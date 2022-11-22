Без отрыва от производства: СИБУР запустил обновленную программу промышленной медицины

На КОСе открылись два Центра здоровья

Фото: пресс-служба СИБУРа

Пройти профилактический медосмотр, вакцинироваться, получить направления на консультации к узким специалистам или оформить санаторно-курортные карты и открыть больничные листы — все это сотрудники «Казаньоргсинтеза» теперь могут сделать без посещения поликлиники, прямо на территории производственной площадки. На предприятии после масштабной модернизации открылись два обновленных Центра здоровья, оснащенных самым современным оборудованием. В числе первых новые объекты социальной инфраструктуры СИБУРа посетил журналист «Реального времени».

Высокопрофессиональная медицинская помощь в круглосуточном режиме

СИБУР запустил на «Казаньоргсинтезе» обновленный формат программы промышленной медицины. После масштабной реконструкции здесь открылись два Центра здоровья. Центры оснащены самым современным оборудованием. Сотрудники КОСа смогут получить консультации врача и пройти процедуры без отрыва от производства, а также открыть больничные листы без посещения поликлиники.

— После объединения и вхождения предприятий, расположенных в Татарстане, в состав СИБУРа менеджмент компании внимательно изучил запросы сотрудников. На первых этапах работы стало понятно, что ключевыми направлениями улучшений являются транспорт, комфортная и удобная спецодежда, здоровое заводское питание и, конечно, вопросы здоровья. Так, первые Центры здоровья появились в Нижнекамске — на сегодняшний день пять таких центров позволили качественно улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи работникам. Таким образом, мы взяли небольшой запас по времени, чтобы учитывать опыт реализации программы при ее продолжении в Казани. Сегодняшнее открытие начинает череду запусков новых форматов улучшения условий труда на «Казаньоргсинтезе». Поэтому этот день очень важен для сотрудников предприятия и всей компании, — рассказал член правления — исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович.

Сотрудники КОСа смогут получить консультации врача и пройти процедуры без отрыва от производства, а также открыть больничные листы без посещения поликлиники

Новые Центры здоровья открыты при участии партнеров АО «СОГАЗ». Здесь будут работать цеховые врачи, физиотерапевт и фельдшеры. Прямо на производстве можно пройти профилактический медосмотр, диспансеризацию, а также при желании вакцинироваться. Врачи направят сотрудников, если это потребуется, на обследование к узким специалистам, помогут с госпитализацией, а также оформят санаторно-курортные карты и справки. В центрах работают процедурные и физиотерапевтические кабинеты, где можно пройти лечебные или восстановительные процедуры.

Оба Центра здоровья расположены на производстве и работают круглосуточно. Кроме врачей и медицинских специалистов, работающих на месте, также на предприятии круглосуточно дежурят две бригады скорой помощи. Обновленный формат промышленной медицины обеспечивает постоянную доступность плановой и неотложной медицинской помощи сотрудникам, улучшает качество и глубину диагностики и профилактики.

Здесь будут работать цеховые врачи, физиотерапевт и фельдшеры

«Здоровье наших работников — ключевое условие для реализации амбициозных планов»

На церемонию открытия центров приехали представители правления СИБУРа, региональные министры, ну и, конечно, сами заводчане, желающие первыми увидеть обновленные медицинские пункты.

Открыл церемонию генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

— «Казаньоргсинтез» — важное предприятие для СИБУРа, для республики и страны. От условий, в которых работают наши сотрудники, зависит успех всей команды и развитие отрасли. Здоровье наших работников — это ключевое условие для реализации амбициозных планов. Именно поэтому Центры здоровья обновлены одними из первых в рамках программы улучшений. Здесь наши сотрудники будут получать широкий спектр медицинских услуг для профилактики заболеваний и сохранения своего здоровья, а также для получения необходимых процедур по назначению врача в непосредственной близости к рабочему месту. Такой формат должен быть гораздо удобнее для сотрудников, работающих далеко от поликлиники, — отметил он.

Мидхат Шагиахметов: «Это очень хороший, значимый шаг в части повышения уровня работы с кадрами»

Впечатлили новые суперсовременные Центры здоровья и гостей церемонии.

— Здоровье работников должно стоять на первом плане, и мы видим, как СИБУР к этому относится: современнейшее оборудование, высококвалифицированные специалисты. Для людей созданы все условия. Это очень хороший, значимый шаг в части повышения уровня работы с кадрами. Мы надеемся, что и в дальнейшем, по другим направлениям социального развития мы будем сотрудничать с СИБУРом, — заявил министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

Некоторые сотрудники уже после церемонии открытия поспешили воспользоваться услугами Центра здоровья. Кто-то померил давление, проконсультировался с врачом, а кто-то уже и ПЦР-тест сдал. Вердикт у всех один: «Это очень удобно».

— Всякое бывает: давление скакнет, температура поднимется в рабочее время. Сейчас мы сможем оперативно получить медицинскую помощь. Не надо выходить за проходную, сидеть в очередях городских поликлиник. Все быстро, все рядом. Тем более здесь будут работать не простые фельдшеры, а высококвалифицированные врачи, и оборудование самое современное. Это очень удобно, я довольна, — поделилась впечатлениями электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики Ирина Николаева.

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Согласна с коллегой и кладовщица завода этилен Ильмира Мифтахова.

— Рада, что этот пункт открылся именно на территории завода, потому что у нас в течение рабочего временя проблемно выйти за проходную. Возможность получить профессиональную медицинскую помощь на рабочем месте, да еще и в круглосуточном режиме — это очень ценно для каждого работника предприятия, — добавила она.

Медицинское обслуживание — только одно из направлений масштабной программы улучшения условий труда на предприятии. В ее рамках в течение недели на «Казаньоргсинтезе» также планируется запуск нового формата заводского питания. В начале декабря автопарк пополнится новыми комфортабельными автобусами для доставки сотрудников на предприятие. На производстве уже начался процесс замены спецодежды на новую. Крупнейшим проектом станет создание комфортной и безопасной рабочей среды — реконструкция бытовых и административных помещений.