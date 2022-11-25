«Многие наши VIP-туристы сделали себе второе гражданство»

Как переживает кризис татарстанский рынок туризма и от каких «непатриотичных» предложений отказываются туроператоры

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В условиях спада выездного туризма татарстанцы, как и остальные россияне, бронируют зарубежные туры на Новый год в разы меньше, чем прежде. Отпугивают дороговизна билетов, многочисленные пересадки, проблемы с визой и платежными картами. В этом сезоне самые популярные направления — внутрироссийские, на них приходится до 80% от всех забронированных новогодних путешествий, и продажи путевок внутри страны, напротив, превышают прошлогодние показатели на 25—30%. Зарубежные поездки за редким исключением стали доступны лишь состоятельным татарстанцам, многие из которых возвращаются со вторым паспортом. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Казани закрылась четверть турагентств

Среди зарубежных направлений по традиции в топе — Турция, а именно Стамбул, и даже недавние теракты не повлияли на спрос. Кроме того, город часто служит транзитным пунктом для российских туристов на пути в другие страны или части света, например, в США или Европу. К популярным направлениям также относятся Таиланд, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы. Что касается цен, то неделя в новогодние праздники в Объединенных Арабских Эмиратах на двоих будет стоить около 150 тысяч рублей, а отдых в Египте в среднем обойдется в 140 тысяч.



События на Украине и западные санкции привели к резкому спаду выездного туризма. В условиях снижения реальных доходов населения туроператоры были вынуждены значительно сократить свою деятельность или перейти на работу в онлайн. В 16 крупнейших городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и других — закрылись до 20% туристических офисов. По другим данным, доля фактически закрытых агентств превышает 30%. Подтверждает эту тенденцию председатель Ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов. По его словам, эти данные вполне отражают текущую ситуацию на рынке. Кроме того, наблюдается тенденция, когда компания не закрывается, а приостанавливает работу на рынке туристических услуг, переключаясь на другой бизнес.

Среди зарубежных направлений по традиции в топе — Турция, а именно Стамбул. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— В целом все популярные направления осенне-зимне-весеннего периода открыты, но здесь возникает вопрос доходов населения. Они существенно упали и это сыграло свою роль в плане выезда за рубеж, — отметил Рамиль Мифтахов, — На сегодняшний день люди пока не понимают, как будет дальше развиваться жизненная ситуация, и многие предпочитают придержать сбережения. В крайнем случае выбирают путешествия по России.

«Непонятно кому в какой валюте оплачивать тур»

Если октябрь-ноябрь в туриндустрии относительно спокойный период, то в декабре-январе среди туристов традиционно наступает пик активности. И здесь уже действует формула: высокий сезон — высокие цены. По крайней мере, так было до коронакризиса. Пандемия уже проверила на прочность игроков туриндустрии: тот, кто не был готов к полугодовому простою, покинул рынок. Сейчас сфера туризма переживает другие сложности и пытается адаптироваться к ним.

— Обстановка в туризме напряженная, разная, быстроменяющаяся, не всегда понятная и не всегда однозначная. Не знаешь, радоваться ли каким-то заказам на весну, на лето или даже на Новый год, потому что нет полной уверенности в партнере. Непонятно кому в какой валюте оплачивать тур, дойдет оплата или нет, сколько у тебя времени в запасе, чтобы были гарантии, — описал настроения казанских туроператоров владелец компании Companion SP Сергей Пасечник.

В сообществе ведущих туроператоров республики мало что изменилось. Все крупные компании остались на плаву. Они по-прежнему работают, за последний год не было громких банкротств, рассказал собеседник издания. По его словам, внутренний туризм стал намного популярнее, но причина опять же в том, что выбор у наших туристов небольшой.



— По России, к сожалению, ничего нового не строится, никакой инфраструктуры в глобальных масштабах после сочинской Олимпиады не появилось — ничего в туризм не вложили. Открылись только несколько объектов. Внутренний туризм работает за счет того, что больше некуда ехать, — посетовал эксперт.

Фото: Максим Платонов

В Европу через Стамбул или Белград

Самым большим выгодоприобретателем в туризме сейчас оказалась Турция, хотя и в этой стране жалуются на сокращение потока российских туристов. Местный перевозчик Turkish Airlines работает по всему миру и вместе с тем предоставил возможность российским туристам выбрать практически любое направление. Но цена билетов взлетела в 2-3 раза. Тем не менее услуга пользуется спросом. К тому же появились прямые рейсы из Казани в Анталию без пересадки в Стамбуле, чего давно ждали туроператоры. Примеру последовали и другие авиакомпании, предлагающие прямые перелеты за более низкую цену, но здесь необходимо понимать, что велика опасность отмены рейсов. К примеру, запланированные на февраль несколько рейсов в Анталию уже отменены, предупредил Сергей Пасечник.

Кроме того, есть альтернатива полетов в Европу через Белград, причем относительно недорого. Но и здесь не нужно забывать, что качество и самолетов, и сервиса, и аэропорта по сравнению со Стамбулом будет ниже.

