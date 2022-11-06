День в истории: Татарстан принял новую Конституцию, а Ельцин запретил КПСС

Какие события происходили в мировой истории 6 ноября?

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 6 ноября — Всемирный день без бумаги, День ориентирования без компаса и Европейский день винного туризма. В России профессиональный праздник отмечают работники службы делопроизводства и режима уголовно-исполнительной системы. День Конституции празднуют не только в Татарстане, но также в Таджикистане. В США — День баскетбола и День саксофона, а в Беларуси — День работников гражданской авиации. 6 ноября был основан театр , получивший имя Карима Тинчурина, 30 лет назад Верховный Совет народных депутатов республики принял новую Конституцию Татарстана, в Москве открылся автомобильный завод, а президент Ельцин подписал указ о запрете компартии. Колумб в этот день впервые увидел, как индейцы курят табак, а республиканец Авраам Линкольн был избран 16-м президентом США. 6 ноября родились 10-й султан Османской империи Сулейман I, изобретатель саксофона Адольф Сакс, один из создателей индекса Доу-Джонса Чарльз Доу, писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк, режиссер фильма «Табор уходит в небо» и других кинолент Эмиль Лотяну; создавшая такие известные фильмы, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», режиссер Алла Сурикова; певица Марина Хлебникова. Не стало в этот день французского химика Клода Луи Бертолле, великого композитора Петра Чайковского, Мориса Леблана — автора историй о приключениях Арсена Люпена, писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Создание Тинчуринского театра и принятие новой Конституции Татарстана

6 ноября 1887 года в Казани в здании нынешней столичной ратуши открылось Благородное собрание для дворян, военных и гражданских чиновников. Его огромный бальный зал с великолепной акустикой мог вмещать около 800 человек, а на балконах по периметру зала — еще несколько сотен человек. Здесь выступали Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Алексей Скрябин, Василий Качалов. Также в дворце имелись большие и малые столовые, буфетные, туалетные и шинельные комнаты. Здесь заседали различные дворянские клубы, были обустроены номера для гостей Собрания, имелся и свой винный погреб. Попасть в список дворян и прочих высших сословий можно было только за взнос в 50 рублей, так ограничивали приток в сословие малоимущих лиц и представителей чиновничьей бюрократии. В 1895 взнос за запись в родословную книгу и вовсе увеличили до 200 рублей. После февральской революции вместо Дворянского собрания в ратуше расположился революционный комитет, а после Октябрьской революции 1917 года — Казанский губернский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, после Великой Отечественной здание стало Домом офицеров, который в 1997 году передали под создание в его стенах мэрии Казани.

Фото: boratynskiy.tatmuseum.ru

6 ноября 1927 года в Казани в бывшем доме офицерского собрания на углу улицы Воскресенской и Петропавловского переулка открыли Центральный пионерский клуб. В нем проводили слеты, демонстрации, праздничные мероприятия, спектакли для детей, работали несколько кружков технического творчества, станция юных натуралистов. В 1940 году клуб переехал в здание на ул. Жуковского, в котором до революции располагался институт благородных девиц, и стал назваться Дворцом пионеров. Инициатором его создания стал детский писатель Абдулла Алиш. В 1936 году Алиш побывал в Харькове на открытии первого в СССР Дворца пионеров и загорелся идеей создания такого же в Казани.

6 ноября 1933 года в Татарстане появился новый театр — свою первую постановку артисты будущего Тинчуринского театра зрителям показали в деревне Шали Пестреч. Это была пьеса Карима Тинчурина и Кави Наджми «Семья дедушки Булата». Именно этот день считается днем рождения Татарского государственного театра драмы и комедии, который стал носить имя своего основателя, писателя, драматурга и актера Карима Тинчурина. Театр был создан по решению первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников и личной инициативе драматурга как передвижной филиал Татарского государственного академического театра. В первую театральную труппу вошли известные артисты академического театра — Гульсум Болгарская, Бибинур Галиуллина, Зариф Закиров и другие. Через несколько лет труппа получила статус самостоятельного колхозно-совхозного театра с базой в селе Балтаси, затем переехала в Буинск, а в 1944-м — в Казань. Первыми режиссерами театра были Риза Ишмурат, Гали Ильясов, Асгат Мазитов и Кашифа Тумашева. В 1988 году театру присвоили имя его основателя — Карима Тинчурина. Вместе со сменой наименования изменились и статус, и место прописки — он стал вторым национальным театром Казани и переехал в бывшее здание театра им. Камала. На сцене Тинчуринского театра ставились такие известные произведения, как «Безумный день или женитьба Фигаро», «Мамаша Кураж и ее дети», «На дне», спектакль по пьесе Н. Хикмета «Легенда о любви» и многие другие.



Фото: maps.yandex.ru

6 ноября 1992 года, 30 лет назад, Верховный Совет республики утвердил новую Конституцию Республики Татарстан. Ее основной закон был принят на год раньше российской Конституции. В разные годы в республике разрабатывались два основных закона: в 1926 году — Конституция Татарской АССР, в 1978-м — Конституция ТаАССР на основе конституций СССР и РСФСР, которая действовала до 6 ноября 1992 года. Именно в этот день была принята новая Конституция Татарстана, где было записано, что «республика — субъект Российской Федерации, демократическое правовое государство, объединенное с РФ федеральным Основным законом, Конституцией РТ и Договором «О разграничении предметов ведения и взаимного делегирования полномочий между органами власти РФ и органами власти Республики Татарстан». К принятию этого важного закона республика шла долго и в жарких спорах. Главным вопросом был вопрос о статусе республики и ее взаимоотношениях с федеральным центром.



В марте 1992 года в ходе референдума о статусе республики более 61% населения республики проголосовали за суверенный статус Татарстана. Депутатам Верховного Совета Татарстана на обсуждение предлагались и два альтернативных проекта Конституции — от группы «Народовластие» и Движения демократических реформ Татарстана. За основу будущей Конституции РТ был взят проект конституционной комиссии ВС. К его рассмотрению и обсуждению республиканские депутаты приступили в конце сентября. На рассмотрение поступило более 460 поправок, в проекте в итоге депутаты изменили в разной мере почти 60 статей, некоторые статьи вовсе исключили, некоторые, напротив, добавили. Дальнейшее постатейное обсуждение проекта закона проходило в напряженной обстановке. В результате были найдены те формулировки статей, которые устроили большинство народных избранников, и 6 ноября 1992 года Конституция Татарстана, наконец, была принята. Вместе с ней был принят закон «О Дне Конституции Республики Татарстан», по которому 6 ноября стало праздничным днем.

Фото: Михаил Козловский

Первый Вечный огонь и ельцинский запрет компартии

6 ноября 1930 года в Москве заработал первый автосборочный завод. Первые автомобили на нем собирали из деталей с завода Ford — они так и назывались Ford-AA. Через пару лет с сборочной линии стали выходить автомобили «ГАЗ-А» и «ГАЗ-АА». Ближе к 1940-му году завод сменил название на «Московский автомобильный завод имени КИМ», а в 1941 году началось производство малолитражного автомобиля «КИМ-10». В 1945 году автозавод снова переименовали — в Московский завод малолитражных автомобилей, а первым авто, сошедшим с конвейерной линии, стал «Москвич-400». Поначалу его владельцам выдавали номерные знаки серии МИ — аббревиатуру в шутку расшифровывали как «могу искалечить». В конце 50-х эту марку сменил «Москвич-407», затем был «Москвич-408», и осенью 1967 года была выпущена первая партия легендарного «Москвич-412». В начале 90-х годов АЗЛК стал ОАО «Москвич». В 2001 году «Москвич» изготовил всего 800 автомобилей, через год его конвейеры и вовсе остановили. В 2005 году на территории АЗЛК начал производство легковых автомобилей «Автофрамос» — детище совместного предприятия французского Renault и правительства Москвы. В 2006-м году ОАО «Москвич» официально было объявлено банкротом.

6 ноября 1957 года в центре памятника «Борцам революции» на Марсовом поле в Ленинграде был зажжен первый в СССР Вечный огонь. В этот день сталевар Кировского завода Михаил Жуковский зажег от расплавленного металла в мартеновской печи пламя. Затем огонь на автомобиле, который сопровождала рота почетного караула, доставили к мемориалу на Марсовом поле, где зажгли Вечный огонь — тогда в народе его назвали «факелом коммунизма». Специально перед этой церемонией и в честь 40-летия Октябрьской революции центральную площадь Марсова поля реконструировали, установили здесь постамент и чашу для огня. К тому же в определенные часы здесь стал звучать гимн Советского Союза. В 1960 году в честь 15-летия Победы пламя с Марсова поля пронесли по улицам Ленинграда, а потом доставили на Пискаревское мемориальное кладбище. Через 5 лет от огня Марсова поля стали зажигать факелы Вечных огней и по всему СССР — в городах-героях Волгограде, Севастополе и других, а также на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.

