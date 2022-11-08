Уроки «бунта мобилизованных» в Казани, влияем на выборы в США / «Реальное время Live»
В минувшие выходные мобилизованные устроили массовый сход и перепалку с офицером из-за недовольства условиями содержания в палаточном городке на территории танкового училища в Казани. Подключаться и разбираться в ситуации пришлось президенту Татарстана. Тем временем Минобороны внесли некоторую ясность в вопрос о возможном увеличении срока службы в армии, в США сегодня проходят выборы в Конгресс, а президент Украины заговорил о переговорах с Россией. Эти и другие новости обсуждаем в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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