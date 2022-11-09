Аналитика «Реального времени»: на чем будут ездить татарстанцы в 2023 году?

Жители республики будут реже менять автомобили и начнут экономить на их обслуживании и ремонте

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Парк легковых автомобилей в Татарстане будет сокращаться и стареть. Пока республика удерживает лидерство в рейтинге регионов с самым молодым автопарком, уступая только Москве. Чем объясняется любовь татарстанцев к новым автомобилям, каков средний возраст машин в регионе и как санкции влияют на потребительское поведение россиян — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

По данным агентства «Автостат Инфо», в Татарстане на первое полугодие 2022 года было зарегистрировано 1,31 млн легковых машин (1 314 929 штук). За год парк легковых автомобилей в республике сократился на 0,4%. На конец первого полугодия 2021 года в регионе было 1,32 млн легковых автомобилей (1 320 451 единиц). В автопарке преобладают иномарки — на их долю приходится 58,5% (769,1 тысячи машин), на машины российского производства — 41,5% (545,8 тысячи авто).

Сокращение автопарка в республике произошло из-за спада количества зарегистрированных российских машин (их число сократилось на 1,2% с прошлогодней отметки в 552,4 тысячи единиц), объясняет пресс-служба «Автостат Инфо». Сегмент иномарок, наоборот, показал небольшой рост с прошлогоднего показателя — 768,1 тысячи штук.

За первые три квартала 2022 года на татарстанском рынке было продано 16 776 легковых автомобилей. В структуре продаж традиционно преобладают автомобили с бензиновым ДВС (15 717 штук). За 9 месяцев 2022 года было продано всего 900 дизельных машин и 38 «чистых» электромобилей.

Фото: Максим Платонов

Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва, в которой с января по сентябрь было продано 75,2 тысячи новых машин, что на 55% меньше аналогичного результата 2021 года. Второе место в этом рейтинге принадлежит Подмосковью, показатель которого составил 40,3 тысячи единиц (-61,3%). На долю этих двух регионов приходится примерно четверть всего рынка новых автомобилей в стране.

Рост цен на автомобили, спад покупательной активности населения и общий тревожный фон будут способствовать снижению зарегистрированного парка легковых автомобилей в целом по стране, прогнозируют в пресс-службе «Автостат Инфо».

Сегодня в России зарегистрировано 43,7 млн легковых авто. По разным оценкам, продажи новых автомобилей в 2022 году не превысят 600 тысяч. Это приведет к тому, что зарегистрированный автопарк в этом году недополучит существенный объем машин. Эксплуатируемый парк легковых автомобилей в стране оценивается в 35,5 млн авто. В связи с тем, что автовладельцы будут дольше эксплуатировать свои автомобили, объем движущегося парка не будет сокращаться сразу, объясняют эксперты «Автостат Инфо». Он будет стареть и начнет заметно уменьшаться через 3—5 лет (на 350—500 тысяч автомобилей ежегодно).

Доля российских и китайских брендов в объеме продаж на авторынке будет расти. Так, регистрация легковых автомобилей Lada на рынке стабильно растет после провала продаж, который произошел с марта по апрель, когда объем реализованных машин сократился с 17 268 до 6 465 единиц. Уже в мае было продано 6 709 автомобилей Lada, в июне — 7961 штука, в июле — 10 467 единиц, в августе — 15 722 авто, а в сентябре — 17 965 единиц.

Фото: Роман Хасаев

По итогам трех кварталов 2022 года доля российских марок в продажах на авторынке РФ составила 26,17% (продано 122 818 авто за первые 9 месяцев 2022 года). Доля китайских марок в объеме всего авторынка — 14,26% (продано 66 953 единиц). По этому показателю «китайцы» пока отстают от корейских марок, которые продали за январь — сентябрь этого года 107 212 машин и заняли долю в 22,84%.

Однако у роста доли российских марок есть объективные ограничения — АвтоВАЗ не может увеличивать свою долю на авторынке постоянно в силу производственных ограничений. Надежды, которые многие эксперты связывали с китайскими марками и их активной экспансией на авторынок РФ, пока себя не оправдали, говорят в пресс-службе «Автостат Инфо». Их продажи растут: например, с августа по сентябрь рост составил +96% — с 6259 до 12 264 единиц. Но этот рост не носит взрывного характера, хотя и задает долгосрочный тренд.

Татарстан на седьмом месте по количеству легковых автомобилей среди регионов России

По данным «Автостат Инфо», самый большой парк машин сегодня в Москве (почти 4 млн легковушек), второе место у Московской области (2,7 млн автомобилей), на третьем месте находится Краснодарский край (1,9 млн авто). Татарстан — на седьмом месте, он незначительно опережает Башкортостан, где зарегистрировано 1,29 млн машин, и Самарскую область, где 1,05 млн автомобилей.

Топ-10 регионов с самым большим парком легковых автомобилей

№ Субъект РФ Количество машин, млн штук 1 Москва 3,92 2 Московская область 2,73 3 Краснодарский край 1,9 4 Санкт-Петербург 1,65 5 Свердловская область 1,38 6 Ростовская область 1,34 7 Татарстан 1,3 8 Башкортостан 1,29 9 Челябинская область 1,12 10 Самарская область 1,05

По данным «Автостат Инфо»

Средний возраст автомобиля в Татарстане — 10,6 года

В 2019 году Татарстан был регионом с самым молодым автопарком: средний возраст зарегистрированных здесь легковых машин, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», составлял 10 лет. Республика по этому показателю обгоняла даже столицу, где средний возраст автомобиля оценивался в 10,4 года. Но с 2020 года парк Татарстана начал стареть, и на первое место вырвалась Москва.

Топ-10 субъектов РФ с наименьшим средним возрастом автопарка

№ Субъект РФ Средний возраст автомобиля, на 01.01.2022, лет 1 Москва 10,4 2 Татарстан 10,6 3 Санкт-Петербург 10,8 4 Ханты-Мансийский АО — Югра 11,3 5 Пермский край 11,7 6 Московская область 11,8 7 Самарская область 11,9 8 Удмуртская республика 12,1 9 Республика Башкортостан 12,2 10 Чувашская республика 12,2

Данные «АВТОСТАТ»

Средний возраст легковых автомобилей в России сегодня составляет 14 лет. Но в большинстве субъектов России парк старше, чем в среднем по стране. Самые старые автомобили зарегистрированы на Дальнем Востоке. В семи регионах ДФО средний возраст автомобиля превышает 20 лет. Лидирует здесь Камчатка (24,4 года).

Топ-10 субъектов РФ с наибольшим средним возрастом автопарка

№ Субъект РФ Средний возраст автомобиля, на 01.01.2022, лет 1 Камчатский край 24,4 2 Еврейская автономная область 22,2 3 Приморский край 22 4 Магаданская область 21,3 5 Сахалинская область 20,6 6 Забайкальский край 20,6 7 Амурская область 20,1 8 Калининградская область 19,9 9 Республика Бурятия 19,8 10 Республика Саха (Якутия) 19,3

Данные «АВТОСТАТ»

Татарстан — в топе по автокредитованию

«Молодой» автопарк Татарстана отчасти можно объяснить любовью жителей республики к автокредитам. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в сентябре 2022 года было выдано в Москве (3,26 тысячи), Московской области (2,95 тысячи), Санкт-Петербурге (2,66 тысячи), а также в Республике Татарстан (2,58 тысячи) и Краснодарском крае (2,34 тысячи).

Фото: Роман Хасаев

Однако на фоне общей тревожности россияне стали брать меньше автокредитов. Количество выданных автокредитов в сентябре 2022 года снизилось на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 52,7 тысячи (в августе 2022 года — 56,9 тысячи). А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось еще существеннее — на 37,1% (в сентябре 2021 года — 83,8 тысячи). По сравнению с «досанкционным» февралем — на 27,3% (в феврале 2022 года — 72,6 тысячи). Такая тенденция будет сохраняться, убеждены эксперты.

