Даниэль Крылов: «Перевернутый дом» подходит под все критерии объекта культурного наследия»

Эксперт — о возможности сохранить в Казани уникальный «дом на ножке»

Фото: Ринат Назметдинов

Казанский дом-«перевертыш», о котором «Реальное время» первым из СМИ рассказало широкой общественности более двух лет назад, все же достоин того, чтобы его уберегли от сноса и признали памятником. Так считает эксперт в сфере создания арт-пространств, креативный директор компании «Культ-Строй» Даниэль Крылов вопреки недавнему заявлению татарстанских чиновников, отказавшихся включать необычное строение в перечень выявленных объектов культурного наследия. В авторской колонке для нашего издания Крылов подробно разъясняет, почему «Перевернутый дом» на самом деле обладает всеми необходимыми критериями, чтобы получить статус ОКН.

«Перевернутый дом» можно считать ОКН

Как стало известно ранее, Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия завершил исследование «Перевернутого дома» в казанском СНТ «Пролетарий». Специальная комиссия отметила, что дом не обладает необходимыми критериями историко-культурной ценности для включения в список объектов культурного наследия.

Давайте разберемся, почему «Перевернутый дом» можно считать объектом культурного наследия и какие критерии необходимы для такового признания.



Объект культурного наследия должен обладать совокупностью определенных характеристик, а именно: наличие историко-культурной ценности, возраст и особый статус. Что касается «Перевернутого дома» в Казани, то он является отдельно стоящим объектом, обладает своей особой историей с 1970 по 1989 годы. Дом построил юрист, строитель и просто творческий человек Анатолий Калинкин. Дом в садовом товариществе он начал строить для дочери, когда ей было 2,5 года, а ему — 54.

Труд Анатолия Калинкина должен быть оценен также высоко

Аналогичный пример можно привести из истории строительства другого перевернутого дома во Франции, где сельский почтальон Фердинан Шеваль прославился тем, что 33 года своей жизни потратил на возведение «Идеального дворца». Позднее это причудливое сооружение высоко оценили сюрреалисты во главе с Андре Бретоном, а также известные художники Пабло Пикассо и Макс Эрнст.

«Идеальный дворец» — колоссальный труд одного создателя, и это творение в 1969 году признали архитектурным памятником исторического наследия Франции. Считаю, что труд Анатолия Калинкина в Казани должен быть оценен так же высоко!

К объектам культурного наследия может быть отнесен не любой объект недвижимости, а только представляющий собой значительную ценность для общества и государства: с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры.

Снести дом — значит уничтожить память об уникальном объекте

Благодаря уникальному внешнему виду перевернутый дом Калинкина является казанской достопримечательностью. Гиды включили дачный домик в экскурсионные маршруты по городу, к нему съезжаются туристы, чтобы сделать фотографии на фоне необычного строения.

Кроме того, к объектам культурного наследия могут быть отнесены объекты недвижимости, со времени возникновения или с даты создания которых прошло не менее 40 лет.

Строительство дома было завершено в 1989 году, поэтому уже через 7 лет он будет соответствовать этому требованию. По факту — это первый перевернутый дом, построенный в СССР. Снести этот дом — значит уничтожить память о таком уникальном объекте, сохранившемся с советских времен, и обесценить вклад и труды Анатолия Николаевича и его семьи. Вдохновившись идеей, он строил этот дом 18 лет.

Даниэль Крылов, фото: Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru