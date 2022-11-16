Виктор Диц: «Мы должны сменить власть в Федеральной автономии немцев России»
Глава Немецкого дома Татарстана — о гражданской идентификации российских немцев и предательстве Родины лидерами ФНКА
«Мы должны немедленно, прямо сегодня, сменить власть в ФНКА немцев России», твердо убежден глава НКА немцев Татарстана Виктор Диц. Свое решение он объяснил так: «чтобы не выглядеть в глазах российских властей и обывателей подлыми и гнусными лицемерами и ничтожествами». Глава национально-культурной автономии российских немцев Татарстана ранее раскритиковал лидеров федеральной автономии, осудивших российскую спецоперацию на Украине, а теперь намерен добиваться их переизбрания на съезде ФНКА немцев России — форум откроется в эту пятницу. Подробнее о мотивах своего решения Виктор Диц рассказал в авторской колонке для «Реального времени».
Лидеры отказались от лозунга гражданской идентификации
На съезде ФНКА немцев России, 18 ноября, в качестве делегата этого съезда я должен сказать как минимум следующее. Все последние годы и десятилетия (если не с момента окончательного оформления немецкого движения в СССР и России, то уж точно со времени оформления группой Генриха Мартенса «Самоорганизации немцев России») вся этнокультурная деятельность российских немцев России проходила под двумя лозунгами: этническая идентификация наших с вами соплеменников и соратников и гражданская идентификация нас с вами. И во всех аналитических отчетах о своей проектной работе мы все это тщательно расписывали и отсылали наверх, нашим грантодателям, через промежуточные инстанции в лице Международного союза немецкой культуры.
Но с 25 февраля текущего года положение кардинально изменилось. Выступившие «в борьбе за мир» лидеры нашей Самоорганизации против политики российского руководства фактически отказались от лозунга гражданской идентификации, оставив в работе только второй лозунг — этнической идентификации. Под гражданской идентификацией до начала третьей мировой войны имелось в виду воспитание и самовоспитание себя как граждан России (что устраивало — хотя сейчас начинают возникать и некоторые сомнения по этому поводу) обоих грантодателей — и германских, и российских.
Обязались вкладывать средства на равных, но этого не было
Не могу не отметить в этой связи, что оценку вклада германских грантодателей в нашу этнокультурную деятельность за все прошедшие годы следует оценивать гораздо выше соответствующего российского вклада. Ну да ладно. Ведь мы понимаем, что основные российские средства вкладывались в кошельки и на счета российской компрадорской буржуазии — олигархов и иже с ними, а на российскую культуру, включая этнокультуру нацменьшинств, денег в бюджете уже не оставалось.
Теперь о нашей этнической идентификации. Обе стороны — и германская, и российская — формально обязались вкладывать и сюда средства как бы «на равных». Но на практике этого не было. Выше я уже попытался объяснять, почему так все происходило.
Прямо сегодня сменить власть в ФНКА немцев России
Итак, если у германской общественности и хватит моральных сил продолжить этнокультурную помощь своим этническим собратьям в далекой России, несмотря на разгорающуюся войну (не России с Украиной, а России с укробандеровским зверьем, в надежде вырвать украинских братьев из цепких, жестоких нацистских лап), то переформатированное сегодня руководство российских немцев России сможет продолжить их этническую идентификацию, опираясь в том числе и на германские средства. А рассчитывать на подобную опору в деле гражданской идентификации российских немцев России долгие предстоящие годы уже не придется.
Тем не менее такую работу мы не только должны продолжить, но и возвести ее на должную высоту. Других вариантов нет и быть не может. И чтобы не выглядеть в глазах российских властей и российских обывателей подлыми и гнусными лицемерами и ничтожествами, мы должны немедленно, прямо сегодня, сменить власть в Федеральной национально-культурной автономии немцев России. Делать вид, что ничего такого вроде бы и не произошло, а Родину можно играючи между делом предавать, как это уже произошло 30 сентября на зум-конференции МСНК, мы не имеем права.
Справка
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Виктор Диц — активный участник общественного движения российских немцев: более 20 лет возглавляет НКА немцев Татарстана, с 2001 года является директором АНО «Немецкий Дом Республики Татарстан», входит в состав Совета ФНКА российских немцев и Президиум МСНК.
Родился в Перми в 1948 году, прошел путь от рабочего стройучастка в совхозе «Устьянский» до заместителя директора по научной работе казанского ТОО «Наука-техника-производство-информация». Много лет посвятил науке и педагогике: в 1973-м окончил Казанский госуниверситет по специальности «физик-теплофизик» и преподавал в училищах и школах Татарстана, казанском филиале Московского энергетического института (ныне — КГЭУ). Получил дополнительное образование, окончив с отличием Российско-немецкую высшую школу управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
В 1990 году Виктор Диц основал в Казани Евангелическое общество Лютеранской церкви. Добился возвращения исторического здания церкви общине. По его инициативе увековечили память Почетного гражданина города Казани Карла Фукса.
В 1992—2000 годах возглавлял Национально-культурный благотворительный фонд Gedenken.
C 4 января 2001 года по настоящее время руководит автономной некоммерческой организацией «Немецкий Дом Республики Татарстан» (АНО «НД РТ»).
Организовал все общественные организации российских немцев Казани и Татарстана (и руководит ими). Первоочередная цель их деятельности — возрождение и развитие родного языка и культуры, традиций и обычаев немецкого этноса в России.
С 1993 года Виктор Диц — председатель Казанского немецкого общества имени Карла Фукса, с 1997-го — председатель НКА немцев Татарстана.
Автор книг и многочисленных статей на исторические, национальные и политические темы. Награжден орденом Дружбы (2000 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2008 г.).
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