«Новый 1992-й»: призывы к отставке Горбачева, студенты КГУ в вузах США и первые миллионеры

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 49-я

Фото: Bundesarchiv, Bild 183-1986-0421-010 / Mittelstädt, Rainer / CC-BY-SA 3.0

Авторитет Михаила Горбачева весной 1991 года был подорван провалом в экономике, безудержным ростом цен и бедственным положением населения. По всей стране народ все чаще требовал отставки президента. Обстановка в Союзе омрачалась разгулом преступности, резко возросло число краж и грабежей. За 4 года в Татарстане их количество выросло более, чем в три раза. Периодические издания — газеты и журналы из-за грядущего в 1992 году роста стоимости подписки стали сокращать тиражи. Между тем развивалось межвузовское сотрудничество с США — по программе обмена студентами на учебу в американские университеты отправились шесть студентов КГУ. В стране стали появляться «новые русские» — первые миллионеры. Об этих и других событиях 30-летней давности — в очередном дайджесте «Реального времени» по газетам тех лет.

«Ну уйдет Большой Майк. А дальше что?»

Лихорадить СССР начало еще в конце 80-х — сказывались провал перестройки, глобальный дефицит, обострение национальных конфликтов в Нагорном Карабахе, Осетии, Абхазии. В 1991 году к растущему недовольству населения добавился многократный рост цен, задержки зарплат, обнищание граждан. К тому же правительство страны проигнорировало результаты мартовского референдума, где народ высказался за сохранение Союза. Все эти и другие негативные моменты подорвали авторитет и доверие к первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву — на митингах люди требовали не только пересмотра экономической политики, но и его ухода.

Изменит ли что-то в стране его уход? Это вопрос задавали в те дни многие эксперты, политологи, журналисты, которые выдвигали свои версии, кто может занять пост верховного правителя Союза и кому может перейти власть в стране. Так, выдвигались предположения о назначении вице-президента Геннадия Янаева, который в августе 1991 года возглавил ГКЧП. Или же рассматривался совсем другой вариант — передача власти Совету Федерации, который также нуждался в преобразовании. Высказывался и третий вариант, по которому, воспользовавшись неразберихой, к власти могла прорваться военная хунта, как случилось в Чили. Под сомнение ставили желание возглавить страну представителей левых партий, считалось, что они не справятся с управлением страной и натиском консерваторов. Звучали мнения и о том, что отставка «зачинателя перестройки» в тот период была невыгодна и правый оппозиции. «Охранители» уже имели отработанный механизм давления на Горбачева, но на сколько манипулируемым будет его преемник — было неизвестно.

Фото: ksu.edu.ru

От Москвы до самых до окраин, от Кузбасса до Белоруссии граждане Страны Советов, подуставшие от затянувшейся агонии социализма, которому Михаил Горбачев никак не даст спокойно умереть, все чаще призывают последнего уйти в отставку с поста Президента. Те, кто недоволен фактическим отказом от «социалистического выбора», добиваются того же. Однако никто из оппозиционеров не разработал пока соответствующих законодательных процедур, и даже не обсуждал серьезно, есть ли достойная кандидатура на это место. Более того, каждый раз, когда возникала реальная возможность смещения Большого Майка, демократы начинали говорить, что не видят ему альтернативы.



Так что же, политики — консерваторы и радикалы — занимаются чистой воды демагогией и на самом деле и мысли не допускают об уходе Горбачева с политической сцены? Чтобы ответить на данный вопрос, предположим на минуту — возьмет Михаил Сергеевич и вправду уйдет. Что произойдет в этом случае?



По идее, на престол автоматически будет возведен Янаев, нынешний вице-президент, который должен назначить очередные выборы на Съезд народных депутатов, а затем выборы Президента СССР. Трудно судить, какую стратегию предпочтет тогда «временно исполняющий обязанности» президента, ибо политические убеждения Янаева до сей поры никак внешне не проявлялись: даже многие народные депутаты ничего не знали об этом человеке до момента выдвижения его на роль второго лица в государстве. Однако сомнительно, чтобы он стал сильно симпатизировать левым*.



«Студенты, рожденные в СССР, живут в США»

Первый указ об обучении дворянской молодежи за границей был издан еще Петром I в 1696 году — в Италию, Голландию и Англию отправились 28 наследников именитых россиян. Обучение детей за границей, особенно в Англии и Франции, для русского дворянства с тех пор стало обычной практикой — до революции 1917 года. Программа по международному обмену студентами в СССР начала активно действовать в 50-е годы, при Хрущеве. Правда, распространялась она лишь на страны СЭВ, Кубы и государства «третьего мира». К середине 1970-х годов. 106 советских вузов имели договоры о таком сотрудничестве почти со 140 вузами стран Совета экономической взаимопомощи.

В 1988 году руководство нескольких колледжей США вышло на Министерство высшего и средне-специального образования СССР с предложением программы обмена — по ней советские студенты могли приезжать в Штаты и учиться семестр или год. В первую группу вошли 56 человек — студенты-отличники вузов со всей страны. Они прибыли в Штаты тем же летом, жили в обычных общежитиях вместе с американскими студентами и сами выбирали изучаемые курсы. Все расходы по питанию и проживанию плюс 150 долларов в месяц на личные расходы брала на себя принимающая сторона. Такая же практика с 1989 года вводилась и для американских студентов, приезжавших по обмену в СССР. Как считала тогда американская сторона — «обмен студентами — признак нового уровня наших отношений с Советским Союзом», а журнал «Тайм» назвал про­грамму прорывом эпохи гласности.

В КГУ международный обмен студентами был налажен в середине 70-х годов, но только в 1988-м казанские студенты стали выезжать на обучение в США. В 1991 году на обучение в университет штата Южная-Каролина отправились шесть студентов университета. Как поделились некоторые из них с газетой университета, где они учились, казанцев тогда поразило «большое влияние денег среди американских студентов — наши студенты значительно меньше озабочены деньгами, потому что мы не платим за обучение и книги», а в целом резких отличий между американской и советской молодежью они не увидели.

Как сообщил в первом номере новой газеты «Студент» ректор КГУ профессор Юрий Коноплев, Казанский университет уже давно, лет пятнадцать, практикует международный обмен студентами. Но это был обмен только с социалистическими странами. А вот в последнее время — уже и с другими. Так, студенты экологического факультета четвертый год подряд ездят на летнюю практику в Соединенные Штаты — и, соответственно, американцы приезжают в Казань. Уже семестр учатся в Южно-Каролинском университете США шестеро студентов-филологов КГУ.



Вот о двух из них и рассказывается в публикуемом сегодня материале. Он перепечатан из газеты «Ве геймкск» университета Южной Каролины.



Два молодых советских студента, обучающихся в университете Южной Каролины (УЮК), находят много различий в академической жизни США, но заключают, что студенты есть студенты, что в Южной Каролине, что в Советском Союзе.



Света Дьяченко и Михаил Руденко — в числе шести советских студентов, которые приехали в УЮК в январе для учебы в течение семестра (это часть программы обмена с Казанским государственным университетом).



Оба, как и большинство лингвистов, выбрали разные гуманитарные курсы, как и курс разговорного английского для иностранцев. Они нашли, что атмосфера американских аудиторий значительно отличается от советских.



«Студенты в УЮК гораздо более свободны, — сказал Руденко. — Они могут сидеть на полу, они могут прервать преподавателя в любой момент. Они не боятся задавать вопросы»*.

«Криминальная хроника»

Развал в 1991 году царил не только в сферах экономики, но в общественном порядке. Безнаказанность преступности, нехватка ресурсов у правоохранительных органов сделали грабежи и разбойные нападения практически нормой жизни населения в период лихих 90-х. За 4 года вид этих преступлений в целом по стране вырос в 3,3 раза. Если в 1987 году в Татарстане количество преступлений на 100 тыс. населения равнялось почти 714, то в 1991 году этот показатель вырос в два раза.

Фото: Максим Платонов

Как уже сообщалось, грабежи, кражи, угоны стали наиболее распространенными преступлениями наших дней. 23 апреля недалеко от автовокзала неизвестные избили жителя Лаишевского района и отобрали 3 тысячи рублей. В такую же сумму были оценены японский магнитофон, кассеты и комплектующие детали, украденные из автомашины «Волга» на стоянке у центрального универмага. Более предприимчивые похитители забрались в одну из аудиторий 5-го здания КАИ, откуда позаимствовали печатное устройство стоимостью в 3,5 тысячи рублей. Впрочем, эта сумма была не самой высокой. Со склада хозинвентаря завода КПД-1, что на улице Дементьева, исчезли… три сберкнижки и более ста облигаций займа 1982 года на общую сумму 14 тысяч рублей. Столь нетрадиционные для хранилища хозинвентаря документы и бумаги принадлежали заведующей складом.



Более существенных ценностей лишились жители одной из квартир на улице Горького. Проникнув в нее через взломанную дверь, неизвестные унесли японский видеомагнитофон, видеокассеты, кожаную куртку, шубу и ювелирные изделия*.



«Совет издателей и «Союзпечати»

В 1991 году на территории СССР издавалось 4 863 газеты, которые выходили почти на 40 языках народов, проживавших в стране. Стали появляться новые издания периодики и журналов, чаще независимые и коммерческие. Но в тот же период тиражи газет стали сокращаться — сказывался рост цен на подписку и уход читателя от советских идейных изданий в сторону прессы, которая не боялась писать правду. Так тираж газеты «Труд» сократился почти на 6 млн экземпляров, «Комсомолка» потеряла 5 млн подписчиков. Наибольшие потери в сравнении с показателями 1990 года понесли бывшие партийные издания — «Правда» сократила выпуск почти на 40%, а «Советская Россия» и вовсе на 60%.

На встрече с представителями прессы в Москве в апреле 1991 года Минсвязи СССР объявило о новых условиях предоставления услуг по распространению периодики в 1992 году. Было заявлено, что их стоимость значительно вырастет — в среднем в 3—3,5 раза. «Союзпечать» тогда предложила, что будет принимать издания на реализацию только после внесения издателями страхового взноса. Его размер был определен в сумму стоимости месячной подписки издания. При этом предлагалось, что потери от нереализованных в газетных киосках газет и журналов, должны взять на себя сами издатели. На той же встрече было предложено создать в стране ассоциацию издателей.

Обсудили условия предстоящей подписки на периодику 1992 года, которую предполагается провести с 1 августа по 1 ноября, представители «Союзпечати» и издатели на встрече 11 апреля в Москве. В ней участвовали руководители министерств связи СССР, большинства союзных республик, наблюдатели из Прибалтики.



Уже в этом году отношения издателей и распространителей строились на договорных началах. Но они несовершенны. Для подписной кампании на 1992 год подготовлены несколько иные условия договорных отношений, которые будут базироваться на тарифах, учитывающих особенности всех регионов. Перевозка и доставка периодики, расчеты с издателями планируется производить за каждый экземпляр. Поскольку единый каталог подписных газет и журналов — бесплатный, за те из них, которые будут в него внесены, издатели должны заплатить суммы, также определенные тарифом*.

«Сколько в СССР миллионеров»

Подпольная торговля, которая существовала в Союзе и ранее, в начале 90-х стала набирать обороты. За довольно небольшой отрезок времени некоторые дельцы смогли сколотить огромное состояние. Первыми миллионерами становились владельцы кооперативов, которым удавалось выстраивать свой бизнес в этих непростых условиях, а также руководители совместных предприятий.

В списке первых владельцев огромных состояний были бизнесмен Артем Тарасов — он стал первым официальным и легальным миллионером. Основавший фирму по поставкам и продажам японских компьютеров отчисленный студент МГУ Илья Медков и вовсе стал самым молодым в СССР миллиардером. В 1990 году он создал частный банк «Прагма». К 1992 году его состояние оценивалось в 600 млн долларов. Были и другие предприимчивые граждане — Владимир Брынцалов, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Михаил Ходорковский, Андрей Раппопорт, звезды советской эстрады. Весной 1991 года в США даже был издан справочник, в который вошла сотня советских богачей, которым американские банки были готовы предоставлять кредиты без гарантий.

В США издан справочник, в который внесены 100 фамилий советских граждан, которым американские банки готовы представлять кредиты, «без гарантий». На такой шаг банкиры готовы идти, учитывая крупные личные состояния этих людей.



Это сообщил 23 апреля членам Верховного Совета России заместитель премьер-министра республики Михаил Малей. Он сослался на информацию, полученную руководителями правительства на состоявшейся недавно встрече с директорами совместных предприятий*.

Фото: Максим Платонов

«Вертолетостроители защищают свои права»

1 мая 1991-го в Москве на Красной площади вместо традиционного парадного шествия состоялся митинг, организованный федерацией профсоюзов столицы СССР и Ассоциации свободных профсоюзов. Его участники выступали против повышения цен и губительной экономической политики, а с трибуны Мавзолея их слушал Михаил Горбачев и члены правительства. Присоединиться к митингующим можно было только по специальным пропускам, которые раздали почти 50 тысячам митингующих.

Аналогичные митинги проходили по всему Союзу и почти во всех трудовых коллективах. Так КВПО, как тогда именовался Казанский вертолетный завод, тоже решил заявить о своих правах и присоединился к требованиям московских профсоюзов. Помимо отмены «павловской реформы», казанцы требовали «принятие Конституции ТССР и решение всех важнейших вопросов жизни ТССР — только через республиканский референдум, а суверенитет ТССР — только в составе РСФСР». Тогда же было решено создать на КВПО стачечный комитет, который должен был присоединиться к Союзу трудовых коллективов республики «с целью координации действий с городским стачечным комитетом».

В ответ на обращение Федерации независимых профсоюзов России и кординационного совета демократических сил Татарстана на четвертом съезде КВПО состоялся митинг.



На нем единогласно была принята резолюция, в которую вошли такие пункты:



— считаем реформу, осуществленную правительством СССР 2 апреля 1991 года, грабительской, разорительной по отношению к населению;



— требуем от правительств ТССР, РСФСР и СССР в срок до 1 июня проведения необходимых мер, направленных на исправление допущенных в ходе реформы перекосов**.

«Высшее образование на татарском языке»

В 1991 году Татарстан активно и на всех позициях заявляла о своем суверенитете, началось обсуждение Конституции республики, которая устанавливала два государственных языка — русский и татарский. Принятие в том же году закона «О языках народов Российской Федерации» стал один из рычагов возрождения национального образования в республике. Если в школах татарский язык еще более-менее преподавался, то образование в вузах на татарском языке в период СССР вовсе отсутствовало.

Но к началу нового учебного 1991-92 учебного года в заведениях высшей школы Татарстана, в том числе и технических вузах, начали создаваться первые татарские группы или группы с двуязычной формой обучения. Так в Казанском архитектурно-строительном университете на татарском языке стали преподавать математику, основы механики, сопромат и прочие точные дисциплины. К ведению лекций на родном языке обратились и в КХТИ.

В Казанском химико-технологическом институте создана комиссия по организации в этом вузе преподавания на татарском языке.



Она будет действовать по трем основным направлениям. Это подготовка специалистов-менеджеров для работы на советско-иностранных фирмах стран Ближнего и Дальнего Востока; инженеров химической технологиии, в совершенстве владеющих татарским, русским и английским языками; учительских примеров для городской татарской гимназии**.

*«Вечерняя Казань» 4 мая 1991 года.

**«Вечерняя Казань» 5 мая 1991 года.