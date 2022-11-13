«От семьи Галеевых ... нельзя ожидать больших услуг делу ассимиляции татарского населения»

Материалы к истории медресе «Мухаммадия», часть вторая

Фото: учителя и ученики медресе «Мухаммадия», 1906 год

В связи со 140-летием медресе «Мухаммадия» заведующая кафедрой исламской теологии в Российском исламском институте Рафиля Гимазова и заместитель директор медресе Зульфат Габдуллин выпустили сборник исторических материалов. Часть из них — это секретные в прошлом документы о деятельности медресе на рубеже XIX—XX веков. С разрешения составителей публикуем некоторые из них.

Рапорт казанского полицмейстера П.Б. Панфилова казанскому губернатору П.А. Полторацкому об открытии гласным Казанской городской думы М. Галеевым новых медресе в г. Казани

4 августа 1894 г. Совершенно секретно.

Вследствие предписания от 23 апреля за №921 представляя при сем записку, имею честь донести вашему превосходительству, что казанский купец Мухаметзян Галеев, гласный Городской думы и член учетных комитетов в двух банках, действительно отличается крайним фанатизмом, имеет большое влияние на татарское население и купечество, состоит руководителем в делах мусульманской религии и вопреки правительственного распоряжения не допускает в медресе и мектебе преподавания русского языка, а чтобы не навлечь на себя подозрения, он для этой цели воспользовался старым медресе, основанном до 1870 года на Тихвинской улице, где муллой состоит Юсуп Сагитов, и во дворе его в 1885 г. построил дом (каменный), где тогда же основал новое медресе, совершенно самостоятельное от старого, и преподавание в нем татарской грамоты предоставил сыну своему мулле Галимзяну Мухаметзянову Галееву, так что в каждом из них свой мулла и одно с другим не имеют ничего общего. Кроме выстроенного каменного медресе, Галеев рядом с ним приобрел место, разгородив его, соединил еще третье каменное медресе, а тут же на дворе выстроил двухэтажный деревянный флигель, где устроил новое медресе; таким образом, образовался один двор с четырьмя медресе, и все вновь основанные медресе находятся в ведении купца Галеева и сына его, муллы Галимзяна, в коих около трехсот шакирдов, которые не обучаются русскому языку, и при медресе нет русских классов.

При домах Галеева также устроены мектебе, где малолетние татарские дети имеют первоначальное обучение магометанской грамоте и религии с преподаванием в них старшими шакирдами из медресе, под руководством того же муллы Галеева, из коих известны полиции: крестьянин Лаишевского уезда Бетьковской волости, деревни Чукаевой Гайнулла Негаметуллин 45 лет и Садрутдин Шакиров 35 лет — происхождение последнего не обнаружено. Состоит ли учителем этого училища татарин, отпавший от православия, не выяснено, так как по случаю ваката почти все ученики мектебе разъехались по домам в свои уезды и соберутся к началу занятий в сентябре месяце. Тогда будут приняты меры к выяснению этой личности.

В Ново-татарской слободе, в четвертом проулке Большой и Малой Симбирских улиц, сыном купца Галеева, муллой Салихзяном, на купленном им у города месте, сзади старого медресе, действительно выстроен деревянный одноэтажный, под железной крышей, флигель, обращенный в медресе. Новый флигель со старым медресе имеет один общий двор и учащиеся, как в старом медресе, так и в новом, имеют свободный доступ и в то, и в другое. По собранным мною, путем негласного дознания, сведениям постоянных учеников в обоих медресе до 60 человек и обучение в них производится под руководством муллы Абдул-Бадигова, но изредка посещает медресе и мулла Салихзян Галеев. Ученики того и другого медресе для изучения русского языка посещают училище Министерства народного просвещения на Большой Симбирской улице, которое находится под ведением учителя Шафеева, окончившего курс в татарской школе.

Вообще купец Галеев и его сыновья, как сильные фанатики, действуют единодушно и враждебно против распространения русского просвещения среди мусульман и повергают к тому же татарское население.

Полицмейстер Панфилов.

НА РТ, ф.1, оп.3, д.9606, лл.9 — 10. Подлинник.

Грамота, «тәхсин», вручаемая шакирдам медресе

Из отношения казанского губернатора П.А. Полторацкого в Департамент полиции о распространении новометодного направления в образовании татар и его представителях

13 мая 1901 г. Совершенно секретно.

[…] Мулла 5-й мечети г.Казани Галимзян Галеев, сын местного купца, пользуется уважением в казанском мусульманском обществе благодаря своей учености и средствам; закончив образование в местных медресе, Галеев ездил для усовершенствования в науках в Бухару и Константинополь.



