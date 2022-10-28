«Это повышение может стать болезненным для семейного бюджета»

Двойной рост тарифов, льготы для мобилизованных и массовая проверка счетчиков — пять важных новшеств ЖКХ до конца года

Россиян в этом году ждет повторное увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги — в среднем на 500 рублей. С 1 июля стоимость ЖКУ в Татарстане, как и по всей стране, уже поднимали — на 6,5%, новый рост тарифов ожидается с 1 декабря. Эксперты считают грядущее повышение сумм в платежках довольно ощутимым для семейного бюджета. По их прогнозам, это увеличит и без того немалое количество должников. Сегодня общий долг россиян по квартплате почти 770 млрд рублей, доля татарстанцев — 8,7 млрд. Причем с октября коммунальщикам вернули право начислять пени за просрочку платежей. Подробнее об этих и других важных нововведениях в сфере ЖКХ — в обзоре «Реального времени».

1. ЖКУ подорожают дважды за год

Суммы в счетах-фактурах татарстанцев в этом году вырастут дважды, потому что очередную индексацию тарифов для населения с 1 июля будущего года перенесли на 1 декабря текущего. Цель переноса, по словам чиновников, обеспечение бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ, необходимость обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов. Россиянам обещают, что следующее повышение цен на ЖКУ будет не ранее июля 2024 года.

Повысить тарифы планируется максимум на 9% — это предельная ставка. Если на первый взгляд цифра кажется небольшой, то в пересчете на деньги прибавка может составить в среднем 400—500 рублей. Региональные власти сами будут решать, на сколько поднять стоимость коммунальных услуг.

Фото: «Реальное время»

Что подорожает:



холодная и горячая вода;

электроэнергия;

тепло;

газ;

твердые коммунальные отходы.

По мнению председателя правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Михаила Застелы, это повышение будет довольно чувствительным для населения: «На сколько вырастут тарифы в нашей республике, пока неизвестно, Госкомитет по тарифам еще не озвучил этих данных. Но могу сказать, что повышение это существенное, с учетом того, что цены на коммунальные услуги в республике в этом году уже повышались — с 1 июля на 6,2%. Если средний платеж — 5 тысяч в месяц, то 9% — 450 рублей. Если у человека хорошая зарплата, то это не страшно. Под удар попадают малообеспеченные слои».

Для этой категории граждан есть субсидии, при условии, что платеж за ЖКУ превысит 21% от их дохода. «Наверняка бюджетников и пенсионеров защитят от роста цен за счет индексации пенсий и зарплат. Но для тех, кто, например, занят в других сферах экономики, в том числе в малом бизнесе, это повышение может стать болезненным для семейного бюджета. Неприятно и то, что, скорее всего, заявленные цели — реновацию коммунальных сетей, с учетом нынешней обстановки бюджет не потянет. И, скорее всего, именно с этим и связано «вытаскивание» денег из населения. Потому что в следующем году без этих денег ничего не удастся получить», — отметил Застела.

2. Мобилизованным спишут пени по коммуналке

В октябре вступил в силу закон, согласно которому гражданам, призванным по мобилизации, и членам их семей не будут начислять пени за несвоевременную оплату ЖКУ или не полностью оплаченную квитанцию. Освободят их и от взносов за капремонт. Эта мера будет действовать до тех пор, пока действует контракт о прохождении военной службы.

Фото tatarstan.ru

Также, согласно законодательству, мобилизованные, участвующие в СВО, получают статус «Ветеран боевых действий», а вместе с ним и ряд социальных льгот. В их числе компенсация в 50% за наем и содержание квартиры, услуги по управлению домом, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взнос на капремонт. Правда, необходимо учесть тот момент, что объем льгот зависит от степени участия мобилизованного в боевых действиях и степени риска, которому он подвергся.

Кстати, в Госдуме озвучили еще одну инициативу в отношении мобилизованных — возможность списать долги за ЖКУ за счет государства. Мера предусмотрена и для тех, кто ушел на спецоперацию добровольцем.

