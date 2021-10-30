«Мне просто нравится помогать людям»

Кто и зачем идет в волонтеры, сколько их работает в Татарстане и как ребята помогли разгрузить огромные очереди в МФЦ

Фото: Ринат Назметдинов (Дамир Теплухин - справа)

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов продолжает «выходить в народ», продолжая традицию своего предшественника Дамира Фаттахова. В пятницу он встретился с волонтерами, которые помогают татарстанцам получать QR-коды и проходить Всероссийскую перепись населения. Корреспондент «Реального времени» побывала на этой встрече — нам тоже было интересно, как выстроена работа волонтеров, с какими проблемами они сталкиваются и получают ли что-то за свою работу. Спойлер: порой и получают. Подробности — в нашем материале.

И на переписи, и с QR-кодами

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов встретился с волонтерами, работающими в многофункциональном центре по адресу: проспект Победы, 214. Они помогают жителям по двум направлениям: участие в переписи и получение QR-кода.

В МФЦ, как и всегда, было довольно людно, но гигантские очереди прошлых недель уже схлынули: все в штатном режиме. По помещению ходят молодые ребята. Те, что в синей униформе, помогают людям пройти перепись, а в оранжевой — разъясняют, как подтвердить личность и получить QR-код, ведь не секрет, что многие татарстанцы не особенно-то и разбираются в хитростях портала Госуслуг.

— Хочу поблагодарить всех волонтеров за ту работу, которую они сегодня делают. Это большой труд по зову души, по зову сердца, — сказал министр. — Волонтеры переписи оказывают консультационную помощь — работают на базе 58 МФЦ Татарстана. Их общее количество по Татарстану — 480 человек. На работу ежедневно выходит 100 человек. А волонтеров, которые помогают с QR-кодами, по республике 150. Каждый день на работу выходит 60 из них.

Волонтеры переписи оказывают консультационную помощь — работают на базе 58 МФЦ Татарстана, сообщил Тимур Сулейманов

За 6 смен — благодарственное письмо

Волонтерам, работающим на переписи, предлагается отработать 6 смен по 4 часа в любое удобное время. Отработав их, ребята получат благодарственные письма: денег за эту работу не платят, на то оно и волонтерство. Но есть и дополнительная мотивация, так что некоторая личная выгода волонтерами все-таки движет.

Например, как рассказала корреспонденту «Реального времени» Марьям, студентка Инновационного университета им. Тимирясова, за волонтерскую деятельность в вузе студенты смогут получить дополнительные учебные баллы — и они могут спасти, если будет не совсем удачно сдана сессия. Девушка учится на 1 курсе на лингвиста, планирует стать преподавателем китайского языка. Судя по ее рассказу, среди других татарстанских студентов желающих поработать волонтером в МФЦ было немало — Марьям сама живет в Вахитовском районе, а ездит на работу на проспект Победы, потому что в ее районе все места уже были заняты.

— Участвовать в переписи населения — это ответственность, — расказывает девушка. — Это очень интересно. Перепись проходит всего лишь раз в 10 лет. И увидев в соцсетях, что набирают волонтеров на эту ответственную работу, я тоже решила попробовать. Я и сама уже приняла в ней участие. Наша работа выстроена так: мы подходим к людям, предлагаем им пройти перепись. Если они соглашаются, проводим их к переписчику. Им задают несколько вопросов, они отвечают — и все. Этот процесс очень быстрый — на него уходит не больше двух минут.

Марьям учится на 1 курсе на лингвиста, планирует стать преподавателем китайского языка

А можно — и за деньги!

По словам волонтеров, их услугами чаще пользуются люди старшего поколения.

— Молодые люди тоже бывают. Но чаще все-таки к нам обращаются люди пенсионного возраста, — говорит Дамир Теплухин. — И очень много таких людей приходит. Это меня прямо удивило.

Дамир учится в колледже малого бизнеса и предпринимательства. Подумывает о том, чтобы по его окончании пойти учиться в вуз на юриста. В волонтеры Дамир пошел исключительно по зову сердца. Они с другом любят участвовать в таких мероприятиях.

