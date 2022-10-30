День в истории: миллионный казанец, у России свой флот и «Война миров», напугавшая американцев

Чем примечательна дата 30 октября?

Фото: wikipedia.org / Public Domain

Сегодня, 30 октября — Всемирный день жизни. В России сегодня День памяти жертв политических репрессий, также свой профессиональный праздник отмечают работники автомобильного транспорта и инженеры-механики и тренеры. В Великобритании, США и Канаде отмечают Чудовищную ночь и Ночь шалостей, в Австралии — День бабушек и дедушек. 30 октября в Казани родился миллионный по счету житель, Петр I распорядился создать в России военно-морской флот, а русский изобретатель Розинг создал аналог телевизора, в США радио-спектакль по роману Уэллса «Война миров» вызвал панику среди населения. Родились 2-й президент США Джон Адамс, французский кинорежиссер и актер Клод Лелуш, маршал СССР Дмитрий Устинов, звезда мирового футбола Диего Марадона. Не стало инициатора создания «Красного Креста» Жана Дюнана, русского литературного критика Арсения Введенского, телеведущего, диктора телевидения Игоря Кириллова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

День рождения Музея ИЗО и миллионный житель Казани

30 октября 1922 года в Казани начал работу Татарской коммунистический университет — он считался высшей советской партшколой, которая готовила для республики других областей РСФСР партийных, профессиональных и советских работников с уклоном на марксистские и коммунистические идеалы ТАССР. Его студентам предстояло в течение трех лет изучать пропагандистское партийное, комсомольское и советское строительство, полученный затем диплом открывал дорогу в политическую элиту республики и страны. Через три года в университете открылись отделения для марийцев, башкир, мордвы, чуваш и вотяков, спустя еще год — вечерний коммунистический университет с двухгодичным сроком обучения. Действовал комвуз всего 10 лет, а в числе его преподавателей была мать писателя Василия Аксенова Евгения Гинзбург. В 1932 коммунистический университет, который стал считаться рассадником антибольшевистских идей, был закрыт. Через 6 лет его бывшего ректора Моисея Вольфовича и многих выпускников признали врагами народа и расстреляли в 1938 году. Вместо вуза была создана Татарская высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа, в которой проходили подготовку партийные кадры из села и которая тоже просуществовала недолго — до августа 1937 года.

Фото: Олег Тихонов

30 октября 1967 года в Казани в особняке, построенном в 1906 году для командующего Казанским военным округом, генерала Александра Сандецкого, открылся Музей изобразительных искусств ТАССР. После революции в генеральской усадьбе располагался Дом Советов №1, в 1924 году дом отдали под туберкулезный диспансер, который принимал пациентов в течение 40 лет. В 1964 году в особняке начался капитальный ремонт, и спустя три года в архитектурном памятнике обосновался Музей ИЗО. Созданный в конце XIX века публичный музей Казани изначально включал в себя картины частной коллекции ученого-археолога и коллекционера А.Ф. Лихачева и насчитывал 425 работ различных художников. В последующие годы музейный фонд постоянно пополнялся и сегодня насчитывает свыше 25 тысяч экспонатов. В его коллекциях находятся работы известных русских, европейских и татарских художников и скульпторов, старинные иконы, изделия декоративно-прикладного искусства.

30 октября 1979 года в Казани родился миллионный житель — им стал Ирек Мустафин, а столица Татарской республики стала двадцатым в СССР и десятым в РСФСР городом-миллионником. Мустафин родился в обычной рабочей семье: мать, Надежда Михайловна, трудилась вязальщицей на швейной фабрике, отец, Шамиль Джамилевич, водителем на автотранспортном предприятии. Зарегистрировали миллионного жителя Казани с особой торжественностью 16 ноября в Молодежном центре, а его свидетельство о рождении подписал глава исполкома Совета народных депутатов города Александр Бондаренко. Родителям в честь знакового события вручили памятную медаль и подарили новую 2-комнатную квартиру. Вечером в оперном театре имени М. Джалиля организовали торжественное заседание под руководством первого секретаря обкома КПСС Р.М. Мусина, родителей миллионного жителя столицы поздравляли глава Союза писателей республики Гариф Ахунов, Герои Соцтруда, студенты, простые рабочие, а космонавт Валентина Терешкова прислала им поздравительную телеграмму. После школы миллионный ребенок выбрал профессию строителя, позже поступил в КИСИ, стал инженером и строит дома в родном городе. Сегодня Казань является пятым городом в России по числу жителей — их численность по итогам прошлогодней переписи составляет 1 308 660 человек.

Фото: Ринат Назметдинов

30 октября 2021 года «Реальное время» рассказало о волонтерах — кто они и почему решают посвятить себя безвозмездной помощи, сколько их работает в Татарстане. Корреспондент нашего издания побывал на встрече главы Минмолодежи республики, где узнал, как выстроена работа волонтеров, с какими проблемами они сталкиваются и получают ли за свою работу хоть какое-то вознаграждение.

