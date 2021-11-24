Побег после явки с повинной или как в Казани раскрыли «висяк» через 19 лет

За 7 ножевых, 41 удар и падение жертвы с платформы обвиняемый может не ответить — истек срок давности

Фото: Ирина Плотниквоа (на фото: проверка показаний на месте, в синей куртке - Тагиров)

Признался в убийстве 2002 года, дал подписку о невыезде и рванул на машине в сторону Москвы 40-летний казанец Разиль Тагиров. Задержали его во Владимирской области после погони с повреждением трех машин. Вчера в Московском райсуде Казани этот арестант с шестью судимостями каялся лишь в побеге и со слезами просил заменить ему реальный арест домашним. А следователям предъявлял претензию — почему просто не прекратили дело за сроком давности. «Реальное время» выяснило — показания о возможной причастности Тагирова к расправе над пассажиром электрички лежали в деле мертвым грузом 18 лет.

Как фигурант «прятался» от силовиков... за решеткой



Утром 22 ноября 2002 года на станции Атлашкино нашли тело жителя Зеленодольска Санникова. Без ботинок, что сразу бросилось в глаза участникам осмотра места происшествия. Как позже выяснилось, пропали также кожаный ремень и приметная джинсовая куртка. На теле жертвы эксперты насчитали 7 ножевых ранений и еще 41 точку применения силы. Также установили — еще живым он пролетел два метра до земли с железнодорожной платформы.

Поскольку кровь нашли и на платформе расследованием занялись сотрудники линейного отдела милиции на транспорте. Разрабатывали целый ряд версий. Под подозрение попали даже коллеги — недалеко от места преступления нашли милицейский бушлат со следами крови. Впрочем, эта версия быстро отпала — это была не кровь убитого.

В марте 2003-го дело закрыли за отсутствием подозреваемого. А осенью 2021-го в Казань из Нижнего Новгорода нагрянула команда оперативников Главного управления на транспорте МВД России, работающих целенаправленно по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет. Именно такие дела они подняли для детального анализа вместе с коллегами из Казани и Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. В их числе оказался и «висяк» 2002 года. А в старых протоколах допросов нашлось упоминание свидетелей о некоем знакомом, что предлагал на продажу ботинки, ремень и кожаную куртку — как раз те вещи, что сняли с убитого. Показания эти были получены в ходе подворовых обходов и опросов вскоре после убийства.



В Казани Тагирова вернули в наручниках, предъявили обвинение и 28 октября арестовали по решению суда

Нашлось в старом деле и поручение следователя милиционерам — установить личность «продавца» и найти его. Поручение не было выполнено, поделился с «Реальным временем» источник, знакомый с материалами дела. Возможно, это произошло потому, что того «продавца» свидетели знали под разными именами — одним он назывался Радиком, другим — Афганцем, третьи знали настоящее имя — Разиль. А возможно — не там искали: в декабре 2002-го ныне обвиняемый Разиль Тагиров оказался под стражей за другое преступление и в мае 2003-го получил 7,5 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Спустя почти 19 лет после убийство на перроне свидетелей нашли и передопросили, попутно выяснив, что возможный фигурант дела Тагиров с 2018-м, после отбытия срока по шестому приговору находится в Казани под административным надзором. 25 октября 2021-го его вызвали в полицию и там почти сразу получили признание в причастности к старому делу.

Уже у следователя он написал явку с повинной, дал подробные показания в качестве подозреваемого и пообещал завтра показать все на месте преступления. Поскольку 15-летний срок давности за умышленное убийство по ч.1 ст. 105 УК РФ истек еще в ноябре 2017-го, задерживать Тагирова не стали — отпустили под подписку о невыезде.

Версия обвиняемого: защищался с ножом в руках

26 октября подозреваемый на следственные действия не прибыл, на звонки не ответил. Оперативники установили — утром он написал заявление на увольнение, забрал из дома вещи, документы и гражданскую жену, территорию Казани и Татарстана покинул на отечественной легковушке.

Беглеца объявили в розыск, и обнаружили его авто на трассе уже за Нижним Новгородом. «Целый час за ним гнались, в пути он успел повредить две машины и перевернуть свою», — поделился близкий к угрозыску источник «Реального времени». Задержание произвели по Владимирской области.

