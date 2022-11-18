Русская реклама на Таймс-сквер, единая школьная форма, «туалетное дело» Собчак / «Реальное время Live»
Особая экономическая зона «Алабуга» из Татарстана разместила на Таймс-сквер в Нью-Йорке рекламный баннер с текстом на русском языке «Пора возвращаться домой». Законопроект о едином стандарте школьной формы внесен в Госдуму и может быть принят уже в 2022 году. Тем временем журналистке Ксении Собчак не дают покоя непрезентабельные туалеты в городской больнице Набережных Челнов. Эти и другие новости обсуждаем в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
комментарии
сша нам помогала вовремя войны. не будь её помощи мы бы несумели победить.
ВЫ знаете что без танков победить было нельзя мы более 20 тысяч т34 выпустили.
Впервые недели войны враг захватил все тетриитории на которых были прокатные станы. Смотрите карту первых пятилеток за 6 класс атлас.
На чем катать броню было? Для танков? ВОт амеры и поставляли нам бронелист.
А карусельные станки на которых вытачивали погон для башни Т34_80 танк победы откуда взялся? из сша.
а шасси для катюш?? это же студебекеры? а расточные станки на котолрых вытачивали стволы для пушек?
а пенициллин в количестве 10 млн доз?
вы плююте в руки тех кто спасал и кормил нас и наших дедов стыдно вам должно быть
в сша вот формы нет в школах
зачем она вам ? жуть это дурость