Создание военно-морского флота России и прародитель современного ТВ

30 октября 1653 года царь Алексей Михайлович подписал указ, который освобождал от смертной казни всех разбойников и воров, приговоренных к ней. Вместо нее преступников ждало наказание кнутом, отсечение пальца от левой руки и ссылка в Сибирь или в «понизовые и украйные города» (Среднее и Нижнее Поволжье). Смертный приговор оставался в силе только для тех, кто нарушал законы повторно. Через 10 лет царский указ дополнили, по нему разбойникам и ворам, «которые доведутся смертной казни», положено отсекать обе ноги и левые руки. Для устрашения других отрубленные конечности нужно было прибивать к придорожным деревьям.

30 октября 1696 года по велению царя Петра Первого «Быть морским судам!» в России стал создаваться регулярный военно-морской флот России. Именно эта дата считается днем рождения Военно-морского флота России. Глава государства сразу решил заняться строительством 52 кораблей и спустить их на воду в Воронеже весной 1698 года. Началось бурное строительство самих верфей — кроме Воронежа, где через год открыли адмиралтейство, они появились на Ладоге и в Архангельске, еще в шести городах. Затем были созданы Азовский, Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский и Северный флоты, а также Каспийская флотилия. Первым в истории военно-морским документом Российского государства стал «Устав по галерам», написанный царем Петром Великим. Через 30 лет российский флот состоял из 111 линкоров и 38 фрегатов, 60 бригантин и других военных кораблей и более 300 транспортных судов. Центром судостроения стал Санкт-Петербург. Русский флот в те годы одержал победу в различных морских сражениях. Российские мореплаватели совершили массу великих географических открытий. К началу XIX века российский военно-морской флот по количеству боевых кораблей стал третьим в мире.

Фото: wikipedia.org

30 октября 1907 года русский физик Борис Розинг получил патент на изобретенный им способ электрической передачи изображений на расстояние, то есть телевидение. Для преодоления недостатков механической развертки он применил систему электронной развертки в передающем приборе и электроннолучевую трубку в приемном аппарате. И таким образом впервые «сформулировал» основной принцип устройства и работы современного телевидения. В июле 1907 года этот факт был официально зафиксирован как русская привилегия. За три года изобретатель усовершенствовал телевизионное приспособление, и оно было запатентовано в России, Англии, Германии и США. 9 мая 1911 года Розинг в своей лаборатории сумел принять изображения простейших фигур на созданный им же кинескоп: с помощью электронного луча на крошечном экране электронно-лучевой трубки появилось изображение решетки из четырех полос. Это была первая в мире телепередача, положившая начало эпохе ТВ.

30 октября 1908 года Николай Панин-Коломенкин стал первым русским фигуристом, который завоевал золотую медаль за исполнение специальных фигур на IV Олимпиаде в Лондоне. Эта награда стала первым и единственным олимпийским золотом дореволюционной России. Тогда на лондонской Олимпиаде спортсменам надлежало выполнить четыре фигуры. Их рисунки с объяснениями судьи получали накануне выступлений. Когда они увидели четыре фигуры, которые собирался исполнить на льду Панин-Коломенкин, то заявили, что одну из них выполнить невозможно. Но своим выступлением русский спортсмен доказал, что возможно все.

Радиоспектакль о марсианах вызвал в США панику, а европейскую и азиатскую части Стамбула соединил мост

30 октября 1938 года радиопостановка режиссера Орсона Уэллса по роману Герберта Уэллса «Война миров» вызвала всеобщую панику в США. В этот день актеры театра Mercury решили поставить в своей часовой радиопрограмме роман английского писателя-фантаста, только место его действия перенесли в Нью-Джерси 1939 года. По сценарию, в начале часа один из артистов объявил о начале радиоспектакля, затем озвучили прогноз погоды, а после него — концерт Рамона Ракелло и его оркестра. Через какое-то время спектакль продолжился. Он был поставлен очень реалистично и по форме не отличался от обычного радиорепортажа. Как писали после его выхода в эфир американские газеты, радиопостановку слушали почти 6 млн человек и пятая часть их реально поверили в происходящее. Телефонные линии в тот вечер были перегружены в 5 раз, пробки из Нью-Йорка, Трентона и Филадельфии растянулись почти на 100 км. Многие из слушателей затем подали в суд, требуя компенсации морального вреда, но получили отказ. Зато федеральная комиссия США по связи подняла вопрос о цензуре, а режиссер радиопостановки принес свои извинения гражданам, выразив удивление, что столько человек приняли спектакль за чистую монету.

Фото: Alexxx Malev/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

30 октября 1973 года в честь 50-летия создания Турецкой Республики был открыт мост, соединивший европейскую и азиатскую части Стамбула. Он стал первым висячим мостом, построенным через Босфорский пролив, и занимал тогда 4-е место в мире среди висячих мостов и был самым длинным за пределами США. Его длина — 1,5 км, а ширина — 33 метра, от проезжей части до поверхности воды — 64 метра. Приступить к строительству моста планировали еще в 1950 году, однако возводить его начали лишь в 1970-м. Строили мост немецкая и английская компании, объем затраченных средств составил 200 млн долларов. Сегодня в сутки по мосту проезжает свыше 200 тыс. единиц транспорта и около 600 тысяч пассажиров. В память о трагически погибших участниках госпереворота в Турции в 2016 году сооружение получило официальное название — Мост Мучеников.