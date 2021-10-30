«Мне просто нравится помогать людям»
Кто и зачем идет в волонтеры, сколько их работает в Татарстане и как ребята помогли разгрузить огромные очереди в МФЦ
Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов продолжает «выходить в народ», продолжая традицию своего предшественника Дамира Фаттахова. В пятницу он встретился с волонтерами, которые помогают татарстанцам получать QR-коды и проходить Всероссийскую перепись населения. Корреспондент «Реального времени» побывала на этой встрече — нам тоже было интересно, как выстроена работа волонтеров, с какими проблемами они сталкиваются и получают ли что-то за свою работу. Спойлер: порой и получают. Подробности — в нашем материале.
И на переписи, и с QR-кодами
Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов встретился с волонтерами, работающими в многофункциональном центре по адресу: проспект Победы, 214. Они помогают жителям по двум направлениям: участие в переписи и получение QR-кода.
В МФЦ, как и всегда, было довольно людно, но гигантские очереди прошлых недель уже схлынули: все в штатном режиме. По помещению ходят молодые ребята. Те, что в синей униформе, помогают людям пройти перепись, а в оранжевой — разъясняют, как подтвердить личность и получить QR-код, ведь не секрет, что многие татарстанцы не особенно-то и разбираются в хитростях портала Госуслуг.
— Хочу поблагодарить всех волонтеров за ту работу, которую они сегодня делают. Это большой труд по зову души, по зову сердца, — сказал министр. — Волонтеры переписи оказывают консультационную помощь — работают на базе 58 МФЦ Татарстана. Их общее количество по Татарстану — 480 человек. На работу ежедневно выходит 100 человек. А волонтеров, которые помогают с QR-кодами, по республике 150. Каждый день на работу выходит 60 из них.
За 6 смен — благодарственное письмо
Волонтерам, работающим на переписи, предлагается отработать 6 смен по 4 часа в любое удобное время. Отработав их, ребята получат благодарственные письма: денег за эту работу не платят, на то оно и волонтерство. Но есть и дополнительная мотивация, так что некоторая личная выгода волонтерами все-таки движет.
Например, как рассказала корреспонденту «Реального времени» Марьям, студентка Инновационного университета им. Тимирясова, за волонтерскую деятельность в вузе студенты смогут получить дополнительные учебные баллы — и они могут спасти, если будет не совсем удачно сдана сессия. Девушка учится на 1 курсе на лингвиста, планирует стать преподавателем китайского языка. Судя по ее рассказу, среди других татарстанских студентов желающих поработать волонтером в МФЦ было немало — Марьям сама живет в Вахитовском районе, а ездит на работу на проспект Победы, потому что в ее районе все места уже были заняты.
— Участвовать в переписи населения — это ответственность, — расказывает девушка. — Это очень интересно. Перепись проходит всего лишь раз в 10 лет. И увидев в соцсетях, что набирают волонтеров на эту ответственную работу, я тоже решила попробовать. Я и сама уже приняла в ней участие. Наша работа выстроена так: мы подходим к людям, предлагаем им пройти перепись. Если они соглашаются, проводим их к переписчику. Им задают несколько вопросов, они отвечают — и все. Этот процесс очень быстрый — на него уходит не больше двух минут.
А можно — и за деньги!
По словам волонтеров, их услугами чаще пользуются люди старшего поколения.
— Молодые люди тоже бывают. Но чаще все-таки к нам обращаются люди пенсионного возраста, — говорит Дамир Теплухин. — И очень много таких людей приходит. Это меня прямо удивило.
Дамир учится в колледже малого бизнеса и предпринимательства. Подумывает о том, чтобы по его окончании пойти учиться в вуз на юриста. В волонтеры Дамир пошел исключительно по зову сердца. Они с другом любят участвовать в таких мероприятиях.
— Я лично работаю исключительно на добровольной основе. Мне ничего не предоставляется. Просто нравится помогать людям, показывать, рассказывать, — говорит юноша. — Сейчас основная задача — чтобы как можно больше людей прошло перепись. Это же важно — например, узнать, какие национальности проживают в нашей республике.
Как рассказала корреспонденту «Реального времени» сотрудница МФЦ на проспекте Победы Ксения Гончар, есть и волонтеры переписи, которые ходят по домам. Но они, по словам Гончар, в отличие от тех, которые стоят в МФЦ, работают за вознаграждение. Им дается определенный план по количеству квартир, которые они должны обойти.
Пенсионеры часто боятся открывать дверь
— Если переписчику не открыли, он оставляет уведомление о том, что приходил. В уведомлении — краткая информация о том, что перепись можно пройти на сайте Госуслуг или в МФЦ. И о том, что к ним переписчик уже приходил и больше, наверное, уже не придет, — рассказала Гончар. — Но люди часто боятся открывать дверь, особенно пенсионеры.
Волонтеры, работающие по QR-кодам, помогают человеку зайти в личный кабинет на сайте Госуслуг, найти куаркод и даже распечатывают его прямо в МФЦ. У них смены длятся чуть дольше: с 7 или с 8 до 14 часов и с 14 часов до 20 часов.
— Мы сами выбираем то время, в которое нам удобно выходить, — рассказала Влада Фролова, студентка 4 курса казанского филиала Российского университета правосудия. — Нам скидывают график вечером, и мы сами выбираем, сможем выйти на следующий день или нет. На этой неделе я выходила во вторник с 8 до 8 и сегодня на полдня. Может быть, еще выйду в субботу.
Вопрос с QR-кодами сейчас актуален как никогда. Только в последние дни, по словам руководителя регионального отделения российских студенческих отрядов Шамиля Якупова, в МФЦ стало поменьше обращающихся по поводу их получения. А самый большой наплыв был в начале октября.
Формула преодоления
Ксения Гончар рассказывает:
— Ребята выполняют не только свои непосредственные обязанности, но и, например, помогают зарегистрироваться на Госуслугах или зайти туда тем, кто забыл пароль. Координируют людей в торговых центрах, чтобы они быстрее получили талон. Таким образом, ребята оказывают очень существенную помощь. В первые дни, например, у нас были очереди прямо до улицы. При том, что у нас еще не самый загруженный МФЦ. Так, например, в МФЦ на проспекте Победы, 100 и на Ямашева, 82 людей приходят еще больше, чем сюда.
А Тимур Сулейманов подытожил:
— Пообщавшись сегодня с волонтерами, мы и от них, и от жителей, которые пришли сюда воспользоваться их помощью, услышали понимание, что такая работа очень востребована. Это единственная формула, которая дает возможность правильно преодолеть сложности, с которыми мы столкнулись, — формула вовлечения инициативных молодых людей, граждан, волонтеров в помощь друг другу. А мы как Министерство по делам молодежи, конечно, содействуем — на базе нашего ресурсного центра развития добровольчества, координирующего такую деятельность в рамках штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Татарстане.
Акция #МыВместе
А с 1 ноября в Татарстане возобновится работа волонтеров в рамках Всероссийской акции #МыВместе. Она была запущена в России с началом периода самоизоляции. Волонтеры помогали пенсионерам и маломобильным гражданам, доставляли продукты и лекарства.
Сулейманов напомнил, что это — акция по помощи населению в период коронавирусной инфекции. Она работает следующим образом. Есть единый общероссийский телефон 8 800 200 34 11, на который могут позвонить граждане с просьбой о помощи: принести лекарства, продукты, купить что-нибудь необходимое. В первую очередь, этой возможностью пользуются пожилые люди, которые вынужденно находятся на самоизоляции. И здесь тоже «волонтерит» в основном молодежь.
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