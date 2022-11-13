День в истории: Лев Николаевич выпустил «Азбуку», в Москве занялись мозгом

Чем примечательна дата 13 ноября?

Сегодня, 13 ноября, Международный день слепых и День войск радиационной, химической и биологической защиты. 13 ноября Николая Булича избрали ректором Казанского университета, Толстой опубликовал «Азбуку», в Москве открыли Институт мозга, в Лондоне произошло «Кровавое воскресенье». Родились педагог Лилиана Сафина, актриса Вупи Голдберг, журналист Михаил Катков. Умерли хирург Александр Вишневский, певец Хайдар Бигичев, писательница Ольга Берггольц. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Мазь казанская

13 ноября 1882 года ректором Казанского университета был избран профессор истории Н.Н. Булич. Историк русской литературы родился в 1824 году в Кургане, в Казань переехал его отец в 1835-м после кончины жены. Николай Никитич окончил Вторую Казанскую мужскую гимназию (Лево-Булачная, 48/1), поступил на историко-филологический факультет университета, через несколько лет возглавил кафедру русской словесности. Ездил за рубеж, принадлежал к тайному обществу «Библиотека казанских студентов», писал для «Колокола» Герцена. В должности ректора его утвердили только 16 сентября 1884-го, а в ноябре следующего года Булич вышел в отставку. Умер в доме в селе Русский Юрткуль (ныне в Ульяновской области), построенном на дарованной ему в качестве поощрения от царя земле, в 1889 году. Библиотеку Булича, около 7 000 томов, подарили университету.

Фото gorkiy.tatmuseum.ru

13 ноября 1948 года умер Александр Васильевич Вишневский. В 1899 году будущий изобретатель живительной мази окончил медицинский факультет Казанского университета, его первая работа здесь — сверхштатный прозектор кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией. Вишневский преподавал курс общей хирургической патологии и терапии, госпитальной клиники. После революции стал старшим врачом первой советской больницы Казани, а потом возглавил областную больницу ТАССР, также заведовал факультетской хирургической клиникой университета. Активно занимался новыми методами обезболивания и лечения ран. В 1934 году возглавил хирургическую клинику Центрального института усовершенствования врачей в Москве, а потом стал директором Института экспериментальной и клинической хирургии.

13 ноября 1983 года в селе Старое Тябердино Кайбицкого района родилась педагог и журналистка Лилиана Сафина. Училась в Московском педагогическом университете и Московском автомобильно-дорожном техническом университете. В 2003-м организовала курсы татарского языка «Умарта», который начали посещать люди совершенно разных национальностей. Возглавляет кафедру русистики МАДИ.

Фото wikipedia.org

13 ноября 1998 года умер певец Хайдар Бигичев. Родившись в деревне Чембилей Краснооктябрьского района Нижегородской области, он после армии сначала работал в Москве на заводе, пока не решил поучаствовать во всесоюзном телевизионном конкурсе «Алло, мы ищем таланты!» и стал лауреатом. Послушав его, ректор Казанской консерватории Назиб Жиганов без экзаменов принял его в вуз. До самой смерти Бигичев был ведущим солистом театра оперы и балета имени Джалиля.

13 ноября 2021 года «Реальное время» рассказало о всероссийской конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на «рынки будущего» в Казани. На ней представители проектной группы «Сколково» призывали к пересмотру регуляторных норм, поскольку завышенные нормативы в электроэнергетике, которые становятся помехой при выходе на углеродную нейтральность, обходятся в 2 трлн рублей дополнительных расходов ежегодно. Представители Татарстана согласились, что ежегодное повышение тарифов приведет к тупику.

Фото kt.tatarstan.ru

Читай как Толстой

13 ноября 1872 года Лев Толстой опубликовал «Азбуку». Идея написать такую книгу появилась, потому что Лев Николаевич открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, без платы и телесных наказаний. В «Азбуке» Толстой собрал сказки, басни, былины, пословицы и поговорки. В 1876-м вышла «Новая азбука», а потом и «Русские книги для чтения».

13 ноября 1928 года по ходатайству Владимира Бехтерева в Москве был создан научно-исследовательский институт мозга Академии медицинских наук СССР, изучающий проблемы функционально-структурных основ системной деятельности и механизмов пластичности мозга. В частности, здесь исследовали мозг Ленина под руководством анатома и нейролога Оскара Фогта. В 2006 году институт присоединили как структурное подразделение к НИИ неврологии РАМН.

Фото: Wetscherinin / wikipedia.org / CC BY 4.0

Вупи и привидение

13 ноября 1955 года родилась актриса Кэрин Элейн Джонсон, более известная как Вупи Голдберг. Псевдоним она взяла, начав театральную карьеру. В частности, делала моноспектакль, отыгрывая множество ролей в одиночку, шоу так и называлось — Whoopi Goldberg. В 1985-м вышел фильм Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей», с которого стартовала ее кинокарьера. Также пишет детские книги. В 1990-м получила премию «Оскар» за роль в картине «Привидение».

13 ноября 1887 года в Лондоне случилось «Кровавое воскресенье»: 30 000 демонстрантов, протестующих против безработицы и так называемых Законов о принуждении в Ирландии, требующих освободить из-под стражи депутата парламента Уильяма О’Брайена, столкнулись с двумя тысячами полицейских и четырьмястами военнослужащих армии. Многие были ранены дубинками и копытами лошадей.