший ревматизмом, излечился от недуга.

Фото: wikipedia.org

27 ноября 1895 года шведский химик, изобретатель динамита Альфред Нобель подписал в Париже окончательную версию своего знаменитого завещания. Последняя воля ученого гласила: «Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто принес наибольшую пользу человечеству». После смерти Нобеля в 1896 году на созданный по его завещанию банковский счет был передан 31 миллион крон. А проценты с этого счета стали делить на пять равных частей, которые и стали премией ученых-первооткрывателей в области физики, химии, физиологии или медицины, литераторов и за особый вклад в дело мира. Первое вручение Нобелевской премии состоялось 10 декабря 1901 года. Ее обладателями стали немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, Якоб Хендрик Ван‑Гофф — химик из Голландии, немецкий врач Эмиль Адольф фон Беринг и французский писатель Сюлли Прюдом. Обладателем первой Премии мира стал основатель Красного Креста Жан Анри Дюнан.

27 ноября 1914 года на дежурство заступили первые в Англии женщины-полицейские. В британской полиции женщины служили и до этого — с 1907 года, но их численность была мала. Чаще всего это были жены или родственницы полицейских — их задачей была защита женщин и детей. Когда Первая мировая сократила численность мужчин-полицейских, им на смену в Британии стали принимать служителей закона и порядка женского пола. Одной из первых женщин-полицейских была Дороти Пето, которая впервые получила должность констебля в правление Елизаветы I. Английские женщины-полицейские стали поневоле законодательницами моды на кюлоты — юбку-брюки. Они ввели их в качестве формы, считая, что в них можно быстрее двигаться, не рискуя обнажить нижнее белье, нежели в юбках. В августе 1915 года Эдит Смит стала первой женщиной-полицейским в Британии, которая получила полномочия на арест преступников. В 1919 году в полиции Салисбери, Ливерпуле и Глазго работали 20 сотрудниц, сегодня на службе в полиции Великобритании находятся около 50 тыс. женщин.