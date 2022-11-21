«То, что вы представляете, из нынешних археологов никто не поддерживает»

Как кинематографисты боролись за субсидии Минкульта РТ

Фото: Один из проектов на министерском питчинге — игровой фильм об актере Азгаре Шакирове с элементами документалистики. Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

О том, чем дышит киносообщество Татарстана, можно было узнать на прошлой неделе в Министерстве культуры РТ, где защищали проекты, представленные на конкурс для кинематографистов республики на создание кинофильмов за счет бюджета РТ: об Азгаре Шакирове, Каюме Насыри и борцах көрәш.

От 0,5 до 2 млн

На встречах кинематографистов с чиновниками часто звучала претензия: непонятно, как распределяются деньги на производство. Мол, кто умеет ходить в нужные кабинеты и говорить правильные слова, их и получает. Так что попробуем по-другому: пусть все услышат, на что хотели бы потратить режиссеры, сценаристы, операторы деньги.

Заявки принимались с 3 октября по 1 ноября: синопсис, сценарий и смета. Субсидии, от 500 тысяч до 2 млн рублей, будут распределены между восемью фильмами. Среди номинаций: документальные коротметражки, направленные на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия в РТ; «Личность эпохи» — фильм, приуроченный к празднованию памятной юбилейной даты, о выдающихся деятелях внесших значительный вклад в развитие РТ, родного края, направленный на укрепление патриотического самосознания; посвященный историческим городам РТ и национальному зодчеству; игровой полнометражный фильм, направленный на пропаганду общечеловеческих ценностей; игровой короткометражный цикл фильмов «Культура. Сейчас», затрагивающих остросоциальные темы; документальный полнометражный фильм, посвященный нематериальному культурному наследию РТ; анимационное кино, посвященное популярным литературным и фольклорным образам народов РТ.



Защита проходила в открытом режиме — за ней могли наблюдать пришедшие коллеги, журналисты, ее транслировали в Youtube. Вопросы задавали эксперты: киновед, историк кино, преподаватель КГУКИ Елена Алексеева, заведующий отделом междисциплинарных исследований Института истории имени Марджани Бахтияр Измайлов, советник министра культуры Республики Татарстан Раиса Сафиуллина. Не будем указывать, в большинстве случаев, кто представлял проекты, попробуем сделать выводы из представленных тем и обоснований. К слову, два фильма не были презентованы, включая полнометражку на сценарий Мансура Гилязова — в зале не оказалось спикеров.

Герой одного из сценариев — Ильфар хазрат Хасанов. Фото: dumrt.ru

От Ильфара Хасанова до Каюма Насыри

Конкретные люди, которым посвящены проекты фильмы, делятся на исторических и современных. Среди тех, кто живет с нами сейчас, картины хотят снять — имам мечети Кул Шариф, заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов. Интересно, что авторы подчеркивают его дружбу с представителями христианской конфессии. С другой стороны, режиссер Ильшат Рахимбай захотел снять фильм о современной мусульманской молодежи, в числе которых — автор муралов и бизнесмен. Сценарист Александр Иванов подчеркнул, что для него эта также важный проект:

— Я вырос в Воронежской области. Об исламе слышал только из новостей. Для меня это была страшная, темная религия со странными людьми и странными ритуалами. Приехав сюда, я полностью поменял мнение.

Среди исторических персонажей в заявках — певец Федор Шаляпин, историк и педагог Каюм Насыри, богослов Шигабутдин Марджани. Эксперты отмечали, что таких героев показать интересно в современных реалиях сложно.

— У вас в заявке много терминов, — отметила Сафиуллина заявителю. — Какую форму найти, чтобы зритель понимал, о чем там речь?

Так что эффектнее выглядели истории по современников. К примеру, Алмаз Нургалиев вознамерился снимать фильм про Азгара Шакирова, причем показал готовые фрагменты, где играет и сам актера Камаловского театра. Елена Алексеева заметила, что наличие живого героя, играющего самого себя, превращает фильм в документальный, тогда как Нургалиев подавался в номинации художественных картин. Автор начал с ней спорить, что Шакиров присутствует на экране лишь 14 минут.

Большой интерес вызвал проект «Яңа гасыр батырлары» («Герои нового века») о неоднократных чемпионах мира в көрәш — Раиле Нургалиеве и Мусе Галлямове. Руководитель проекта «Манзара» Айдар Шаймарданов, показывающий көрәш в ярком шоу (вне сабантуя), рассказал, что для съемок специально свел двух борцов на сцене:

— Ради этого фильм мне 30 лет пришлось заниматься борьбой, 20 лет заниматься развитием такого вида спорта, как көрәш.

Также экспертов заинтересовала идея снять фильм про архитектора Сергея Шакурова, одного из авторов мечети «Кул-Шариф» и автора Белой мечети в Болгаре.

Иске Казан и Ахсан



Впрочем, иногда эксперты, кажется, излишне жестко проходились по авторам. Особенно много этим занималась Алексеева.

— У вас в смете сценарий пишет самозанятый. Что значит — «самозанятый»! — упрекнула она одного из заявителей, мол, у нее работают профессионалы. Пришлось вмешаться министру культуры РТ Ираде Аюповой и объяснить, что речь идет о виде финансовой отчетности.

Еще одна частая претензия — у проектов иногда не было четкой команды. На это один из молодых режиссеров ответил, что в нынешних условиях планировать что-то на 3—4 месяца невозможно: необходимые профессионалы иногда покидают Россию.

Но сильнее всего досталось проекту Бай Хайруллина о музее-заповеднике «Иске-Казань». Как пояснил автор, он уже начал съемки, чтобы в мае, к началу туристического сезона, представить его зрителю.

Бахтияр Измайлов, поинтересовался, есть ли у него эксперты, кроме историка Раиля Равиловича Фахрутдинова, которые занимается в основном XIX веком.

— То, что вы представляете, из нынешних археологов никто не поддерживает, — указал Измайлов, — то, что был перенос столицы с Кремлевского холма на территорию городища. Мифы, которые вы включили в сценарий, противоречат всему тому, как представляют историю Казани. Вы создаете полностью альтернативную историю. Я пытался понять, на каких документах вы это основываете? Так и не понял.

— Я не буду затрагивать данную тему, там не будет альтернативных историй, — пытался парировать режиссер.

— В сценарии-то у вас по-другому написано, — ответил Измайлов, указав, что сам на территории городища копал, еще будучи школьником.

Аниматоры предложили оживить картины Альфрида Шаймарданова. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Наконец, в анимационных лентах, среди сказок о дружбе народов и еще одной версии «Су анасы» (на этот раз — мюзикл!), запомнилась идея оживить картины Ахсана Фатхутдинова и Альфрида Шаймарданова. Возможно, потому, что представитель компании, рассказывая о проекте, внезапно перешла на детский голос.

Любопытно, что многие из конкурсантов открыто говорили, что ни полмиллиона, ни два миллиона им на фильм не хватит. Но они готовы его доделать — с помощью инвесторов, вкладывая свои средства. При этом максимальный бюджет, озвученный на заседании, равнялся пяти миллионам рублей.