— Что касается «Аэрофлота», за неимением возможности летать в недружественные страны, он осуществляет рейсы в условно дружественные, такие как Мальдивы, Сейшелы и Таиланд. Цена билетов пока приемлемая, что дает возможность планировать поездки в эти экзотические страны. Кроме того, для нас есть еще одна хорошая новость: «Аэрофлот» полетел в Дубай через Москву и Сочи. Это тоже альтернативный вариант полета по сниженной цене авиабилета. Цены пока вполне адекватные, — считает туроператор.



Самым большим выгодоприобретателем в туризме сейчас оказалась Турция, хотя и в этой стране жалуются на сокращение потока российских туристов. Фото: Максим Платонов

«Предлагали включить в услуги получение второго гражданства, но я посчитал это непатриотичным»

Кроме зимнего пляжного отдыха туристы сейчас начинают бронировать туры и на горнолыжные курорты. Их количество пока небольшое: примерно 25% от показателей трехлетней давности. Среди российских самое популярное направление — Сочи, но обладатели шенгенской визы могут выехать и за рубеж.

— Если говорить о горнолыжных турах год назад и сейчас, есть существенная разница между зарубежным и внутренним рынком. Сочи по-прежнему популярны, как и в прошлом году. Но мы практически не занимаемся горнолыжными курортами нашей страны. Для нас это не интересно. Это всегда много затраченного времени, бесполезная конкуренция и очень маленькая маржинальность. Что касается зарубежных горнолыжных курортов, то в прошлом году еще действовали ковидные ограничения, но и в этих условиях находились различные лазейки в виде приобретения лечебных туров в отелях, обладающих медицинским набором услуг, — рассказал Пасечник.

Так, к примеру, по его словам, татарстанские туристы могли уехать в дорогие швейцарские гостиницы, которые находились на горнолыжных курортах. Совмещали обязательное лечение катанием на лыжах. И если во время пика пандемии было непросто попасть на курорты Франции и Италии, то в этом году ограничений нет. «Те, у кого есть шенгенская виза, кто смог убедить визовые центры продлить ее, смело может отправляться куда угодно. Это допускается, практикуется, и это нормально. Сейчас волне можно бронировать туры на горнолыжные курорты в таких «Мекках активного зимнего отдыха», как Австрия, Франция, Италия, Швейцария, Германия», отметил эксперт.

За время пандемии в турбизнесе появилась и другая тенденция — приобретение второго гражданства:



— Многие наши ВИП-туристы за эти два года сделали себе вид на жительство, гражданство, вторые паспорта. Солидные партнеры предлагали нам включить в перечень подобные услуги, но я посчитал это непатриотичным и неправильным. Тем не менее, такая тенденция прослеживалась.

Среди российских самое популярное направление — Сочи. Фото: krasnayapolyanaresort.ru

Все в режиме ожидания

Сокращение объемов продаж в условиях падения реальных доходов граждан фиксируют и другие представители туриндустрии. Как рассказала директор ООО «Трэвэл-Эндвок» Юлия Таланова, татарстанцы интересуются новогодними турами, но пока мало бронируют.

— На рынок туристических услуг повлияло все: и санкции, и повышение цен, и мобилизация, и понижение уровня доходов населения. Клиент не готов платить. Сейчас практически по всем турам, забронированным на Новый год, еще не поступила оплата. Люди в ожидании. Это мы видим даже по внутреннему рынку. Не надо далеко ходить, многие билеты забронированные, например, на поездку в резиденцию Кыш Бабая не оплачены. То же самое происходит и по другим турам.

Еще одна новая тенденция — растущая популярность индивидуального туризма. Россияне стали сами организовывать свой отдых от начала до конца.

— Мы привыкли к тому, что каждый второй едет в путешествие по России на личном транспорте и сам снимает подходящее жилье. Но наши соотечественники пошли дальше. Самостоятельно организуют отдых и за рубежом, например в Турции. Сейчас самому забронировать номер в отеле или снять виллу совершенно несложно, — отметила Таланова.

«Продажи упали, но самолеты заполнены»



Ситуация на туристическом рынке в других городах Татарстана также остается относительно стабильной. Клиентов меньше, но они готовы платить за отдых больше денег. Доступны все направления, но по другим ценам, сообщила руководитель ООО «Самина Тур» Лейсан Исхакова:

— Да, цены повысились, но от того, что продукты становятся дороже, мы же от них не отказываемся. Набираем ту же корзину, к какой привыкли. Холодильники у нас все равно полные, также и в туризме. Ситуация сейчас несравнима с пандемийными годами — выбор широкий. Многие популярные направления помимо Европы открыты. В последние дни самым востребованным стал Таиланд.



Собеседница издания заметила еще один парадокс — продажи туров упали, но самолеты все равно улетают полными: «Во время недавней поездки в Арабские Эмираты оказалось, что на пляжах очень мало туристов, при этом и туда, и обратно борт был заполнен. Возможно, это означает, что люди летят не отдыхать, а работать и жить в другой стране».