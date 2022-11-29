Олег Мансуров, SR Space: «У нас другой фронт работы, и здесь мы тоже должны показывать результаты»

Основатель частной российской космической компании — о бизнесе и мобилизации, трендах космонавтики и сотрудничестве с КФУ

В Казанском федеральном университете в рамках цикла «Открытое общество» прошла лекция Олега Мансурова «Тренды мировой космонавтики. Как построить космический бизнес в России». Спикер — организатор крупнейшего в мире хакатона «Цифровой прорыв», глава и основатель частной отечественной компании SR Space, производящей ракеты-носители свехлегкого класса, малые космические аппараты и спутниковые группировки. В марте SR Space объявила о разработке линейки собственных ракетных двигателей. У корпорации несколько подразделений в ряде регионов, собственные производственные площадки и испытательный полигон. В команде работают более 70 сотрудников: инженеры-конструкторы, химики, баллистики, математики, программисты, специалисты по ракето- и спутникостроению и другие. Как рассказал Мансуров в интервью «Реальному времени», в планах компании — сотрудничество с казанским вузом в области дешифровки космических снимков и запуска малого космического аппарата.

Сотрудничество с казанскими учеными на орбите

— Олег, расскажите, почему вы сегодня в Казани, и каковы ваши впечатления от встречи с научной общественностью КФУ?

— Хочу начать с того, что я просто люблю Казань, в вашем городе я был более десяти раз. Здесь я сделал карьеру. Тот мировой рекорд, который мы впервые поставили как организаторы крупнейшего в мире хакатона «Цифровой прорыв», как раз прошел в Казани при поддержке правительства Татарстана. Казань является сильным научным и технологическим центром, поэтому КФУ, как центр знаний, образования и науки, мне интересен по сфере моей деятельности. Конечно, я приехал сюда по приглашению руководства университета. К тому же у вуза есть разработки и кадры, которые нужны для работы и роста нашей компании.

— Что вы вынесли из этих встреч?

— Сегодня удалось встретиться с руководителями нескольких подразделений. Стало понятно, что мы можем наладить сотрудничество в сфере дешифровки космических снимков, вести разработки по созданию электронной компонентной базы, и главное, наладить взаимодействие в запуске малого космического аппарата. Скорее всего, уже в декабре направлю своих сотрудников в Казань, чтобы они смогли на экспертном уровне обсудить со специалистами университета, как мы сможем взаимодействовать.

— Малый спутник — это ваша экспериментальная разработка или его создавали под какого-то конкретного заказчика?

— Пока не могу раскрывать всю информацию. Но возможно два направления его применения — это экспериментальный аппарат для решения научных задач для постановки экспериментов на орбите. Вторая задача — размещение целевой полезной нагрузки, которая сможет осуществлять сбор данных, благодаря дистанционному зондированию с Земли.

Отрасль перестраивается, занимается импортозамещением

— Беспилотные летательные аппараты выполняют схожую миссию — собирают информацию во время полета по определенному маршруту. Известно, что они вводятся в промышленную эксплуатацию промышленными компаниями. Рассматриваете БПЛА в качестве конкурентов?

— Нет, наоборот. Космические спутники дополняют развитие БПЛА. Если говорить об управлении большими созвездиями БПЛА, то для них необходима спутниковая связь и интернет. Если говорить о масштабном развитии беспилотного транспорта в России, то без космических аппаратов не обойтись в обеспечении их связью. Именно спутники могут гарантировать качество связи. Кроме того, спутники могут осуществлять обзорное зондирование большой территории. И при фиксации каких-то изменений и событий, туда могут направляться дроны для выполнения непосредственной задачи.

— Ваша компания привлекала частные инвестиции. Сейчас есть интерес инвесторов к вашей деятельности?

— Да, мы сейчас работаем только за счет частных инвестиций. Это деньги российских частных предпринимателей. Буквально недавно было совершено одно из таких вложений. Сейчас тема космоса набирает обороты, а наша компания стала более устойчивой и понятной. У нас есть определенная репутация и в нее охотно вкладывают.

— В условиях санкций Россия отрезана от доступа к передовым технологиям. Как это отразилось на вашем проекте?

— Сегодня на лекции мне задавали этот вопрос. Если говорить о нашей компании, то мы с этим не сталкиваемся. Мы — частная небольшая компания, поэтому не подпадаем под санкции. В своей работе мы используем в основном российскую компонентную базу индустриального класса, она общедоступна. Мы не используем компоненты Military Space.

Если говорить о ситуации в отрасли, то, конечно, здесь много проблем. Были разрушены цепочки поставок. Сейчас отрасли приходится перестраиваться — где-то заниматься импортозамещением, где-то закупать у других поставщиков в дружественных странах.

Мы особо не успели выстроить взаимоотношения с иностранными компаниями. Единственное, прекратили работу с корейцами. Должны были создать совместное предприятие с южнокорейским промышленным холдингом, как раз по разработке ракетоносителя. Планировали использовать корейскую систему электроники и управления. Но, так как Южная Корея вошла в перечень недружественных стран, мы прекратили сотрудничество. Данная программа заморожена.

У нас другой фронт работы

— Тем не менее вы открыли представительство в Дубае. Это помогает обходить санкционные ограничения?

— Мы не обходим никакие ограничения, потому что у нас их нет. Мы субъект малого предпринимательства, частная компания без государственного участия. Представительство создано для поиска иностранных инвестиций, заказчиков и покупки иностранных комплектующих. К тому же наша компания создавалась до наступления текущих событий. Первый визит в Эмираты был в прошлом году. Сейчас задумываемся над тем, чтобы открыть представительство в одном из регионов Юго-Восточной Азии. Пока думаем над локацией. Это не связано с торговыми ограничениями. Если вы ищете клиента в каком-то регионе, тогда вам нужно быть в этом регионе. Разница в часовых поясах и расстояния ограничивают в доверительном контакте.

— Что интересует ваших клиентов в этом регионе?

— Частным компаниям интересно дистанционное зондирование земли — оптические и радиолокационные снимки и спутники связи.

— Деятельность SR Space можно сравнить с бизнесом SpaceX Илона Маска?

— Честно говоря, не задумывался об этом.

— В сентябре была объявлена частичная мобилизация граждан для участия в спецоперации на Украине. Как это повлияло на работу вашей компании?

— Лично мне повестка не приходила. Но такие предприятия, как наше, подпадают под бронь, а работники освобождены от мобилизации. Это распространяется на многие IT-компании и те, что связаны с космической отраслью. У нас никого не мобилизовали. У нас другой фронт работы и здесь мы тоже должны показывать успехи и результаты.

— Есть ли интерес у государства к вашим разработкам?

— Есть, но пока у нас ранняя стадия развития, мы еще не выросли в технологических гигантов. Преждевременно говорить о каком-то полноценном сотрудничестве. Но государство помогает нам расти. Одна из компаний, которая входит в нашу группу, стала резидентом НТЦ «Сириус» и пользуется льготным режимом налогообложения. Мы видим участие Казанского федерального университета в развитии компонентной базы, пока малой серии. В случае создания космических группировок, может быть большая серия. У КФУ есть технологический задел. Но назвать сроки выхода первой продукции пока не смогу. Это будет понятно, когда мы подпишем соглашения.

Беседовала Луиза Игнатьева, фото: Мария Зверева