В Казани Тагирова вернули в наручниках, предъявили обвинение и 28 октября арестовали по решению суда. При проверке показаний на месте он подробно описал происходившие события и указал место, где оставил тело. А на очных ставках подтвердил слова свидетелей — да, предлагал им одежду убитого и даже рассказывал, что порезал одного пассажира. По версии СК, оба участника конфликта были нетрезвы. Тагиров по этой причине даже проспал свою станцию — планировал сойти с электрички в Аракчино, а погибший после ссоры в своей компании, напротив, не доехал одну остановку. Обвиняемый утверждает, что потерпевший его оскорбил, пройдясь по национальному признаку, завязалась драка.

«Незнакомый мужчина угрожал, что его зарежет, он в ответ достал свой нож и нанес несколько ударов, защищаясь от нападавшего. Попал ему в шею. Потом побежал, а через какое-то время вернулся. забрал у мужчины ботинки, одежду и ремень», — огласил вчера показания обвиняемого судья Московского райсуда Казани Алмаз Газтдинов.

«Я очень сожалею, что убежал. Ввели меня в заблуждение. Это очень глупо с моей стороны», — признался на заседании обвиняемый

На заседании райсуда рассматривалось ходатайство о продлении ареста обвиняемому в убийстве. Руководитель Казанского отдела Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР Николай Гончаров сообщил — в ближайшие два месяца по делу планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу, получить результаты ОРМ и предъявить Тагирову окончательное обвинение, а потому просил продлить срок посадки до 25 января.

— Я очень сожалею, что убежал. Ввели меня в заблуждение. Это очень глупо с моей стороны, — признался на заседании обвиняемый.

С его слов, некий знакомый юрист напугал его, что слова силовиков об истекшем сроке давности — это обман, и на самом деле ему светит новый срок за старое убийство. Впрочем, истечение сроков не означает, что дело должно быть закрыто. Сначала силовики планируют полностью доказать вину фигуранта, а потом решать вопрос о прекращении преследования по не реабилитирующим основаниям.

Руководитель Казанского отдела Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР Николай Гончаров сообщил — в ближайшие два месяца по делу планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу

Почему дело не дойдет до приговора

Помощник Татарского транспортного прокурора Ильмаз Гарафутдинов уточнил у арестанта:

— Вы ранее привлекались к уголовной ответственности. По какой статье — можете сказать?

— Я уже давно не сижу, — отвечал Разиль Тагиров.

— В местах лишения свободы бывали?

— Да. 3 года и 6 месяцев отбывал, — сообщил обвиняемый, не уточняя, что говорит лишь о последнем сроке.

Как выяснилось позже, за плечами фигуранта — пять погашенных судимостей — за кражи, угрозу убийством, незаконное проникновение в жилище и умышленное причинение вреда здоровью со смертельным исходом. Последний приговор ему выносили в 2015 году за изнасилование. Освободился 3,5 года назад. На воле успел найти спутницу жизни и постоянную работу водителем.



Адвокат Дамир Хуснуллин попросил приобщить к материалам характеристику с места работы своего клиента и справку об инвалидности его отца

Адвокат Дамир Хуснуллин попросил приобщить к материалам характеристику с места работы своего клиента и справку об инвалидности его отца. Документы о проблемах со здоровьем самого Тагирова, по словам последнего, остались в Подмосковье — в его разбитой и помещенной на спецстоянку машине.

— У меня жена в связи с этой аварией сломала ключицу, из-за нее хочу домой вернуться, — сказал и неожиданно расплакался обвиняемый.

Защитник уточнил — кроме ключицы у гражданской супруги Тагирова сломана рука, и она нуждается в помощи. «На данный момент не вижу смысла скрываться, так как я уже дал признательные показания, написал явку с повинной, — чуть успокоившись, сообщил обвиняемый. — Прошу перевести под домашний арест. В браслетах буду находится дома и по первому вызову следователя являться в Следственный комитет».

Представитель прокуратуры поддержал позицию СК — на воле Тагиров может предпринять новую попытку скрыться. «Данное преступление было раскрыто только в ходе оперативных мероприятий через 19 лет. До этого сам Тагиров не изъявил желание явиться в правоохранительные органы с повинной», — считает Гарафутдинов.

Арестант с шестью судимостями со слезами просил заменить ему реальный арест домашним

Адвокат обвиняемого подчеркнул — срок давности по делу истек, просил суд проявить снисхождение.

Суд оставил обвиняемого в СИЗО — до финала следствия. Если в деле Тагирова не появится новых обвинений — до приговора оно не дойдет. Суду либо следствию с учетом требований УПК РФ придется освободить сознавшегося в убийстве от наказания в связи с истечением срока давности.