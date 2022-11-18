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Русская реклама на Таймс-сквер, единая школьная форма, «туалетное дело» Собчак / «Реальное время Live»

11:00, 18.11.2022 22 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Русская реклама на Таймс-сквер, единая школьная форма, «туалетное дело» Собчак / «Реальное время Live»

Особая экономическая зона «Алабуга» из Татарстана разместила на Таймс-сквер в Нью-Йорке рекламный баннер с текстом на русском языке «Пора возвращаться домой». Законопроект о едином стандарте школьной формы внесен в Госдуму и может быть принят уже в 2022 году. Тем временем журналистке Ксении Собчак не дают покоя непрезентабельные туалеты в городской больнице Набережных Челнов. Эти и другие новости обсуждаем в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

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 комментарии 22

комментарии

  • Анонимно 12:49
    с чего это сша нам не дружественно?
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    Анонимно 14:45
    С чего это они нам дружественны?
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    Анонимно 15:16
    сша три раза спасала нас от голода в конце 19 века в 22 году в начале 30х.
    сша нам помогала вовремя войны. не будь её помощи мы бы несумели победить.
    ВЫ знаете что без танков победить было нельзя мы более 20 тысяч т34 выпустили.
    Впервые недели войны враг захватил все тетриитории на которых были прокатные станы. Смотрите карту первых пятилеток за 6 класс атлас.
    На чем катать броню было? Для танков? ВОт амеры и поставляли нам бронелист.
    А карусельные станки на которых вытачивали погон для башни Т34_80 танк победы откуда взялся? из сша.
    а шасси для катюш?? это же студебекеры? а расточные станки на котолрых вытачивали стволы для пушек?

    а пенициллин в количестве 10 млн доз?

    вы плююте в руки тех кто спасал и кормил нас и наших дедов стыдно вам должно быть
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    Анонимно 15:20
    они нам ничего плохого не делали. никогда
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    Анонимно 16:20
    ой какие они хорошие, но только вот почему-то совсем не стыдно
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    Анонимно 16:28
    А зачем санкциями давят? Мы же им тоже ничего плохого не делали. Люминь поставлям, в космос запускам... Какого им ещё нужно?
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    Анонимно 17:06
    живи по законам международным соглашениям по уставу ООН и всё. тебе понятно? ты все понял?!

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    Анонимно 17:21
    Так что, им можно нарушать уставы, когда они хотят кого-то бомбануть, а нам нельзя, что-ли? Ничего не понимаю... Хорошо, что хоть вы сами что-то понимаете... Вы, наверное, более продвинутый просто, я так думаю.
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  • Анонимно 12:49
    с чего это капитализм нам плох?? у нас же капитализм
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    Анонимно 13:35
    Капитализм не отменяет госбезопасность, конкуренцию, борьбу за расширение рынков сбыта и сфер влияния, а только усиливает все эти факторы, от которых зависит благополучие любого государства.
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  • Анонимно 13:14
    Собчак молодец. верно пишет всё.а что туалеты должны быть грязными?
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    Анонимно 17:22
    туалеты там не грязные, а неотремонтированные. Моют их исправно
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  • Анонимно 13:15
    да горожане недовольны больницами . Собчак права. ВО всем
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  • Анонимно 13:17
    информация о туалетах важна
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  • Анонимно 13:19
    а что ксения все верно сказала
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  • Анонимно 13:23
    в том что люди бедно живут собчак не виновата
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  • Анонимно 14:04
    не надо школьную форму. вообще. кндр очень дурной пример
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    Анонимно 14:45
    Школьная форма обязательно нужна, она дисциплинирует
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    Анонимно 15:21
    ненужна школьная форма дети не в армии дисциплина не нужна в школах правила поведения соблюдать надо а для этого форма ненужна.

    в сша вот формы нет в школах
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    Анонимно 16:20
    ага, там в 13 лет пол меняют - может нашим так же делать?
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    Анонимно 17:01
    не меняют там пол вообще форму школьную в топку!

    зачем она вам ? жуть это дурость
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    Анонимно 17:23
    США один из лидеров по смене пола
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