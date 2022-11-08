День в истории: Тинчурину дали театр, Саблин увел корабль
Чем примечательна дата 8 ноября?
Сегодня, 8 ноября, Международный день КВН и Всемирный день урбанизма. 8 ноября в Казани открылись окружной суд и судебная палата, у татарского театра появилось здание на улице Горького, Валерий Саблин поднял восстание на корабле «Сторожевой», открыли рентген и электрокардиограф. Родились: богослов Нургали Хасанов, переводчик Арпад Галгоци, актриса Вера Комиссаржевская, председатель Совета министров Российской империи Иван Горемыкин. Умерли: король Франции Людовик VIII, поэт Джон Мильтон, астроном Петр Иноходцев, телепат и гипнотизер Вольф Мессинг. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Окружной суд, судебная палата — и театр!
8 ноября 1852 года в деревне Морзалар (Мурзино, сейчас — Апастовский район) родился богослов, суфий Нургали Хасанов. Учился в медресе при казанской Голубой мечети, после — в Приозерной при Апанаевской и в Бухаре в медресе «Мир-Араб». С 1886 по 1919 год до своей кончины руководил медресе «Нурия» при Буинской первой соборной мечети. Получил золотую и серебряную медаль от Николая II «За усердие», а также орден «Османия» султана Абдул-Хамида II. В этом году вышла книга Рашита Амишова «Татарский богослов Нургали Хасанов», а также о нем снят документальный фильм.
8 ноября 1870 года в Казани родился советский химик Алексей Богородский. Он поступил на юридический факультет Императорского Казанского университета, но осенью 1890 года перешел на естественное отделение физико-математического факультета. 28 декабря 1898 года определен на должность лаборанта при кафедре неорганической химии. Был командирован с 2 ноября 1897 до конца года в Москву для занятий термометрией и термохимией в лаборатории приват-доцента Лучинина при Императорском Московском университете. В 1912 году советом Казанского университета Богородский был избран профессором, а в 1919 году занял должность заведующего кафедрой неорганической химии. Скончался в Казани в 1943 году, похоронен на Арском кладбище.
8 ноября 1870 года в Казани открыты окружной суд и судебная палата. Город стал центром судебного округа, основанного на судебных уставах императора Александра II. Казанскому округу были подчинены окружные суды в Казани, Симбирске, Вятке, Сарапуле, Перми и Екатеринбурге.
8 ноября 1922 года татарскому театру было предоставлено специально оборудованное здание на улице Островского, руководителем его назначен актер и драматург Карим Тинчурин. По его инициативе был приглашен композитор Салих Сайдашев. Совместное творчество Сайдашева и Тинчурина породило новый жанр — музыкальную драму: это и сейчас популярные «Голубая шаль», «Казанское полотенце», «Угасшие звезды» и многие другие произведения.
8 ноября 1928 года в Будапеште родился переводчик Арпад Галгоци. В 1945 году он, потерявший родителей после прихода Красной Армии, стал участником подпольного молодежного антисоветского движения, через 2 года был приговорен к 20 годам лишения свободы. В 1954 году был освобожден, работал начальником пожарного караула Караганды, вернулся в Венгрию в 1960 году, где стал работать переводчиком с русского языка, переложив в частности на венгерский Пушкина, Лермонтова, выпустив сборник с 304 произведениями 48 поэтов XVIII—ХХ веков «Странная любовь». В заключении Галгоци познакомился с Аязом Гилязовым, часть романа «Давайте помолимся!» посвящена ему, в связи с этим в 2016 году венгр приезжал в Казань на презентацию русского перевода романа. Скончался 11 марта 2022-го.
8 ноября 2021 года «Реальное время» писало об истории стилизованного под старинный замок «А-Кафе» на проспекте Октября в Уфе. Это кафе в середине двухтысячных было центром светской жизни города, где проходили самые громкие вечеринки, выступали известные артисты, до запрета азартных игр работало казино, оно было излюбленным местом отдыха хоккеистов чемпионского «Салавата Юлаева». В прошлом году в столице Башкирии разгорелись споры вокруг демонтажа городских зданий, построенных в стиле крепостей
Клубу веселых и находчивых — 61 год
8 ноября 1961 года впервые показали передачу «КВН». Ее прообразом стал «Вечер веселых вопросов», созданный по образцу чешской «Гадай, гадай, гадальщик» в 1957 году, где телезрители отвечали на вопросы ведущих, иногда — с юмором. «Вечер веселых вопросов» вышел в эфир всего три раза. Ряд бывших его авторов выпустили новую телепередачу. Первым ведущим ее был Альберт Аксельрод, а в 1964 году его сменил студент МИИТ Александр Масляков.
8 ноября 1975 года капитан Валерий Саблин поднял восстание на корабле «Сторожевой», целью он объявил смену партийно-государственного аппарата. Самовольно сняв судно с рейда в Риге, он повел его в Ленинград при поддержке большей части экипажа. Москва приказала разбомбить и потопить корабль. В Ирбенском заливе бомбардировщики Су-24 сбросили на него серию снарядов. На палубу высадилась абордажная группа, арестовавшая раненного зачинщика восстания. Всю вину за случившееся Саблин сразу же взял на себя. В августе 1976 года его и еще несколько человек, причастных к мятежу, лишили званий, а Саблина расстреляли.
Открыли рентген и кардиограф
8 ноября 1895 года ректор Вюрцбургского университета, физик Вильгельм Рентген, экспериментировал в лаборатории. Он включил ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной черной бумагой. Кристаллы платиноцианистого бария, лежавшие неподалеку, начали светиться зеленоватым цветом. Ученый выключил ток — свечение кристаллов прекратилось. И в результате ученый открыл «всепроникающие» лучи. В мире их называют икс-лучами, а в России — рентгеновскими.
8 ноября 1903 года в Голландии изобрели электрокардиограф для регистрации электрических полей, возникающих во время прохождения электрического заряда по своим магистралям в сердечной мышце. Первую электрокардиограмму записал французский физик Габриель Липпман, используя ртутный электрометр. Правда, кривые Липпмана выглядели очень просто, мало напоминая современную ЭКГ.
комментарии
Профессор Богородский 13 лет (с 1930 г.) был заведующим кафедрой неорганической химии КХТИ им.А.М.Бутлерова (с 1935 г. им.С.М.Кирова).