День в истории: Тинчурину дали театр, Саблин увел корабль

Чем примечательна дата 8 ноября?

Фото: из частных архивов

Сегодня, 8 ноября, Международный день КВН и Всемирный день урбанизма. 8 ноября в Казани открылись окружной суд и судебная палата, у татарского театра появилось здание на улице Горького, Валерий Саблин поднял восстание на корабле «Сторожевой», открыли рентген и электрокардиограф. Родились: богослов Нургали Хасанов, переводчик Арпад Галгоци, актриса Вера Комиссаржевская, председатель Совета министров Российской империи Иван Горемыкин. Умерли: король Франции Людовик VIII, поэт Джон Мильтон, астроном Петр Иноходцев, телепат и гипнотизер Вольф Мессинг. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Окружной суд, судебная палата — и театр!

8 ноября 1852 года в деревне Морзалар (Мурзино, сейчас — Апастовский район) родился богослов, суфий Нургали Хасанов. Учился в медресе при казанской Голубой мечети, после — в Приозерной при Апанаевской и в Бухаре в медресе «Мир-Араб». С 1886 по 1919 год до своей кончины руководил медресе «Нурия» при Буинской первой соборной мечети. Получил золотую и серебряную медаль от Николая II «За усердие», а также орден «Османия» султана Абдул-Хамида II. В этом году вышла книга Рашита Амишова «Татарский богослов Нургали Хасанов», а также о нем снят документальный фильм.

Фото: из книги Рашида Амишова «Мусульманский богослов Нургали Хасанов»

8 ноября 1870 года в Казани родился советский химик Алексей Богородский. Он поступил на юридический факультет Императорского Казанского университета, но осенью 1890 года перешел на естественное отделение физико-математического факультета. 28 декабря 1898 года определен на должность лаборанта при кафедре неорганической химии. Был командирован с 2 ноября 1897 до конца года в Москву для занятий термометрией и термохимией в лаборатории приват-доцента Лучинина при Императорском Московском университете. В 1912 году советом Казанского университета Богородский был избран профессором, а в 1919 году занял должность заведующего кафедрой неорганической химии. Скончался в Казани в 1943 году, похоронен на Арском кладбище.

8 ноября 1870 года в Казани открыты окружной суд и судебная палата. Город стал центром судебного округа, основанного на судебных уставах императора Александра II. Казанскому округу были подчинены окружные суды в Казани, Симбирске, Вятке, Сарапуле, Перми и Екатеринбурге.

Фото: humus.livejournal.com

8 ноября 1922 года татарскому театру было предоставлено специально оборудованное здание на улице Островского, руководителем его назначен актер и драматург Карим Тинчурин. По его инициативе был приглашен композитор Салих Сайдашев. Совместное творчество Сайдашева и Тинчурина породило новый жанр — музыкальную драму: это и сейчас популярные «Голубая шаль», «Казанское полотенце», «Угасшие звезды» и многие другие произведения.

8 ноября 1928 года в Будапеште родился переводчик Арпад Галгоци. В 1945 году он, потерявший родителей после прихода Красной Армии, стал участником подпольного молодежного антисоветского движения, через 2 года был приговорен к 20 годам лишения свободы. В 1954 году был освобожден, работал начальником пожарного караула Караганды, вернулся в Венгрию в 1960 году, где стал работать переводчиком с русского языка, переложив в частности на венгерский Пушкина, Лермонтова, выпустив сборник с 304 произведениями 48 поэтов XVIII—ХХ веков «Странная любовь». В заключении Галгоци познакомился с Аязом Гилязовым, часть романа «Давайте помолимся!» посвящена ему, в связи с этим в 2016 году венгр приезжал в Казань на презентацию русского перевода романа. Скончался 11 марта 2022-го.

Фото: Эмиль Зиянгиров

8 ноября 2021 года «Реальное время» писало об истории стилизованного под старинный замок «А-Кафе» на проспекте Октября в Уфе. Это кафе в середине двухтысячных было центром светской жизни города, где проходили самые громкие вечеринки, выступали известные артисты, до запрета азартных игр работало казино, оно было излюбленным местом отдыха хоккеистов чемпионского «Салавата Юлаева». В прошлом году в столице Башкирии разгорелись споры вокруг демонтажа городских зданий, построенных в стиле крепостей



Клубу веселых и находчивых — 61 год

8 ноября 1961 года впервые показали передачу «КВН». Ее прообразом стал «Вечер веселых вопросов», созданный по образцу чешской «Гадай, гадай, гадальщик» в 1957 году, где телезрители отвечали на вопросы ведущих, иногда — с юмором. «Вечер веселых вопросов» вышел в эфир всего три раза. Ряд бывших его авторов выпустили новую телепередачу. Первым ведущим ее был Альберт Аксельрод, а в 1964 году его сменил студент МИИТ Александр Масляков.

8 ноября 1975 года капитан Валерий Саблин поднял восстание на корабле «Сторожевой», целью он объявил смену партийно-государственного аппарата. Самовольно сняв судно с рейда в Риге, он повел его в Ленинград при поддержке большей части экипажа. Москва приказала разбомбить и потопить корабль. В Ирбенском заливе бомбардировщики Су-24 сбросили на него серию снарядов. На палубу высадилась абордажная группа, арестовавшая раненного зачинщика восстания. Всю вину за случившееся Саблин сразу же взял на себя. В августе 1976 года его и еще несколько человек, причастных к мятежу, лишили званий, а Саблина расстреляли.

Фото: wikipedia.org

Открыли рентген и кардиограф

8 ноября 1895 года ректор Вюрцбургского университета, физик Вильгельм Рентген, экспериментировал в лаборатории. Он включил ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной черной бумагой. Кристаллы платиноцианистого бария, лежавшие неподалеку, начали светиться зеленоватым цветом. Ученый выключил ток — свечение кристаллов прекратилось. И в результате ученый открыл «всепроникающие» лучи. В мире их называют икс-лучами, а в России — рентгеновскими.

8 ноября 1903 года в Голландии изобрели электрокардиограф для регистрации электрических полей, возникающих во время прохождения электрического заряда по своим магистралям в сердечной мышце. Первую электрокардиограмму записал французский физик Габриель Липпман, используя ртутный электрометр. Правда, кривые Липпмана выглядели очень просто, мало напоминая современную ЭКГ.