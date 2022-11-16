В Стамбуле ночью прогремели взрывы

Сегодня ночью в районе Фатих в Стамбуле прогремел взрыв, пламя охватило несколько машин. Полиция сообщила, что взрыв был не один, а несколько. Сильные повреждения получили семь машин, а взрывы вызвали волну паники среди населения.

Пламя, возникшее в результате пожара, начавшегося в автомобиле, перекинулось на припаркованные машины, а также повредило здание недалеко от места происшествия, сообщило местное издание.

Согласно полученной информации, водитель автомобиля, двигавшегося по улице Коджамустафапаша, заметив, что из его автомобиля поднимается дым, остановился на обочине дороги и обратился за помощью к окружающим.

Сообщается, что пожарные бригады потушили пламя, поднимавшееся из автомобилей на улице Коджамустафапаша. Сотрудники полиции уже начали расследование инцидента.



Ранее в центре Стамбула был совершен теракт, на пешеходной улице Истикляль. Взрыв произошел далеко от российского Генконсульства. Пострадали трое российских граждан, сообщили в генконсульстве РФ. Всего в результате взрыва погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения.

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Илина Хакимова