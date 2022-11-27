Цитаты недели: Путин — о разговоре с Кастро, Шеремет — о переименовании Украины, Самигуллин — о платках

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

На этой неделе Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и это решение, по словам спикера Вячеслава Володина, «позволит защитить наших детей от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами». Тем временем президент России Владимир Путин на встрече с президентом Кубы рассказал о последней встрече с Фиделем Кастро. Председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана Камиля Самигуллина возмутили случаи запрета носить платки для девочек в некоторых российских школах. А депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил переименовать Украину в американскую колонию Бандерштат. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



О запрете пропаганды ЛГБТ

— Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности.

Так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино, СМИ, на аудиовизуальных сервисах и о включении такой информации в перечень запрещенной для детей. За нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тыс. до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. — для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тыс. до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн — для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

О последнем разговоре с Фиделем Кастро

— В моей памяти остались многочасовые беседы с ним. Особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени — времени становления многополярного мироустройства. О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму.

На этой неделе в России побывал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, который вместе с российским коллегой Владимиром Путиным открыл памятник Фиделю Кастро в Москве. На церемонии президент России вспомнил последний разговор с кубинским политиком в 2014 году.

О запрете на платки для девочек в некоторых школах

— Традиции народов, населяющих нашу страну, имеют общие корни, и все воспевают целомудрие, скромность, благонравие. Например, покрытие головы платком, другими словами — хиджабом, это не только традиции ислама, платки есть и в христианской традиции... Но сегодня мы вынуждены наблюдать, как девочек в школах заставляют снимать платки, то есть со школьной скамьи мы внушаем нашим детям, что быть верующими и следовать законам Всевышнего — это неправильно. Но почему? Потому что это неприемлемо на Западе?

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин на конференции «Религиозное многоголосие и национальное единство» в рамках Международного клуба «Валдай выразил возмущение в связи с недавними случаями запрета на ношение платков для девочек в некоторых российских школах. При этом Самигуллин подчеркнул, что в России на государственном уровне не наблюдается исламофобии.

О поклонах после прокатов

— Есть такая тема, что другого спортсмена не могут выпустить на лед, пока ты не закончишь поклон и не отъедешь. А вот это время иногда очень важно и ценно. Любой спортсмен в душе ненавидит того, кто долго кланяется. 10 поклонов — постоял, поплакал. Господи! А ты стоишь за калиткой, тебя не выпускают, и ты не можешь выбежать на лед. Стоишь и думаешь: тебя бы прирезать. Для таких отдельная история есть там снизу.

На этой неделе чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная дала большое интервью трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной. Спортсменки поговорили о переходах к тренерам, травмах и прыжках. Также разговор зашел о выходе на лед после проката другого фигуриста.

О переименовании Украины

— Подобные петиции — очередные бредовые и глупые формы, через которые пытаются самовыражаться украинские националисты. Куда правильнее будет переименовать само государство Украина в американскую колонию Бандерштат.

Так депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал просьбу переименовать Россию в Московию. Также в петиции предлагается заменить термин «русский» на «московский», «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

О достижении Россией цифрового суверенитета

— Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе... Мы видим, как успешно развиваются наши технологические компании, они чувствуют себя хорошо, экономика у них неплохая, поднимают зарплаты сотрудникам и мотивируют их оставаться. Здесь я с определенным оптимизмом смотрю в будущее.

Глава Минцифры России Максут Шадаев в ходе форума «Цифровой алмаз» заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета. По его словам, те ниши, которые занимали иностранные решения, будут замещены отечественными продуктами.

О фейках в интернете

— Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизоров либо даже в интернете — там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире — всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным, информация — это тоже оружие борьбы, и информационные атаки — это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы.

На этой неделе Владимир Путин также встретился с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине.



Президент призвал не доверять информации из интернета: «Мы для этого с вами и собрались, я поэтому и предложил эту встречу, потому что хотел послушать вас, из первых уст, что называется, услышать ваши оценки — у вас информация же и оттуда поступает. Ко мне много информации стекается из разных источников, но совсем другое дело — это ваши оценки, ваше мнение, идеи, предложения. Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни».