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На Земле 8 миллиардов человек, мир готовится к войне, облава на рестораторов / «Реальное время Live»

16:00, 15.11.2022 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
На Земле 8 миллиардов человек, мир готовится к войне, облава на рестораторов / «Реальное время Live»

Несмотря на пандемию, снижение рождаемости и военные конфликты, население Земли сегодня официально превысило 8 миллиардов человек. Однако до 10 миллиардов, которые ранее прогнозировались к 2070 году, в этом столетии человечество может не дорасти. Европейский союз создаст и развернет (против России) свои вооруженные силы уже в следующем году, Китай и США как никогда близки к военному конфликту, ООН и G20 разваливаются на глазах. Тем временем в России волна силовых проверок бизнеса — на этот раз в общепите, в Казани закрывают суд над напавшим на гимназию №175 и прощаются с главным тренером «Рубина». Эти и другие новости обсуждаем в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17:45
    зачем нам официальные мнения толкать? и считать что это правда?
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    Анонимно 18:02
    А какое вам надо? Фейки? И считать что они - правда?
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  • Анонимно 18:02
    Мир к войне готовится уже с февраля
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