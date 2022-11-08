Рустам Минниханов: «Безнең заман» — гордость республики»

Нефтехимики заняли на юбилейном гала-концерте первое общекомандное место

Фото: Максим Платонов

«Кто я? Трудяга! Рабочий «Нижнекамскнефтехима». Как попал в это движение? Дерзко, по-молодежному», — так легко и задорно нефтехимики презентовали себя в номинации «Визитная карточка» на фестивале «Наше время — Безнең заман». Выступление нижнекамцев из года в год поражает зрителей своим профессионализмом и мастерством. По итогам юбилейного X открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Нижнекамскнефтехим» занял первое общекомандное место. Заключительный гала-концерт состоялся накануне вечером в КРК «Пирамида». На сцену вышли 650 исполнителей из 46 предприятий и организаций республики.

«Человек труда — самое главное для государства»

«Наше время — Безнең заман» — событие для Татарстана долгожданное. Фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО при поддержке Рустама Минниханова с 2013 года. Проект призван популяризировать рабочие и инженерные профессии, раскрыть творческий потенциал молодых людей, работающих на предприятиях и в организациях республики.

— Наш фестиваль расширяется. В этом году в нем приняли участие 185 предприятий, более 1600 исполнителей. Мы начали понимать, что человек труда — самое главное для государства. Сейчас идет специальная военная операция. Часть наших бойцов уже находится в зоне боевых действий. И результат будет зависеть в том числе от работы предприятий, фабрик, заводов. Вы представляете Татарстан, мы на вас опираемся. Фестиваль «Безнен заман» — гордость республики, — отметил в своем выступлении президент республики Рустам Минниханов.

«Наше время — Безнең заман» — событие для Татарстана долгожданное. Фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО при поддержке Рустама Минниханова с 2013 года

Традиционно гала-концерт «Наше время — Безнең заман» собрал в «Пирамиде» самых талантливых сотрудников предприятий Татарстана. Финалу предшествуют три отборочных этапа. Первый зональный этап в Альметьевске собрал порядка 300 участников, нижнекамский тур — свыше 400 артистов. В заключительном казанском отборочном этапе приняло наибольшее количество «безнензамановцев» — более 600 исполнителей.

За главный приз Гран-при приехали побороться 650 исполнителей из 46 предприятий и организаций республики, в том числе и нижнекамского предприятия СИБУРа.

«Наш конек — это юмор»

Творческая команда «Нижнекамскнефтехима» ежегодно покоряет жюри конкурса «Безнең заман» искрометными номерами и душевными композициями. Ребята являются неоднократными обладателями первого командного места, Гран-при и почетного кубка «Герои нашего времени».

По словам заслуженного работника культуры РТ, художественного руководителя профкома «Нижнекамскнефтехима» Надежды Абдуллиной, каждый раз устанавливая на фестивале новую рекордную планку, команда получает новый импульс творческого вдохновения и желание создавать новые креативные образы и увлекательные номера.

— В этом году в одну из номинаций была включена минута откровений. Сотрудник «Нижнекамскнефтехима» Наиль Мубаракшин рассказал о статусе рабочего и его перевоплощении в артиста. Всех, кто сегодня выступает на сцене, можно назвать большими профессионалами. В первый же год мы задали планку и получили Гран-при, а потом «Героя нашего времени», — подчеркивает Надежда Абдуллина.

Творческая команда «Нижнекамскнефтехима» ежегодно покоряет жюри конкурса «Безнең заман» искрометными номерами и душевными композициями

Начальник смены завода СПС Айнур Хафизов более 9 лет является капитаном команды «Нижнекамскнефтехима». По его словам, в этом году состав существенно обновился, пришли новые талантливые ребята, готовые удивлять и побеждать.

— Мы решили держать марку, все наши номера из года в год становятся качественнее. Во время подготовки к конкурсу мы вложили больше идей, мыслей. Наш конек — это юмор. На фестивале хочется улыбаться, отвлечься от бытовых проблем, — говорит Айнур Хафизов.

На гала-концерте нефтехимики выступили в номинациях «Музыка», «Минута Славы», «Хореография». Ярко и оригинально представили себя в «Визитной карточке»:

— Кто я? Трудяга! Рабочий «Нижнекамскнефтехима». Как попал в это движение? Дерзко, по-молодежному, терзаясь сомнениями и ошибками, шел по вертикальной скале, опираясь на участников неповторимой команды. Вместе мы — мощь, герои.

На гала-концерте нефтехимики выступили в номинациях «Музыка», «Минута Славы», «Хореография». Ярко и оригинально представили себя в «Визитной карточке»

22 сильнейшие команды Татарстана

Никого не оставил равнодушными номер «Фестиваль — это маленькая жизнь» и песня «Многая лета русской земле» в исполнении мужского ансамбля. В зале нефтехимиков поддерживали коллеги. В Казань посмотреть на выступление любимой команды приехал целый автобус болельщиков. Всего более 100 человек.

— В любых соревнованиях, творческих или спортивных, мы нацеливаемся на самый высокий результат. Коллектив у нас сплоченный, молодой, интересный, талантливый. Считаю очень важным показать то, что мы едины не только производством, но и творческой составляющей. Каждый работник может проявить себя в пении, танцах, спорте. Это дает очень хороший баланс в работе, — уверен старший менеджер корпоративной культуры «Нижнекамскнефтехима» Олег Шумков.

«СИБУР уделяет большое внимание творческому развитию коллектива. Изюминка под названием «Безнен заман» точно остается в нашей компании», — отметил Вячеслав Харитонов

— В этом году в ноябре исполняется год с момента объединения двух компаний ТАИФа и СИБУР. Я впервые присутствую на этом мероприятии. Знаю, что оно очень значимо для республики. СИБУР уделяет большое внимание творческому развитию коллектива. Изюминка под названием «Безнен заман» точно остается в нашей компании, — поделился впечатлениями от фестиваля председатель профсоюза СИБУРа Вячеслав Харитонов.

Всего в этот вечер было представлено порядка 50 концертных номеров. Жюри фестиваля традиционно возглавила заслуженная артистка РФ и РТ, лауреат премии РТ им. Ильхама Шакирова, солистка Государственного оркестра народных инструментов Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая Резеда Галимова. Выступая перед собравшимися, она отметила высокий профессионализм участников.

— Горжусь каждым из вас. Будьте счастливы, с юбилеем нас, — торжественно сказала она.

Всего в этот вечер было представлено порядка 50 концертных номеров

Слова благодарности организаторам фестиваля, а также руководителям предприятий и организаций Татарстана выразила председатель союза «Федерации профсоюзов РТ» Елена Кузьмичева:

— Потрясающая энергетика. Слава Татарстану. Слава человеку труда. Вот уже 10-й год мы наблюдаем творчество работающей молодежи. Мы стали одной большой дружной семьей фестиваля «Безнен заман». Ребята, вы все герои нашего времени.

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По итогам фестиваля «Нижнекамскнефтехим» занял первое общекомандное место. Обладателем Гран-при стали представители «Безопасного дорожного движения». Все команды, занявшие призовые места, а также индивидуальные исполнители и коллективы получили кубки, дипломы и поощрительные призы.