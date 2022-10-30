«Мы немного варимся в собственном соку»

На конференции в честь 140-летия медресе «Мухаммадия» защищали кадимизм и предлагали начинать обучение с 6 лет

В честь не только празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, но и 140-летия медресе «Мухаммадия» в ее новом здании впервые прошла конференция, посвященная этой круглой дате, — в рамках Всероссийского форума преподавателей мусульманских образовательных организаций. Среди выступающих в стенах изначально новометодного медресе нашлось немало апологетов традиционных форм обучения, и в целом из дореволюционного опыта хазраты предлагали вернуть несколько очень любопытных вещей.

Исторические здания, ДК, военкомат, подвал

Хотя выступающие зачастую много говорили об истории, обращались к опыту столетней и более давности, спикеры постоянно сворачивали на тропинку повседневности. К примеру, на пленарном заседании форума муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин говорил, что учебные заведения республики готовят именно татароязычных имамов, то есть работников не только для Татарстана, но и для татарского мира, для регионов России, стран СНГ, где компактно живут татары. А значит, знание татарского им необходимо.

Также проблемой Камиль хазрат назвал факт, что часть выпускников не работает после окончания медресе имамами. А это уже вопрос профориентации. Как позже рассказал заместитель директор медресе «Мухаммадия» Зульфат Габдуллин, в новую эпоху здесь обучилось 4 156 человек. Среди них — пять муфтиев и четыре зама, 150 преподавателей, 210 имамов и мухтасибов. Это цифры по Татарстану. К примеру, в Башкортостане в медресе учились 120 учителей и имамов.

«Мухаммадию» в виде деревянного одноэтажного здания (16 на 8 метров) в 1882 году основал Мухаммеджан Галеев, отец имама Галимжана Баруди. Постройка сгорела в 1898 году. Нынешние корпуса стали возводить в 1901-м. Габдуллин напомнил, что в 1993-м история «Мухаммадии» начиналась с того, что покойный Валиулла Якупов арендовал в ДК им. Ленина две комнаты, куда в первый класс взяли 30 детей. Потом медресе переехало в деревянный военкомат у мечети «Рамазан» в Кировском районе. Потом в подвал мечети «Нур Ислам», далее в Апанаевскую мечеть, где недавно еще располагался детский сад. И лишь потом вернулся в историческое здание. Конференция, к слову, проходила в новом корпусе, который, открыли этой осенью.

Выступает Марсиль Фархшатов. Фото: dumrt.ru

«У шакирдов и учителей в голове были компьютеры»

Дореволюционную «Мухаммадию» называют оплотом джадидизма за стремление к обновлению учебных программ. В медресе выходили газеты, даже работал театр. Среди предметов были математика, география, природоведение.

При этом Марат Гибатдинов, руководитель Центра истории и теории национального образования Института истории АН РТ, указывает, что кадимизм, традиционный метод обучения в медресе, не стоит списывать со счетов.

— Это система образования того времени. Тогда основным методом было заучивание и повторение. Без глубокого анализа и дискуссий, — указывает ученый. — Но надо сказать, что при всех недостатках эта система давала способным шакирдам возможность получать знания. Потому что в этой системе — без отдельных классов, уроков, только с изучением учебников, зубрежкой, — в этой системе шакирды, говоря современным языком, могли выстроить индивидуальную стратегию обучения. Такие люди, как Курсави, Марджани, со своими способностями и через своих учителей смогли это сделать.

— Иногда мы смотрим на кадимистский метод, как на что-то отсталое, — дополнил Марсиль Фархшатов, заведующий отделом истории и истории культуры Башкортостана Института социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН. — А надо смотреть так, что у шакирдов и учителей в голове были компьютеры, где лежали выученные книги. И когда надо было, как видим у наших арабских друзей, на каждое слово находилась цитата из Корана, хадисов. Наши многие шакирды после революции удивляли этим иностранных ученых. Мы же смотрим сейчас по книгам. Преподающие по традиционной методике медресе есть и сейчас, в Иране к примеру. Рафик хазрат Мухаметшин (глава РИУ, — прим. ред.), которого здесь нет, предлагал к такой схеме вернуться.

Фархшатов напомнил, что на десятилетие медресе «Галия» его руководителю Зие Камали вручили Коран, благодаря за понимание Корана. То есть ислама, а не светских наук.

Рафиля Гимазова. Фот:о dumrt.ru

Две трети слушательниц конференции — девушки и женщины

Дальше выступил Альфит Шарипов, директор медресе «Хусаиния» в Оренбурге. Он указал, что сейчас учиться на имамов идут в подростковом возрасте.

— Как говорится, до шести-семи лет воспитываешь. А после шести — перевоспитываешь. А если бы брали в медресе с шести, если бы религиозная составляющая была... В «Хусаинии» так раньше и было. Ризаитдин Фахретдин приехал в Оренбург — и оставил своих детей на обучение. И потом уже переехал сам.

Также Шарипов напомнил, что раньше экзамены в медресе принимали при большом стечении людей, среди которых были и журналисты.

— Об экзаменах писали в газетах. Такая была реклама. И мусульмане охотно отдавали детей в медресе. Надо бы такое сейчас ввести. Потому что мы немного варимся в собственном соку.

Наконец, председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Чувашской Республики Мансур Хайбуллов рассказал, что если раньше средний возраст обучающихся в их медресе составлял 38 лет, то сейчас стало больше молодежи. С ними они работают и формате мероприятий. К примеру, вместо того, чтобы просто говорить, что Новый год — не мусульманский праздник, в Чувашии дарят подарок на Рамазан, таким образом, заставляя детей ждать его каждый год.

Среди выступающих было немало женщин. Скажем, Рафиля Гимазова, заведующая кафедрой исламской теологии в Российском исламском институте, соавтор сборника материалов по истории «Мухаммадии», вышедшей к юбилею, рассказывала про известное дореволюционное медресе «Иж-Бубый», открытое Мухлисой Буби. Гимазова рассказывала, что родители с большой охотой тратили деньги, чтобы отправить своих дочерей на учебу. А на эти деньги обновляли здание медресе для мальчиков. Нельзя было при этом не заметить, что почти две трети зала во время конференции занимали женщины и девушки. Уверены, что если традиция конференций продолжится, они получат еще больше времени для своих докладов.