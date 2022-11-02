Виктор Диц: «Спасется Россия — можем спастись и мы, российские немцы»

«Продал Россию за бабки» — так охарактеризовал заявление президента Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генриха Мартенса директор Немецкого дома РТ, глава НКА немцев Татарстана Виктор Диц. Конфликт разгорелся в ходе онлайн-конференции Ассоциации общественных организаций «Международный союз немецкой культуры» (АОО МСНК). В авторской колонке для «Реального времени» Диц рассказал, как единолично выступил против присвоения Мартенсу почетного титула, указал причины осуждения коллеги и объяснил, почему представителям союза сегодня должно быть стыдно.

Я выступил один против всех

Отчетно-выборная онлайн-конференция Ассоциации общественных организаций «Международный союз немецкой культуры» (АОО МСНК) прошла в последний день сентября текущего года. Организаторы назвали 77 ее участников из разных регионов России — от Балтики до Тихого океана.



По вопросу о вхождении Генриха Генриховича Мартенса в историю российских немцев как основателя и бессменного председателя МСНК с титулом «Почетный Председатель» — я выступил против. Один против всех. В гордом одиночестве. Что за этим стоит — гражданская смелость, политическое хулиганство или что-либо иное? Попробуем разобраться.

По первому вопросу повестки конференции при утверждении ее руководящего состава я воздержался. Меня неприятно поразило, что после начала всенародной священной войны* России против мирового зла (названной СВО) и сопутствовавшего, прогремевшего на весь мир предательства руководителей МСНК своей Родины, конференция (во всяком случае, ее «головка») собралась в том же составе, как и годы назад, как будто ничего не случилось. Руководители МСНК выступили против политики российского государства, гражданами которого они являются, уподобившись прославившейся журналистке Марине Овсянниковой, выступившей по федеральному телевидению с плакатом «Нет войне!»*.

После того, как я проголосовал один против всех, Г.Г. Мартенс попытался вступить со мной в полемику. И зря он это сделал. Вся информация, как заявил он сам, безусловно, удостоится внимания многих людей в Германии и в России. Он назвал своей большой заслугой продолжение финансирования с германской стороны этнокультурной работы российских немцев, и произошло это, по словам Мартенса, лишь только благодаря тому, что он выступил против российской агрессии на Украине и вынудил руководство МСНК принять соответствующее заявление. В ответ я охарактеризовал это так: «Продал Россию за бабки».

Генрих Мартенс. Фото: ivdk.ru

«Россия борется за суверенитет всех стран»

Поскольку все вокруг наперебой расхваливали Мартенса и МСНК как его великое детище, трудно было вставить хоть слово против. Но мне удалось сформулировать в противовес бесконечным хвалебным речам свой прогноз судьбы МСНК: «Союз ожидает непременное медленное умирание, которое будет происходить еще на наших глазах; ведь совершенно не на тех принципах эта организация формировалась с самого начала».

Ольга Константиновна Мартенс уверенно заявила: «Виктор Георгиевич, это всего лишь ваш личный прогноз». Но, смею заметить, прогноз МСНК, близкий взгляду Мартенсов, может быть реализован лишь в России, растерзанной на части ее врагами, укронацистским зверьем вкупе с коллективным милым Западом. Подводя итог сказанному, еще пара-тройка мыслей по этому поводу.

После распада Союза к власти пришла компрадорская буржуазия. Уже началась война* России с мировым злом, когда практически все полусуверенные государства (даже Китай и Индия) отсиживаются в норках, как трусливые мыши, хотя Россия борется за суверенитет всех стран планеты. И даже в условиях войны компрадорские буржуазия и интеллигенция еще владеют в России многими рычагами власти. Генрих Мартенс идеологически и психологически близок к этим людям, таким, например, как Аркадий Дворкович и Анатолий Чубайс. К сожалению, результаты голосования делегатов МСНК 30 сентября однозначно демонстрируют граду и миру, что Генриху Мартенсу удалось низринуть, опустить объединяемых в рамках МСНК и руководимых им региональных руководителей российских немцев до уровня пятой колонны на российской земле американской колонии с названием «Германия». Конечно, осознать это — бесконечный позор. Но правда жизни такова. Позорное решение 25 февраля руководства МСНК еще как-то можно было бы пережить, ссылаясь на то, что мы, российские немцы на местах, далеки «от центра принятия решений» и к акту предательства страны не имеем отношения (якобы). Но когда мы единогласно голосуем за предоставление статуса «Почетный» толкающему свой народ на предательство Родины председателю МСНК Генриху Мартенсу, причем голосуем осознанно, в раболепной суете «расталкивая друг друга локтями», я не представляю, как мы это переживем. Стыд нам и позор!