«А еще у нас дороги очень хорошие, не жалко ездить на дорогих авто»

Азат Тимерханов руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Сегодня средний возраст легкового автомобиля в нашей стране, по нашим данным, составляет 14 лет. Причем за последние пять лет этот показатель увеличился на год. И это в ситуации, когда ежегодный объем рынка новых машин составлял 1,3—1,6 млн единиц. В 2022 году, по нашим прогнозам, он может опуститься до уровня чуть более 600 тысяч штук, а для восстановления хотя бы до 1 млн единиц ему может потребоваться не менее 3—4 лет. Это значит, что темпы старения российского автопарка только усилятся, потому что все меньше новых машин будет поступать для его обновления. Да, в каких-то регионах парк будет моложе, например, в Москве, Питере или Татарстане, а вот в субъектах Дальнего Востока он будет оставаться старым, но в целом по стране средний возраст парка будет и дальше расти. В этом парке будет расти доля «китайцев», так как за последние 2—3 года их продажи были на довольно высоком уровне. Иными словами, у «китайцев» парк пополняется за счет новых машин. А вот отечественным маркам этого пока недостаточно, потому что у них еще немало старых автомобилей (даже советского периода), то есть степень выбытия из парка вполне ощутима.

Альберт Бикбов экономист и блогер Татарстан — регион, где с 1995 по 2006 год выпускался предельно простой и дешевый автомобиль «Ока». Неудивительно, что в силу доступности этого авто его обладателями стало множество татарстанцев, для многих из которых этот автомобиль стал первым в жизни. Именно «Ока» сформировала и закрепила в коллективном бессознательном татарстанцев тягу к покупке нового автомобиля. Способствовало этой тяге и увлечение элиты республики автогонками. Желание нового автомобиля стало наваждением татарстанцев, ведь на старой рухляди быстро не поедешь. А ведь так хочется походить на плеяду знаменитых автогонщиков республики! Плюс нарочито показная демонстрация в видеоклипах татарской эстрады роскошных иномарок как символа простого человека, часто «от сохи», вырвавшегося в «большие люди». Так формировалась особая культурная скрепа татарстанцев — новый автомобиль и желательно попрестижней. А если серьезно, то покупка нового авто часто действительно соотносится с соображениями престижа. В таком случае экономисты говорят о новом автомобиле как о товаре демонстративного потребления, или «товаре Веблена». Такое демонстративное потребление вызвано стремлением продемонстрировать исключительность индивида, который может себе позволить подобное потребление. Здесь критерий цены не играет главной роли, часто ради обладания новым авто люди залезают в долговую кабалу. Почему Татарстан в лидерах по этому товару демонстративного потребления? Все просто — республика за последнее время стала одним из российских лидеров по темпам урбанизации. Например, по данным Всероссийской переписи населения, которую провели в прошлом году, в Казани проживают 1 308 660 граждан. Это на 165 125 человек больше (или больше на 14,4%), чем 11 лет назад по переписи 2010 года. Кроме того, растущая урбанизация помимо перетока населения из села в города спровоцировала рост числа мигрантов. В условиях большого прироста незнакомых людей в городе для многих особую остроту приобретает обозначение собственного высокого статуса, пусть часто даже не соответствующего истинному. Незнакомые люди встречают уже не только по одежке, но и по новенькому авто. Современный городской человек заточен на networking, расширение максимально полезных знакомств и связей. А для максимизации качества новых знакомств необходима и максимизация статуса. Таким образом, стремительная урбанизация в Татарстане (особенно после Универсиады) порождает гонку за статусностью. Часто доходит до смешного — малогабаритное, старое жилье для проживания, но при этом люксовый новый автомобиль (как правило, в обременительный кредит). А что делать? Ведь у татарстанцев в крови «Алга! Вперед!». И желательно не пешком, а на новой престижной иномарке.

Альмир Михеев депутат Госсовета РТ, лидер татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» Почему в Татарстане один из самых молодых автопарков? Ну мы же все таки восточная культура. Общее для всего бывшего СССР желание активно потреблять после многих лет «потребительского голода» у нас в регионе очень удачно наложилось на восточный тип потребления — показное потребление. Это тип потребления, в отличие от «западного», способствует формированию идентичности личности через символы, транслируемые окружающим. Кроме того, Татарстан в целом создает впечатление успешного региона, а это в свою очередь подстегивает потребителей выглядеть успешнее, не отставать. А еще у нас дороги очень хорошие, не жалко ездить на дорогих авто. Но думаю, что кризис и нас не минует. Богатым будет труднее менять авто в силу ограниченности предложения, среднему классу будет сложнее ввиду выросших цен. Поэтому общее старение автопарка неминуемо. Остается некоторая надежда на китайских автопроизводителей, но они пока еще в процессе формирования собственного покупателя. Пока еще сложно представить замену баварской тройки на пекинскую.