«Спартак» снова победит в Сочи, а «Ростов» не сможет остановить «Динамо»

Прогноз на 16-й тур российской Премьер-лиги

На этот раз без московских дерби, и это уже радует. Однако интересных игр предостаточно. Две команды, претендующие на медали, «Ростов» и «Динамо» сойдутся в очном поединке, а «Спартак» попытается продлить свою октябрьскую феерию и в ноябре. Ну а «Ахмату» ничего не светит в Санкт-Петербурге. Спортивная редакция «Реального времени» представляет свой прогноз на очередной тур.

ФК «Сочи» — «Спартак»

Сочинцы провели октябрь так, что наверняка футболисты хотят забыть о нем как о неприятном сне и начать все заново. Сначала были разгромлены «Зенитом» (0:7), бесславно уступили «Оренбургу» (1:4), «Крыльям Советов» (0:2), так что падение во вторую половину турнирной таблицы — более чем закономерный итог расхлябанности в обороне и отсутствия четкой тактики, если не считать за таковую упование на лидера Кристиана Нобоа.

Ничейный матч с «Уралом» (2:2) стал первым за последние четыре игры с набранными очками. До того и вовсе были три поражения подряд. В футбольных кругах уже ходят разговоры о том, что команде не нравится Вадим Гаранин и они его просто «сливают». После ухода Владимира Федотова южане действительно выглядят заметно слабее, хотя уровень футболистов в составе по-прежнему выше среднего.

С другой стороны, есть «Спартак», для которого октябрь, наоборот, выдался огненным. В пяти турах РПЛ — четыре победы и мощная ничья 2:2 с ЦСКА в московском дерби. Команда Гильермо Абаскаля много забивает, играет на кураже и показывает качественный футбол, даже если Промес дисквалифицирован или главный тренер.

В футбольных кругах уже ходят разговоры о том, что команде не нравится Вадим Гаранин и они его просто «сливают». Фото vk.com/pfcsochi

Впрочем, в последнем туре именно голландец вырвал победу для «Спартака» в матче с аутсайдерами из «Торпедо» (1:0). Но не слишком уверенная игра в московском противостоянии не должна вводить в заблуждение. Некоторый недонастрой и сильно заряженное «Торпедо» имели место, так что это трудовые три очка.

Прогноз «Реального времени»:

С «Сочи» таких проблем с настроем на матч у «красно-белых» быть не должно. Но есть другая проблема. По итогам первого круга «Сочи» входит в число трех клубов, кто не проиграл дома. В семи встречах у «леопардов» 5 побед и 2 ничьи. Поэтому поставим на голевую ничью.



2:2 — ничья

ФК «Ростов» — «Динамо»

В Ростове-на-Дону встретятся соседи по турнирной таблице. Четвертый «Ростов» и пятое «Динамо», впрочем, не будут играть «за шесть» очков, как это принято говорить в матчах конкурентов. «Ростов» опережает «Динамо» на четыре очка и в любом случае не лишится своего места в таблице.

Команда Валерия Карпина хороша в атаке (27 голов) и очень недурна в домашних играх (за 15 туров только два поражения). Так что в предстоящем матче, даже несмотря на набравшее ход «Динамо», хозяева поля все равно будут фаворитами. Пусть и с небольшим перевесом.

Что касается того самого набранного хода команды Славиши Йокановича, то «Динамо» провело отличный октябрь и собирается продлить тенденцию. Команда не проигрывает пять игр подряд. «Бело-голубые» в Премьер-лиге и в рамках Кубка России не проигрывают со 2 октября 2022 года. А в последней игре разобрали на части «Химки» (6:1).

Команда Валерия Карпина хороша в атаке (27 голов) и очень недурна в домашних играх (за 15 туров только два поражения).Фото fc-rostov.ru

Всего в сезоне РПЛ «Динамо» одержало семь побед, расписало пять «мировых» и три раза уступило. Забирают «динамовцы» много — даже больше, чем «Ростов» или «Спартак». Команда забила уже 30 голов, а пропустила всего 18 мячей — по разнице забитых и пропущенных голов команда идет на четвертом месте.

Далеко не последнюю роль здесь играет Федор Смолов, который обрел вторую молодость именно в «Динамо». Нападающий забил девять голов в 16 играх своей команды. Возможно, в Ростове он побьет «десятку».

Прогноз «Реального времени»:

В воскресенье мы увидим футбол двух атакующих команд, которые умеют забивать, играть открыто и агрессивно. «Динамо» чуть строже в обороне, а «Ростов» — опаснее дома. Попробуем поставить на «Динамо», которое нашло свою игру.



1:2 — победа «Динамо»

«Зенит» — «Ахмат»

За всю первую половину сезона в Премьер-лиге питерский «Зенит» ни разу (!) не проиграл, и это все говорит об уровне чемпионата России, где один клуб-олигарх может не напрягаясь проходить сезон и досрочно, за четыре тура, праздновать завоевание очередных золотых медалей.

У себя дома «Зенит» и вовсе не терял очки, две ничьи зафиксированы в гостевых матчах с «Факелом» и «Химками». Так что в очередном домашнем матче безусловными фаворитами будут именно петербуржцы.

Крайне нестабильная команда, которая совсем недавно сменила тренера, но стабильности так и не обрела. Фото fc-akhmat.ru

Что может противопоставить «Ахмат»? Крайне нестабильная команда, которая совсем недавно сменила тренера, но стабильности так и не обрела. Грозненцы еле обыгрывают «Торпедо» (1:0) и «Краснодар» (3:2), но проигрывают «Оренбургу» (2:4) и «Ростову» (1:2). Да, команда стала больше забивать и играть веселее, чем раньше, но как была середняком, так им и осталась.

Прогноз «Реального времени»:

«Зенит» без особых проблем заберет 3 очка и позабавится в атаке.



3:1 — победа «Зенита»