О судьбе российских немцев — гибнущего чудесного народа

Еще весной, после богослужения, актив немецко-лютеранского сообщества Казани собрался для просмотра фильма лидера российских немцев Северной Осетии — Алании Роберта Петровича Айзверта «Немцы Осетии — высокое и трагичное». Фильм оценили двойственно — в соответствии с названием. Мы склоняем головы перед трагическими страницами судьбы нашего небольшого самобытного, бикультурного и билингвального европейского народа. Но мы и правомерно гордимся тем решающим вкладом, который внесли российские немцы в становление, укрепление и развитие нашего государства, когда в считанные десятилетия Россия из отсталого средневекового постордынского феодального государственного образования, благодаря европейским (читай: немецким) культуртрегерам, превратилась в державу мирового уровня.

Диалог после просмотра фильма неизбежно перетек в острейший разговор на темы мироощущения российских немцев в ситуации освободительной войны* России с украинским, европейским и мировым нацизмом. Отсюда два непреложных вывода.

Российские немцы могут сохраниться как этнос только в России. В любой иной стране это невозможно. Даже в Германии, на своей исторической родине. Там через полтора поколения происходит безоговорочное полное онемечивание, русская (российская) составляющая бесповоротно теряется навсегда, утрачивается русская часть (половина) менталитета и культуры российских немцев. Спасется Россия — можем спастись и мы, российские немцы. Сейчас только Россия остается нашей Родиной. На нашей исторической родине в Германии мы можем взаимодействовать, сотрудничать и дружить только с антифашистами, сотрудничать с нацистами мы, граждане России, не можем и не будем по определению. Этого нам не простят наша историческая память и Господь наш и Спаситель Иисус Христос.

Немецкий дом РТ. Фото: yandex.ru/maps

Наше казанское немецко-лютеранское сообщество имеет братские связи с религиозными общинами Евангелической церкви Германии (ЕЦГ, EKD), мы молимся за них. Но если члены этих общин молятся за укронацистских зверей и уничтожение России, наши братские христианские отношения с такими людьми ставятся под большой вопрос. Мною, как организатором и руководителем всех общественных организаций российских немцев Казани и Татарстана с конца 1980-х годов, зарегистрировавшего и нашу казанскую лютеранскую общину еще в советское время — в 1989 году, этот вопрос уже решен. Я отказываюсь сотрудничать с людьми, молящимися за нацистов-бандеровцев и разрушение России, которая является моей настоящей Родиной, Родиной моей семьи и всего нашего рода.



Путь к восстановлению сотрудничества российских немцев с их исторической родиной будет долог. Сначала нужно будет отправить укронацистов в ад, к их отцу Дьяволу, несмотря на всестороннюю помощь этим подонкам всей быстро национализирующейся Европы (задача номер один). Затем непосредственным победителям предстоит решить не менее важную задачу (задача номер два) по очистке (зачистке) российских властных и прочих структур от гнили и слизи (а то и прямого предательства Родины).

Казанская немецкая община. Фото: nd-rt.ru

Хронологическую последовательность решения первой и второй задач российского (русского) народа путать нельзя. Непоследовательность их реализации может привести к поражению и разрушению России. Настаивающие на этой непоследовательности являются предателями Родины. Идет смертельная война*. И надо помнить соответствующие слова о войне Сергея Бодрова-младшего: «Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда.»



Нужно очистить руководство российских немцев от трусов и предателей!



Из разных регионов России поступает информация о том, что к тем или иным общественным и религиозным организациям российских немцев России и российских лютеран немецкой (и не только) традиции меняется отношение региональных и местных властей не в лучшую сторону. Это неудивительно. Вышеупомянутые организации умудрились позорно струсить и выступить с предательскими заявлениями.

Некоторые недоумки из наших рядов — российских немцев и российских лютеран — и в эти страшные мгновения, когда отважные российские воины ценой немалого числа собственных жизней буквально вырывают украинский народ из жестоких лап нацистского зверья, освобождают его от нацистского ига, называют российскую армию «оккупационной» и «бесчеловечной». Такой бред являет собой гнусную смесь тупости и подлости.

Предлагаю немедленно и без колебаний заменить сегодняшнее руководство МСНК (ФНКА РН) и ЕЛЦР, смыть позорное пятно трусости и предательства с чистого лика нашего народа, российских немцев, и нашей церкви, ЕЛЦР.

*Спецоперация не является нападением, вторжением на Украину.



Виктор Диц