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Уроки «бунта мобилизованных» в Казани, влияем на выборы в США / «Реальное время Live»

15:00, 08.11.2022 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Уроки «бунта мобилизованных» в Казани, влияем на выборы в США / «Реальное время Live»

В минувшие выходные мобилизованные устроили массовый сход и перепалку с офицером из-за недовольства условиями содержания в палаточном городке на территории танкового училища в Казани. Подключаться и разбираться в ситуации пришлось президенту Татарстана. Тем временем Минобороны внесли некоторую ясность в вопрос о возможном увеличении срока службы в армии, в США сегодня проходят выборы в Конгресс, а президент Украины заговорил о переговорах с Россией. Эти и другие новости обсуждаем в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08 ноя
    что бы не говорили, но от визита Минниханова только положительные эмоции. Отреагировал быстро, безучастным не остался. респект.
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  • Анонимно 08 ноя
    видео с елками военного времени до слез тронули! спасибо!
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  • Анонимно 08 ноя
    я удивилась, что раньше на латинице писали
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03:52 МСК Все новости
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