Заняв место муллы при 5-й мечети, Галеев расширил старое медресе, улучшил обстановку живущих в ней шакирдов, устроив в медресе больничный покой и общую столовую; в Галеевском медресе, помимо богословских наук, преподаются и общеобразовательные предметы (история, география, математика); в существующих при медресе низших школах (мектебе — один для мальчиков, другой для девочек) грамота преподается по новому методу по учебнику, составленному самим Галеевым. Выпускаемые Галеевским медресе шакирды, успевшие приобрести путем занятий с учениками помянутых мектебе педагогический навык, при протекции Галеева, занимают учительские места в уездах не только Казанской, но и соседних губерний, а затем делаются муллами. Благодаря значительному своему состоянию, Галеев имеет возможность оказывать материальную поддержку своим бывшим ученикам и платит иногда из своих средств жалованье преподавателям сельских татарских школ. […]

Далеко не тот дух господствует в помянутом выше Галеевском медресе, приготовляющей мулл. Введение в круг преподавания его общеобразовательных предметов и большей систематичности занятий едва ли служит целям приобщения мусульман к общей с русскими культуре. По крайней мере, неоднократно в прежние годы возбуждался вопрос о том, что ученики медресе и мектебе, устроенных Галеевым, уклоняются от посещения русских классов и что Галеевы всячески стараются устранить свое медресе от контроля учебного начальства.



Хотя точных данных, доказывающих умышленное уклонение муллы Галеева от выполнения требований Министерства народного просвещения об обязательном изучении шакирдами русского языка, и не было установлено, тем не менее, можно с уверенностью высказать, что от семьи Галеевых, судя по ее убеждениям, нельзя ожидать больших услуг делу ассимиляции татарского населения.

НА РТ, ф.1, оп.6, д.99, лл.29 — 31об., 34 — 36. Отпуск.

Свидетельство об окончании медресе

Представление казанского губернатора М.В. Стрижевского Казанскому губернскому правлению о высылке мулл за революционную деятельность из г. Казани

16 мая 1908 г. Секретно.

Согласно постановлению господина министра внутренних дел, сообщенному мне в отношении Департамента полиции от 21/24 марта сего года за №88377, указные муллы: 1) мечети №7 г.Казани Абдулла Абдул-Керимов (он же Габдулла Габдул-Керимов) Апанаев, 2) мечети №10 в Ново-татарской слободе г.Казани Салихзян Мухаметзянов (он же СалихжанМ ухаметжанов) Галеев и 3) мечети №5 в г.Казани Галимзян Мухаметзянов (он же Галимжан Мухаметжанов) Галеев, за революционную деятельность высланы из гор.Казани в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции на два года каждый, считая срок с 17 марта 1908 года.

Поставляя о сем в известность губернское правление, предлагаю сделать распоряжение о безотлагательном увольнении поименованных мулл от занимаемых ими должностей.

Губернатор подпись

НА РТ, ф.2, оп.2, д.8119, л.1 Подлинник.



Прим. редакторов: по ходатайству прихожан, постановлением Казанского губернского правления от 25 января 1913 года Галеев Галимзян вновь допущен на должность муллы прежней мечети. ГБУ ГА РТ, ф.2, оп.2, д.8119, л.10.

Галеевская мечеть, 1920-е годы. Фото pastvu.com

Из донесения начальника Казанского жандармского управления К.И. Калинина в Департамент полиции о распространении панисламизма в казанских медресе

8 января 1909 г.

[…] Завладев, таким образом, медресе, панисламисты начинают туда вводить свои порядки — программа составляется в духе панисламизма, прежние арабские учебники меняются новыми турецко-татарскими и на место старых халф назначаются мугаллимы, само собой разумеется, из людей, принадлежащих к лагерю панисламистов. Одним словом, все делается с таким расчетом, чтобы питомцы этих медресе, ставшие мугаллимами, воспитывали будущее поколение в духе панисламизма. Таких медресе в гор. Казани три: Галеевское, Апанаевское и Амерхановское (в Ново-татарской слоб[оде]).



В этих медресе преподавание ведется на татарском языке. Преподаватели здесь на уроках редко ограничиваются рамками, предоставленными им программой, а часто распространяются на разные темы до политических включительно. Воспитанникам же этих медресе не возбраняется иметь какие угодно пособия и книги заграничного издания, хотя бы они не были допущены в продажу русской цензурой.



Все эти три медресе находятся под непосредственным надзором панисламистов. Поэтому-то мугаллимы, получившие «образование» в этих медресе, являются горячими проповедниками идей панисламизма среди мусульманского населения.

Педагогический персонал Галеевского медресе состоит исключительно из панисламистов, в числе которых видное место занимают: Ахмеджан Мустафин, Шагер Шараф, Фатих Забиров и Рахим Хальфе.[…]

НА РТ, ф.199, оп.1, д.675, л.11об. — 13. Копия.