Фото: George Shuklin/wikipedia.org / CC BY 2.5

6 ноября 1991 года президент России Борис Ельцин подписал указ, который запрещал деятельность Коммунистической партии Советского Союза и КП РСФСР на территории страны. Согласно документу, предписывалось распустить их оргструктуры, а имущество национализировать. Причиной для принятия такого решения стала попытка государственного переворота Государственным комитетом по чрезвычайному положению — ГКЧП в августе 1991 года. Как говорилось в указе, «события 19—21 августа высветили со всей очевидностью тот факт, что КПСС никогда не была партией. Это был особый механизм формирования и реализации политической власти путем сращивания с госструктурами или их прямым подчинением КПСС. Руководящие структуры КПСС осуществляли свою собственную диктатуру, создавали за государственный счет имущественную основу для неограниченной власти». Перед его принятием на сессии Верховного Совета РСФСР 23 августа президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР», через два дня — «Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР» — он накладывал запрет на операции с партийным имуществом.

Табак захватывает Европу, к власти в США приходит республиканец Линкольн

6 ноября 1492 года испанский мореплаватель Христофор Колумб приехал в индейское селение на острове Куба, где увидел индейцев, державших во рту скатанные из какой-то травы и тлеющие с одного конца трубки. Местные жители называли их «тобако» и время от времени выпускали из носа ароматный дым. Увиденное действо Колумб описал в своем журнале. В Европу табак привез монах Роман Панэ, который был миссионером во второй американской экспедиции Колумба. Вернувшись в Испанию, поначалу он стал выращивать табачные семена как декоративные цветы. Уже через четыре года в государстве появились первые табачные плантации, через 60 лет табак массово стали выращивать в Португалии, а затем, в 1560 году — во Франции. В начале XVII века табакокурение стало распространяться по другим материкам. Тогда табаку приписывали даже лечебные свойства, считая это растение чуть ли не панацеей. Французский посол в Португалии Жане Нико преподнес королеве Екатерине Медичи листья и семена табака для бодрости и как средство от головной боли и многих болезней. В знак благодарности она назвала «лекарство» именем дарителя — никотин. Однако безмерное использование табака стало приводить к тяжелым отравлениям — началась борьба с курением. Так, в самой Америке курильщиков казнили, в Турции — сажали на кол, в Италии — отлучали от церкви и заживо замуровывали в стены. В Россию табак завезли во второй половине XVI века, но в 1683 году царь Алексей Михайлович подписал указ, по которому курильщиков наказывали 60 палочными ударами по пяткам, а тем, кто продавал табак, «пороли ноздри и резали носы». Зато его сын Петр I был заядлым курильщиком, и в период его правления, даже наоборот, стали наказывать тех, кто отказывался курить и нюхать табак.

Фото: wikipedia.org

6 ноября 1860 года население США выбирало своего 16-го президента. В предвыборной кампании впервые участвовала Республиканская партия, и победу одержал ее кандидат Авраам Линкольн. В политику он пришел в 26 лет, когда был избран в Законодательное собрание штата Иллинойс, где примкнул к вигам. Образованием Линкольн занимался самостоятельно и в 1836 году сдал экзамен на звание адвоката. Молодой законодатель и адвокат быстро завоевал авторитет среди общественности штата благодаря своим ораторским способностям и безукоризненной репутации. В 1846 году Линкольна избрали членом Палаты представителей Конгресса от партии вигов. Он активно выступал против американо-мексиканской войны, считая ее неоправданной агрессией. В 1856 году Линкольн примкнул к республиканцам, выступавшим против рабства. В президентских выборах 1860 года участие впервые участвовало более 80% населения страны. Победа Линкольна привела к расколу в США. Семь южных штатов по инициативе Южной Каролины объявили о выходе из состава Соединенных Штатов, затем к ним примкнули еще семь штатов Верхнего Юга. В феврале 1861 года сепаратисты провозгласили создание Конфедеративных Штатов Америки, их президентом был выбран Джефферсон Дэвис, а столицей нового государства стал Ричмонд. В Америке началась гражданская война. В этот же день, но уже в 1984 году гонку в президентских выборах в США вновь выигрывает республиканец — Рональд Рейган.