День в истории: Горбачев против религии, Дарвин за эволюцию

Чем примечательна дата 24 ноября?

Фото: RIA Novosti archive, image #485307 / Yuryi Abramochkin / CC-BY-SA 3.0

Сегодня, 24 ноября, в России — День моржа. 24 ноября был открыт остров Тасмания, в продаже появился труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов», был учрежден Российский Совет министров, Горбачев призвал вести решительную борьбу с проявлениями религиозности, в литературе рассказали про сэндвич, в Казани собрались композиторы, состоялась премьера оратории «Мулланур Вахитов». Родились: политик Салих Батыев, философ Бенедикт Спиноза, полководец Александр Суворов, живописец Анри де Тулуз-Лотрек, актриса Наталья Крачковская. Умерли: скульптор Степан Эрьзя, создатель пулемета «Максим» Хайрем Максим, автор вертолетов серии «Ка» Николай Камов, Герой Советского Союза Михаил Девятаев, вокалист группы Queen Фредди Меркьюри. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Мулланур Вахитов — герой оратории

24 ноября 1911 года в деревне Ново-Дюмеево Уфимской губернии родился Салих Батыев. Карьеру начинал пропагандистом Бакалинского райкома ВКП(б) Башкирской АССР. Учился в Казанском финансово-экономическом институте. В 1951-м стал секретарем Татарского обкома КПСС, а в 1960-м — председателем Президиума Верховного Совета Татарской АССР. В Казани жил на улице Гоголя, 23а.

Фото: gossov.tatarstan.ru

24 ноября 1959 года в Москве умер художник Степан Эрьзя. Рисовать учился в иконописных мастерских Алатыря и Казани, затем поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. До революции также жил в Италии и Франции, после — на Урале, в Новороссийске, Батуми, Баку, создавая и образы вождей, и работая с библейской тематикой. С разрешения Луначарского в 1926-м уезжает в Париж, затем поселяется в Аргентине, где живет до 1951 года, до возвращения в СССР, в Москву он привозит 180 скульптур из дерева, гипса, бронзы и мрамора.



24 ноября 1977 года начался четвертый съезд композиторов ТАССР, на котором подводили итоги деятельности организации с 1972 по 1977 годы. Он продлился 4 дня, до 28 ноября. На этом съезде председателем правления на новый срок был избран композитор Мирсаид Яруллин, сменивший Назиба Жиганова, возглавлявшего эту организацию с 1939 года.

24 ноября 1984 года в Казани состоялась премьера оратории Екатерины Кожевниковой на слова поэта Рената Хариса. Оратория — это крупное музыкальное произведение для хора, солистов и оркестра. Отличается от оперы отсутствием сценического действия. В нее входят хоры, речитативы, ансамбли и отдельные оркестровые эпизоды. Большое распространение этот жанр получил в эпоху СССР.

Фото: Максим Платонов

24 ноября 2002 года в Казани на 86-м году жизни скончался легендарный советский летчик, Герой Советского Союза Михаил Девятаев. В годы Великой Отечественной войны он совершил побег из немецкого концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике. Девятаев доставил командованию страны стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме, где производили и испытывали немецкое ракетное оружие, точные координаты стартовых установок «Фау-2» вдоль берега моря. Эти данные оказались абсолютно точными и обеспечили успех воздушной атаки советских войск на Узедом. Слава к летчику пришла не сразу, лишь через 12 лет после войны по инициативе Сергея Королева Девятаеву присвоили звание Героя Советского Союза. В минувшем году на экраны страны вышел фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев», где он рассказал о непростой судьбе героя. Михаил Петрович похоронен на Арском кладбище, на территории мемориального комплекса воинов Великой Отечественной войны.

24 ноября 2022 года «Реальное время» сообщило, что 40-летний казанец Разиль Тагиров признался в убийстве 2002 года, дал подписку о невыезде и рванул на машине в сторону Москвы. Задержали его во Владимирской области после погони с повреждением трех машин. Вчера в Московском райсуде Казани этот арестант с шестью судимостями каялся лишь в побеге и со слезами просил заменить ему реальный арест домашним. А следователям предъявлял претензию — почему просто не прекратили дело за сроком давности.



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Министры, давайте советоваться

24 ноября 1861 года в Российской империи был учрежден Совет министров. Это был совещательный орган по общегосударственным делам. В его состав входили министры, управляющие ведомств, председатели Государственного совета и Комитета министров. Возглавлял совет император. Однако заседания с ним проходили редко и в 1882 году прекратились совсем. Его деятельность была возобновлена 1 ноября 1905 года. В этот день Николай II подписал указ «О мерах к укреплению единства в деятельности министерств и главных управлений». В 1917 году функции Совета министров перешли к Временному правительству.

24 ноября 1986 года во время визита в Ташкент генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев призвал вести решительную борьбу с проявлениями религиозности. Однако достаточно быстро произошел пересмотр религиозной политики СССР. В 1988 году Совет по делам религии при Совете министров СССР отменил норму о том, что молитвенные здания являются собственностью государства. В 1990 году был принят закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях». В том же году вышел закон «О свободе вероисповеданий», разрешавший факультативное изучение религии в общеобразовательных учебных заведениях и запретивший создавать органы госконтроля за реализацией права граждан на свободу вероисповедания.



Дарвин написал бестселлер

24 ноября 1762 года было сделано первое описание сэндвича. Тогда британский историк Эдуард Гиббон в дневнике записал: «Зашел пообедать, двадцать или тридцать первых людей королевства сидят за столами и у всех в руках куски хлеба с мясом, так называемые «сэндвичи». По легенде, сэндвич придумал Джон Монтгю, граф Сэндвичский, любивший азартные игры. Чтобы не прерываться на прием пищи и при этом не пачкать руки, он попросил принести ему кусок жареного мяса с сыром между двумя ломтиками хлеба.

Фото: wikipedia.org

24 ноября 1859 года в Лондоне в продаже появилась книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». Первое издание книги разошлось за один день. Книга представила научную теорию, согласно которой популяция эволюционирует на протяжении поколений в процессе естественного отбора. Автор представил множество доказательств того, что разнообразие жизни возникло от общего предка. Книга вызвала огромный интерес и огромное количество дискуссий за и против теории Дарвина.