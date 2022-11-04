День в истории: решено строить Болгарскую исламскую академию и воссоздать собор Казанской иконы Божией Матери

Чем примечательна дата 4 ноября?

Фото: Тимур Рахматуллин

Сегодня, 4 ноября, в России празднуется День народного единства. 4 ноября было решено построить Болгарскую исламскую академию и воссоздать собор Казанской иконы Божией Матери, начала работать Останкинская телебашня, был запатентован первый кассовый аппарат, открылась первая электрическая линия метрополитена в Лондоне, нашли гробницу фараона Тутанхамона. Родились ученый Гали Рахим, султан Османской империи Ибрагим I Безумный, актер Николай Прокопович. Умерли писатель Махмуд Галяу, композитор Феликс Мендельсон, поэт Галимджан Латыпов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Вернули мечеть

4 ноября 1892 года в Казани в семье купца второй гильдии родился писатель, историк, языковед, фольклорист Гали Рахим. Учился в медресе «Мухаммадия», потом в коммерческом училище, а после — в Московском институте торговли. После революции преподавал на курсах, в Восточной академии, в пединституте, работал в Госбанке. Первую научно-популярную книгу «Җир йөзе» выпустил в 1909 году, также писал рассказы, стихи, пьесы. Автор первой версии текста к песне «Кәккүк» Султана Габяши. Также он автор работ по литературе, тюркологии. Активно выступал за сохранение арабской графики и подписал «письмо 82» в ее защиту, адресованное Сталину. В 1930-е дважды был осужден, пять лет провел в лагерях, в 1937-м был посажен повторно, выпущен по состоянию здоровья, умер в 1943 году.

М. Галяу с женой Зайнаб. 1930-е гг. Фото tatmuseum.ru

4 ноября 1937 года был расстрелян Махмуд Галяу, писатель, автор романов из жизни дореволюционной России «Муть» (или «Смутные годы») и «Мухаджиры». Его дядей был имам Шигабутдин Марджани, Галяу родился в деревне Ташкичу Арского района, где тот учился и преподавал в медресе. Махмуд Галяу начинал учителем в Астрахани, там же стал писать, после жил в Оренбурге, Москве. Его романы вышли сначала на русском, татарские оригиналы были потеряны. Писатель был арестован по обвинению в причастности к татарским националистическим организациям («султангалиевщина»). Захоронен в братской могиле на Донском кладбище Москвы. В театре Камала сегодня премьера спектакля по его произведениям.

4 ноября 2015 года был принят указ президента Татарстана о создании Болгарской исламской академии и воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. Эта инициатива получила поддержку президента РФ Владимира Путина. К сегодняшнему дню оба этих больших проекта уже состоялись. Болгарская исламская академия призвана сохранить единство мусульманской уммы, мир и согласие в стране, возродить богатое богословское наследие и духовные традиции предков. А возрождение собора, который возвели в свое время на месте обретения чудотворной иконы Божией Матери, стало большим событием для всего православного мира. На его освящение приезжал патриарх Московский и Всея Руси. Кстати, сегодня православные почитают эту икону, 4 ноября — осенняя Казанская.

Фото: tatarstan.ru

4 ноября 2021 года «Реальное время» писало, что первый акт скандальной эпопеи c вологодским реставратором Поповым завершился успешно: в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района состоялось открытие и прошел первый пятничный намаз в отреставрированной деревянной мечети, являющейся объектом культурного наследия и образцом татарского деревянного зодчества XIX века. На церемонии присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, вручивший благодарности реставраторам — руководителю ООО «Объединенная строительная компания» Евгению Крючкову, гендиректору ООО «Экспертпроектстрой» Игорю Матвееву и гендиректору компании «Рестор» Дмитрию Шарову.



Заработало Останкино

4 ноября 1967 года начала работать Останкинская телебашня. Великий советский инженер Алексей Никитин задумал ее за одну ночь, идея возникла на ассоциации с перевернутой лилией. По первоначальному проекту у башни должно было быть четыре опоры, но потом их стало 10 — так посоветовал автор Штутгартской телебашни Фриц Леонхардт.



В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Так россияне продолжили отмечать ноябрьскую дату после того, как перестали праздновать годовщину Октябрьской революции (7 ноября). А праздник 4 ноября посвящен освобождению России от польской интервенции: поляки вошли в Москву во время Смуты, их пригласили русские бояре. Однако многие в стране были с этим не согласны, и 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город, где квартировался польский гарнизон. Поляки отступили в Кремль, но и там надолго не задержались. Их гарнизон был окончательно разбит. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери.

«Изгнание поляков из Кремля Пожарским» Эрнест Лисснер, 1938. Фото wikipedia.org

В Лондоне — метро

4 ноября 1879 года был запатентован первый кассовый аппарат. Его сконструировал Джеймс Ритти, хозяин маленького кафе в американском городе Дейтоне, штат Огайо. Каждая торговая операция фиксировалась на диске. А потом появился специальный индикатор, позволявший и кассиру, и покупателю видеть стоимость покупки. Каждая денежная операция фиксировалась на бумажном рулоне, и теперь хозяин мог сверить сумму наличных в кассе с суммой, обозначенной на рулоне, и точно узнать, сколько было сделано покупок за день.

4 ноября 1890 года в Лондоне открылась первая электрическая линия метрополитена. С 1890 года в британской столице линии на электрической тяге в тоннелях глубокого заложения пришли на смену тоннелям мелкого заложения. Первой в мире подземной электрической дорогой стала Северная линия на участке Стоквелл — Кинг Уильям-Стрит. А первым ее пассажиром стал будущий король Эдуард VII, тогда еще принц Уэльский.

Фото wikipedia.org

4 ноября 1922 года британский археолог Говард Картер обнаружил в египетской Долине царей гробницу фараона Тутанхамона. К всеобщему удивлению, мумия правителя сохранилась в неприкосновенности. А дальше журналисты раздули сенсацию, связав смерти некоторых членов этой экспедиции с «проклятием фараона». Правда, мало кто брал в расчет, что средним возрастом половины членов этой экспедиции было 74,4 года, а век назад смерть пожилого профессора была совершенно нередким явлением. Самого Картера «проклятие» как бы и не коснулось — он умер через 16 лет после сенсационного открытия.