3. Расчет пеней с учетом ставки Центробанка

Что касается остальных должников, то им вскоре начнут приходить квитанции на оплату пеней. Со 2 октября этого года в России перестал действовать мораторий на взыскание пеней за просроченные коммунальные платежи, установленный правительством с 1 апреля. Также он запрещал открывать исполнительное производство по списанию с банковского счета должника средств для погашения долга за ЖКУ. Если период задолженности составляет три года и более, то согласно срокам исковой давности долг взыскивать не будут.

При этом с 1 августа и до конца этого года рассчитывается неустойка по-новому — штраф за неуплату услуг коммунальщиков управляющие компании начисляют с учетом наименьшей ключевой ставки, установленной Центробанком. Выбирать могут из двух показателей: по состоянию на 27 февраля 2022 года — 9,5%, либо на дату погашения долга — пока эта ставка составляет 7,5%. Раньше пени начисляли в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ от не выплаченной в срок суммы.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

4. Справки льготникам больше не нужны

Еще одно нововведение в законе касается бумажной волокиты, точнее, оно ее отменяет. Теперь для оформления льготы за капремонт многоквартирного дома льготникам, в том числе и пенсионерам, больше не придется нести разного рода справки и подтверждающие документы.

Чиновники по закону должны сами запрашивать информацию о лицах, имеющих право на льготу. Предоставлять компенсацию будут автоматически, если данные имеются в электронных базах. Соответствующие изменения внесены в Жилищный кодекс.

Размер компенсации взносов на капремонт для льготных категорий устанавливают на региональном уровне. Так, по решению властей инвалид или неработающий пенсионер могут получить как частичное освобождение от уплаты взносов, так и полное. В списке тех, кому положена льгота по взносам за капремонт — инвалиды I и II группы, неработающие собственники жилья, достигшие возраста в 70 или 80 лет, ветераны боевых действий.

— Вот у меня, допустим, есть льгота ветерана труда. Я один раз предъявил этот документ, и мне больше не надо ходить, подтверждать ее. То же самое касается и других категорий, например инвалидов. Если же и приходить теперь не нужно будет, то это очень хорошо. Но это в случае, что документ будет в базе. А если не найдут, то, я думаю, можно и самим принести нужный документ. Это же в интересах самих собственников, — считает Михаил Застела.

Фото: Инна Серова

5. Если счетчик в квартире — жди гостей



С 12 октября в России вступило в силу новое правило оплаты коммунальных услуг. Главным образом оно коснется тех собственников жилья, у кого стоят бытовые счетчики на горячую и холодную воду. Чаще всего именно эти показатели, которые жильцы передают сами, или не соответствуют действительности, или же подаются не вовремя.

Так что в ближайшее время коммунальщики приступят к масштабной поквартирной проверке счетчиков, чтобы уточнить показатели приборов или, при необходимости, заменить на нем пломбу. Все инспекции пройдут без ущерба для бюджета собственника жилья — расходы на себя возьмут управляющие компании.

О своем предстоящем визите коммунальщики обязаны будут предупредить жильцов объявлением, а те, кто будет проверять счетчики, должны иметь при себе удостоверение, сверить достоверность которого можно будет по телефону. После проверки приборов учета начислять плату за потребленные ресурсы будут в прежнем объеме. Но если владелец квартиры не пустит инспекторов домой и счетчик не пройдет проверку, стоит ждать начисления по нормативу.

Фото: Инна Серова

— Основная проблема здесь — это допуск проверяющих в квартиру. Безусловно, бывают такие случаи, когда такая проверка необходима. Коммунальщики — здравые люди, они по показаниям видят, если вы использовали за месяц всего 50 литров воды, то ясно, что вы обманываете. Но если я беру несколько кубов, то чего ко мне ходить? А вообще, если в целом посмотреть на эту проблему, то начинается время, когда в квартирах станут устанавливать умные счетчики, которые сами автоматически будут передавать показания в систему. В новых домах это уже появляется, — отметил глава Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.