— Я лично работаю исключительно на добровольной основе. Мне ничего не предоставляется. Просто нравится помогать людям, показывать, рассказывать, — говорит юноша. — Сейчас основная задача — чтобы как можно больше людей прошло перепись. Это же важно — например, узнать, какие национальности проживают в нашей республике.

Как рассказала корреспонденту «Реального времени» сотрудница МФЦ на проспекте Победы Ксения Гончар, есть и волонтеры переписи, которые ходят по домам. Но они, по словам Гончар, в отличие от тех, которые стоят в МФЦ, работают за вознаграждение. Им дается определенный план по количеству квартир, которые они должны обойти.

Волонтерам, работающим на переписи, предлагается отработать 6 смен по 4 часа в любое удобное время

Пенсионеры часто боятся открывать дверь

— Если переписчику не открыли, он оставляет уведомление о том, что приходил. В уведомлении — краткая информация о том, что перепись можно пройти на сайте Госуслуг или в МФЦ. И о том, что к ним переписчик уже приходил и больше, наверное, уже не придет, — рассказала Гончар. — Но люди часто боятся открывать дверь, особенно пенсионеры.

Волонтеры, работающие по QR-кодам, помогают человеку зайти в личный кабинет на сайте Госуслуг, найти куаркод и даже распечатывают его прямо в МФЦ. У них смены длятся чуть дольше: с 7 или с 8 до 14 часов и с 14 часов до 20 часов.

— Мы сами выбираем то время, в которое нам удобно выходить, — рассказала Влада Фролова, студентка 4 курса казанского филиала Российского университета правосудия. — Нам скидывают график вечером, и мы сами выбираем, сможем выйти на следующий день или нет. На этой неделе я выходила во вторник с 8 до 8 и сегодня на полдня. Может быть, еще выйду в субботу.



Вопрос с QR-кодами сейчас актуален как никогда. Только в последние дни, по словам руководителя регионального отделения российских студенческих отрядов Шамиля Якупова, в МФЦ стало поменьше обращающихся по поводу их получения. А самый большой наплыв был в начале октября.

Волонтеры выполняют не только свои непосредственные обязанности, но и, например, помогают зарегистрироваться на Госуслугах или зайти туда тем, кто забыл пароль

Формула преодоления

Ксения Гончар рассказывает:

— Ребята выполняют не только свои непосредственные обязанности, но и, например, помогают зарегистрироваться на Госуслугах или зайти туда тем, кто забыл пароль. Координируют людей в торговых центрах, чтобы они быстрее получили талон. Таким образом, ребята оказывают очень существенную помощь. В первые дни, например, у нас были очереди прямо до улицы. При том, что у нас еще не самый загруженный МФЦ. Так, например, в МФЦ на проспекте Победы, 100 и на Ямашева, 82 людей приходят еще больше, чем сюда.

А Тимур Сулейманов подытожил:

— Пообщавшись сегодня с волонтерами, мы и от них, и от жителей, которые пришли сюда воспользоваться их помощью, услышали понимание, что такая работа очень востребована. Это единственная формула, которая дает возможность правильно преодолеть сложности, с которыми мы столкнулись, — формула вовлечения инициативных молодых людей, граждан, волонтеров в помощь друг другу. А мы как Министерство по делам молодежи, конечно, содействуем — на базе нашего ресурсного центра развития добровольчества, координирующего такую деятельность в рамках штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Татарстане.

Тимур Сулейманов: «Пообщавшись сегодня с волонтерами, мы и от них, и от жителей, которые пришли сюда воспользоваться их помощью, услышали понимание, что такая работа очень востребована»

Акция #МыВместе

А с 1 ноября в Татарстане возобновится работа волонтеров в рамках Всероссийской акции #МыВместе. Она была запущена в России с началом периода самоизоляции. Волонтеры помогали пенсионерам и маломобильным гражданам, доставляли продукты и лекарства.

Сулейманов напомнил, что это — акция по помощи населению в период коронавирусной инфекции. Она работает следующим образом. Есть единый общероссийский телефон 8 800 200 34 11, на который могут позвонить граждане с просьбой о помощи: принести лекарства, продукты, купить что-нибудь необходимое. В первую очередь, этой возможностью пользуются пожилые люди, которые вынужденно находятся на самоизоляции. И здесь тоже «волонтерит» в основном молодежь.



1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов