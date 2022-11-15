На Земле 8 миллиардов человек, мир готовится к войне, облава на рестораторов / «Реальное время Live»
Несмотря на пандемию, снижение рождаемости и военные конфликты, население Земли сегодня официально превысило 8 миллиардов человек. Однако до 10 миллиардов, которые ранее прогнозировались к 2070 году, в этом столетии человечество может не дорасти. Европейский союз создаст и развернет (против России) свои вооруженные силы уже в следующем году, Китай и США как никогда близки к военному конфликту, ООН и G20 разваливаются на глазах. Тем временем в России волна силовых проверок бизнеса — на этот раз в общепите, в Казани закрывают суд над напавшим на гимназию №175 и прощаются с главным тренером «Рубина». Эти и другие новости обсуждаем в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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