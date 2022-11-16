Виктор Диц: «Мы должны сменить власть в Федеральной автономии немцев России»

Глава Немецкого дома Татарстана — о гражданской идентификации российских немцев и предательстве Родины лидерами ФНКА

«Мы должны немедленно, прямо сегодня, сменить власть в ФНКА немцев России», твердо убежден глава НКА немцев Татарстана Виктор Диц. Свое решение он объяснил так: «чтобы не выглядеть в глазах российских властей и обывателей подлыми и гнусными лицемерами и ничтожествами». Глава национально-культурной автономии российских немцев Татарстана ранее раскритиковал лидеров федеральной автономии, осудивших российскую спецоперацию на Украине, а теперь намерен добиваться их переизбрания на съезде ФНКА немцев России — форум откроется в эту пятницу. Подробнее о мотивах своего решения Виктор Диц рассказал в авторской колонке для «Реального времени».



Лидеры отказались от лозунга гражданской идентификации

На съезде ФНКА немцев России, 18 ноября, в качестве делегата этого съезда я должен сказать как минимум следующее. Все последние годы и десятилетия (если не с момента окончательного оформления немецкого движения в СССР и России, то уж точно со времени оформления группой Генриха Мартенса «Самоорганизации немцев России») вся этнокультурная деятельность российских немцев России проходила под двумя лозунгами: этническая идентификация наших с вами соплеменников и соратников и гражданская идентификация нас с вами. И во всех аналитических отчетах о своей проектной работе мы все это тщательно расписывали и отсылали наверх, нашим грантодателям, через промежуточные инстанции в лице Международного союза немецкой культуры.

Но с 25 февраля текущего года положение кардинально изменилось. Выступившие «в борьбе за мир» лидеры нашей Самоорганизации против политики российского руководства фактически отказались от лозунга гражданской идентификации, оставив в работе только второй лозунг — этнической идентификации. Под гражданской идентификацией до начала третьей мировой войны имелось в виду воспитание и самовоспитание себя как граждан России (что устраивало — хотя сейчас начинают возникать и некоторые сомнения по этому поводу) обоих грантодателей — и германских, и российских.

Выступившие «в борьбе за мир» лидеры нашей Самоорганизации против политики российского руководства фактически отказались от лозунга гражданской идентификации. Фото: rusdeutsch.ru

Обязались вкладывать средства на равных, но этого не было

Не могу не отметить в этой связи, что оценку вклада германских грантодателей в нашу этнокультурную деятельность за все прошедшие годы следует оценивать гораздо выше соответствующего российского вклада. Ну да ладно. Ведь мы понимаем, что основные российские средства вкладывались в кошельки и на счета российской компрадорской буржуазии — олигархов и иже с ними, а на российскую культуру, включая этнокультуру нацменьшинств, денег в бюджете уже не оставалось.

Теперь о нашей этнической идентификации. Обе стороны — и германская, и российская — формально обязались вкладывать и сюда средства как бы «на равных». Но на практике этого не было. Выше я уже попытался объяснять, почему так все происходило.

Оценку вклада германских грантодателей в нашу этнокультурную деятельность следует оценивать гораздо выше российского вклада. Фото: rodnik.addnt.ru

Прямо сегодня сменить власть в ФНКА немцев России



Итак, если у германской общественности и хватит моральных сил продолжить этнокультурную помощь своим этническим собратьям в далекой России, несмотря на разгорающуюся войну (не России с Украиной, а России с укробандеровским зверьем, в надежде вырвать украинских братьев из цепких, жестоких нацистских лап), то переформатированное сегодня руководство российских немцев России сможет продолжить их этническую идентификацию, опираясь в том числе и на германские средства. А рассчитывать на подобную опору в деле гражданской идентификации российских немцев России долгие предстоящие годы уже не придется.

Тем не менее такую работу мы не только должны продолжить, но и возвести ее на должную высоту. Других вариантов нет и быть не может. И чтобы не выглядеть в глазах российских властей и российских обывателей подлыми и гнусными лицемерами и ничтожествами, мы должны немедленно, прямо сегодня, сменить власть в Федеральной национально-культурной автономии немцев России. Делать вид, что ничего такого вроде бы и не произошло, а Родину можно играючи между делом предавать, как это уже произошло 30 сентября на зум-конференции МСНК, мы не имеем права.

Виктор Диц