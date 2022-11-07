День в истории: Казань заговорила, помирились Карл III Простоватый и Генрих I Птицелов

Чем примечательна дата 7 ноября?

7 ноября — День согласия и примирения. 7 ноября на Красной площади стреляли в Михаила Горбачёва, был подписан Боннский договор, началась история «Радио Татарстана». Родились: режиссеры Марсель Салимжанов и Туфан Имамутдинов, скульптор Лев Кербель и лауреат двух Нобелевских премий Мария Склодовская-Кюри, журналистка Любовь Агеева. Умерли: поэт Борис Заходер, разведчик Рихард Зорге, художник Ирина Колмогорцева. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

А вечером — концерт из студии



7 ноября 1927 года прозвучало: «Казан сөйли», началась история радио Татарстана. По одной из версий, ее произнес начальник татарского Управления зрелищными предприятиями Шамиль Усманов, а по другой — писатель и поэт Адель Кутуй. Cтанция РВ-17 стояла в районе урочища у Третьей транспортной дамбы. Первая программа выглядела так: «11:00—18:00 — Трансляция из Москвы. 18:00 — Доклад. 20:00—21:30 — Концерт из студии».

Фото: kazanutlary.ru

7 ноября 1934 года в Казани родился режиссер Марсель Салимжанов. Учился на юрфаке КГУ, но потом поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, недолго работал в казанском ТЮЗе, а с 1966 года стал главным режиссером Татарского государственного академического театра имени Камала, который возглавлял до 2002 года и где поставил более 100 спектаклей. Преподавал в театральном училище и институте культуры, многие его студенты позже стали частью его труппы.

7 ноября 1984 года в Набережных Челнах родился главный режиссер театра имени Тинчурина Туфан Имамутдинов. Родители назвали его в честь драматурга Туфана Миннуллина. Учился в институте культуры на факультете эстрады у Салавата Фатхутдинова, но потом перешел в аналогичный институт в Елабуге, закончил РАТИ-ГИТИС, в 2010-м, поставив спектакль «Выстрел» в московском «Современнике». В 2014-м был назначен главрежем русского ТЮЗа, в 2020-м покинул этот пост, чтобы прийти в Тинчуринский в 2021 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

7 ноября 2021 года «Реальное время» опубликовало беседу со Светланой Сенек, главным внештатным педиатром Минздрава Татарстана, заместителем главврача ДРКБ по лечебной работе. Под ее руководством, кроме многих других служб больницы, находился ковидный госпиталь ДРКБ.

Ружье, грим и парик



7 ноября 1990 года слесарь Александр Шмонов выстрелил из немецкого двухствольного оружия в Михаила Горбачева на демонстрации на Красной площади, поскольку считал генерального секретаря ЦК КПСС виновным в подавлении митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года и в Баку 20 января 1990 года. Обрез он зарядил боеприпасами, которые изготовил лично, использовал грим, усы и парик. Один из сотрудников милиции успел ударить по стволу. Шмонова признали душевнобольным, он 4 года лежал в психиатрической больнице, после создал ремонтно-строительную фирму «Тонна золота», пытался баллотироваться в Государственную Думу и стал правозащитником.

7 ноября 1917 года родился скульптор Лев Кербель, автор более 50 памятников и мемориалов, он же выполнял посмертную маску Сталина. В 1990-е годы, как говорил художник Михаил Шемякин, изготавливал надгробные памятники для членов ОПГ.

Мемориальный комплекс «Морская душа», возведенный в честь 70-летия Северного флота. Лев Кербель, 2003. Фото: Лобанов Вячеслав/wikipedia.org/CC BY 3.0

На Рейне, на речке

7 ноября 921 года был подписан Боннский договор о дружбе и добрососедстве между королями Карлом III Простоватым и Генрихом I Птицеловым. Лагеря важных особ располагались на противоположных берегах Рейна, встретились они посередине реки на судах. Так закончился десятилетний конфликт между правителями и юридически оформилось окончания процесса разделения Франкской империи на восточную и западную, то есть современные Германию и Францию.

7 ноября 1934 года в Варшаве родилась физик и химик Мария Склодовская-Кюри, первая женщина во многих событиях: преподавательница Сорбонны, лауреат двух Нобелевских премий (по физике и по химии), член Парижской медицинской академии, одна из создателей институтов Кюри в Париже и в Варшаве. Вместе с Пьером Кюри и Антуаном Анри Беккерелем открыла радиоактивность, радий и полоний.