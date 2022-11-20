День в истории: первый казанский трамвай поехал, пойман маньяк Чикатило, в продажу вышла ОС Windows 1.0

Какие события происходили в мировой истории 20 ноября

20 ноября отмечаются Всемирный день ребенка, Международный день педиатра, Всемирный день абсурда. В России сегодня — День работника транспорта и День правовой помощи детям. Во Вьетнаме празднуют День учителя, День индустриализации — в Африке, а в Таиланде — День военно-морских сил. 20 ноября Казанской гимназии подарили уникальную библиотеку, в городе открылось трамвайное движение. В Москву в этот день из Рима прибыла невеста для князя Ивана III, в Ростове-на-Дону поймали самого известного в стране серийного маньяка Чикатило, в Нюрнберге стартовал исторический судебный процесс над главными нацистскими преступниками, Microsoft стала продавать свою первую операционную систему, а в прокат вышло продолжение истории о приключениях Марти Макфлая и доктора Брауна. 20 ноября родились мореплаватель и исследователь Фернан Магеллан, русский государственный деятель Ефим Путятин, поэтесса Зинаида Гиппиус, астроном Эдвин Хаббл, балерина Майя Плисецкая, актеры Михаил Ульянов и Алексей Баталов, патриарх Кирилл и Джо Байден. Не стало в этот день скульптора Петра Клодта, писателя, классика мировой литературы Льва Толстого, мультипликатора и режиссера Вячеслава Котеночкина, актера Валерия Гаркалина и фигуриста Сергея Гринько, была убита политик Галина Старовойтова. Об этих и других событиях в мировой истории — в традиционном обзоре «Реального времени».





Казанская гимназия обогатилась уникальной библиотекой, а по Казани проехал первый трамвай

20 ноября 1787 года надворный советник Василий Полянский, который был другом Вольтера, передал в дар Казанской гимназии свою большую библиотеку — почти 700 книг по истории, филологии и истории на французском и русском языках, которые собирал в течение многих лет. Вместе с ними советник отдал портрет Вольтера, подаренный ему французским философом, а также учредил для гимназистов стипендию имени себя. Известно, что с Вольтером Василий Полянский познакомился во время своего пребывания во Франции в 1771 году и прожил у него в гостях полгода. По условиям дарения гимназия должна была безвозмездно содержать одного дворянского воспитанника, которого должен был выбирать сам Полянский, а после его смерти — его наследники. При этом назначенец должен был присоединять к своей фамилии и фамилию Полянского. Такой ученик в гимназию впервые был принят только спустя три года после смерти дарителя — в 1805 году. Им стал Петр Рудометов, к фамилии которого была приставлена фамилия Полянский. После 1806 года порядка 290 книг было передано в фонд библиотеки Казанского университета.

Фото wikipedia.org

20 ноября 1899 года по улицам Казани проехал первый электрический трамвай. Годом ранее был заключен договор между городской управой и Бельгийским акционерным анонимным обществом, по которому к 1917 году все городские железные дороги должны были быть переведены на электротягу. Тогда на берегу озера Кабан, на месте нынешнего театра Камала, для электрических трамваев была построена центральная станция. В 1899-м первые вагоны повезли пассажиров от центральной станции по направлению к Арскому полю, а оттуда на улицу Проломную. Тогда в Казани имелось 36 вагонов и были проложены 15 километров путей, движение трамваев было организовано по трем линиям: Центральной, Грузинской и Проломной, к которым через год добавили еще три, — на волжскую пристань, Екатерининскую и Черноозерскую линии.

20 ноября 1943 года в КАИ на базе эвакуированной лаборатории авиационных конструкций филиала ЦАГИ начала работу научно-исследовательская лаборатория. Ее сотрудники проводили статические и динамические испытания самолетов, проверяли их конструкции на прочность и надежность. Направление первых испытаний задавала в те годы Великая Отечественная война — первыми на испытание прочности были направлены боевые самолеты Пе-2 и По-2. Уже в мирное время, в 1950-е годы, инженеры испытывали прочность конструкций вертолета Ми-1, а затем и другие его модели, в том числе и знаменитые Ми-8, Ми-17 и Ка-32. В последнее десятилетие лаборатория вела испытания новых вертолетов, которые производил КВЗ, — «Ансата» и «Актая».

Фото: Максим Платонов

20 ноября 2021 года сооснователь бара «Дафт Pub» Артем Тяжелов на страницах «Реального времени» рассказал о том, как казанский ресторанный бизнес переносит коронавирусные ограничения. Он отметил, что ввод QR-кодов стал для казанских заведений общепита новым испытанием на прочность. Потери в выручке уже составили в среднем 40—60%, а в некоторых, чаще тех, кто специализируется на алкоголе, дошли и до 80%.

София Палеолог прибыла в Москву на венчание, открылся первый кинотеатр, пойман маньяк Чикатило

20 ноября 1472 года в Москву на венчание с великим князем Московским Иваном III Васильевичем из Рима прибыла племянница последнего византийского государя Константина XI Палеолога — Зоя. Перед православным обрядом она приняла имя София. Брак повысил международный престиж русского князя, а Москва стала считаться преемницей Византии. Молодая княжна поразила местную знать большим количеством привезенных книг, благодаря ей двор стал перенимать этикет византийских императоров, династический знак Палеологов — двуглавый орел — стал гербом нашего государства, а князь получил многочисленное потомство. Для супруги Иван III построил в Москве особые хоромы и двор, которые уничтожил пожар, случившийся в 1493 году. По мнению Татищева, Софья способствовала избавлению княжества от ига хана Ахмата — она упреками уговаривала князя покончить с данническими отношениями.

София Палеолог въезжает в Москву. Миниатюра Лицевого летописного свода. Фото wikipedia.org

20 ноября 1913 года в Москве на Театральной площади открылся электротеатр «Пегас». Он был построен на средства режиссера Александра Ханжонкова всего за 4 месяца. Режиссер был главой и организатором первой русской киностудии, где в самом начале XX века выпускались игровые фильмы, затем анимационные и хроникальные. Ханжонков был и сценаристом, и режиссером-постановщиком. На торжественной церемонии собрался весь цвет Москвы. После показа картин, отснятых на студии Ханжонкова, гости к своему большому удивлению смогли увидеть на экране и самих себя: пленка, на которую снимали церемонию открытия, мастера киностудии проявили всего за несколько часов. На счету Ханжонкова первый в истории кино полнометражный фильм, организация первых бесплатных сеансов и первых кинофестивалей, а также рекордные по тем временам сборы за кинопоказы. До 1917 года его киностудия выпускала больше половины всех российских фильмов. В его киноателье снимались многие известные актеры немого кино, в числе которых были звезды Вера Холодная и Иван Мозжухин. Сегодня в этом здании на Триумфальной площади находится киноцентр «Москва».

20 ноября 1990 года в Ростовской области был задержан один из самых жестоких преступников в истории криминалистики, серийный маньяк-убийца Андрей Чикатило — он же педофил, некросадист, некрофил и каннибал. С 1978 по 1990 год его жертвами стали 53 человека — дети, женщины, мужчины. Он родился в украинском селе Яблочное в семье командира партизанского отряда, а его дедом был раскулаченный во время коллективизации середняк Иван Король. Чикатило отслужил в погранвойсках КГБ, затем получил высшее техническое образование в Москве, а потом филологическое в Ростове-на-Дону, окончил Университет марксизма-ленинизма, женился и воспитывал дочь и сына. Затем работал учителем, инженером и снабженцем. Последнее свое убийство он совершил 6 ноября 1990 года, убив 22-летнюю Светлану Коростик — на тот момент серийному маньяку было уже 54 года. Чикатило казнили через 4 года после ареста — 14 февраля 1994 года в Новочеркасской тюрьме. Согласно официальным данным, за время операции по поиску маньяка-убийцы на причастность к этой серии убийств проверили более 200 тыс. человек, собраны данные на 48 тыс. человек с различными сексуальными отклонениями, милиция попутно раскрыла порядка 1 000 преступлений.

Фото wikipedia.org/Общественное достояние

Начало Нюрнбергского процесса, выпуск Windows, а Марти Макфлай снова отправился назад в будущее

20 ноября 1945 года в немецком Нюрнберге стартовал международный судебный процесс над главными нацистскими преступниками — высшими государственными и военными деятелями фашистской Германии. В их числе были рейхсмаршал Геринг, заместитель Гитлера по НСДАП Гесс , министр иностранных дел Риббентроп, фельдмаршал Кейтель и еще 20 нацистов. На тот момент Гитлер, Гиммлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством. Военный трибунал длился почти год, в течение которого состоялось более 400 открытых судебных заседаний. Всех, кто предстал перед судом, обвинили в совершении тягчайших военных преступлений, в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности, убийстве военнопленных и гражданского населения, жестоком обращении с ними, разграблении собственности, установлении системы рабского труда. Все подсудимые, кроме троих, были признаны виновными и приговорены. 12 главенствующих нацистов ждала смертная казнь через повешение, часть осужденных — пожизненное заключение, лишь несколько нацистов получили тюремный срок от 10 до 20 лет. 16 октября 1946 года в исполнение был приведен смертный приговор.

20 ноября 1985 года в сетях розничной торговли началась продажа новой компьютерной системы Microsoft Windows 1.0. В США ее можно было купить за 99 долларов, в Германии — за 399 марок. Реакция пользователей на ее появление была сдержанной, поскольку, чтобы использовать ее, владельцам компьютеров приходилось дополнительно покупать дорогостоящее тогда оборудование — компьютерную мышь, память большего объема и новый процессор. При этом о создании ОС Windows Билл Гейтс сообщил еще за два года до выпуска ее в продажу, но систему пришлось дорабатывать. Система включала в себя различные инновационные инструменты — редакторы Paint, Write, а также часы, календарь, калькулятор, игры в карты и «Реверси». Буквально через два года пользователи получили от Microsoft вторую версию системы, в которой появились программы Excel и Word. Почти за 40 лет компания Гейтса выпустила 11 версий ОС Windows.

Фото wikipedia.org

20 ноября 1989 года в мировой прокат вышла вторая часть знаменитой трилогии «Назад в будущее» Роберта Земекиса. В этот раз режиссер решил перенести главных героев в 2015 год, но сюжет вышел мрачнее первой части, так что таким же успехом, как первый эпизод, он у зрителей не пользовался. Но все же лента смогла завоевать награду Британской киноакадемии за лучшие визуальные эффекты и стала претендентом на «Оскар» в такой же номинации. Тогда в фильме дебютировал будущая звезда «Властелина колец» — юный Элайджа Вуд. Он сыграл эпизодическую роль мальчишки, который с другом пытался играть на старом игровом автомате в кафе будущего. Мастер-класс игры на нем показал Марти Макфлай.