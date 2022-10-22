Галина Ахмерова: «С подростками надо говорить не только на одном языке, но и на равных»

Фото: Дмитрий Резнов

В стране готовятся к региональному этапу «Лиги лекторов» — масштабного конкурса Российского общества «Знание» для просветителей, в рамках которого любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора. Очные лекции участников пройдут на разных площадках страны. В Экспертном совете конкурса и одноименной премии работает и команда татарстанского фонда развития доступности современного образования «Дарвин». Его основательница, бывший топ-менеджер «БАРС Груп» и создатель платформы Round Галина Ахмерова в очередной авторской колонке для «Реального времени» рассказывает, почему эта работа с молодежью сегодня так актуальна.

Фонд «Дарвин» активно работает с российским обществом «Знание»: наши сотрудники входят в состав Экспертного совета конкурса «Лига Лекторов», а я — одноименной премии.

Премия актуальна: у молодежи действительно есть запрос на обучающий контент. Сейчас ребята, увлеченные наукой, технологиями, спортом и историей, чаще всего ищут информацию на просторах Интернета: в основном бегут на YouTube. Он простой, понятный и доступный.

Но тут встает вопрос о верификации знаний: сказываются последствия развития инфоцыганства.

Обучать и обучаться — одна из важных потребностей нового поколения. Peer-to-peer формат (от человека к человеку) развит среди школьников лучше всего. Мы убедились в этом и на примере нашей работы: взаимодействуя с подростками, необходимо говорить с ними не только на одном языке, но и на равных. Только тогда тебя признают и, может быть, прислушаются к твоим словам. Коммуникация должна строиться не с позиции силы и превосходства, а на основе уважения и интереса к друг другу.

Таким авторитетом в глазах школьников мы наделяем работодателей: в прошлом году проводили профориентационный фестиваль PROинтерес с крупнейшими компаниями РТ («Татнефтью», КАМАЗом, Ак Барс Банком, ТТС и другими) и привлекли к проекту около полумиллиона подростков. Хотим повторить успех в ХМАО и Липецкой области, не так давно заключивших с нами соглашения о сотрудничестве.

Премия «Знание» оценивает достижения российских деятелей просвещения из разных сфер: от преподавателей и компаний до блогеров и СМИ. А лауреатами становятся как просветители, так и сами просветительские проекты или компании. Среди критериев оценки: социальная значимость, масштаб и охват, уникальность. В прошлом году победителями, например, стали «Большая перемена» и «Точка кипения» — уже любимые молодежью проекты.

В качестве члена экспертного совета я оценивала работы в номинациях «История» и «Культура и искусство». Основные направления: патриотическое воспитание и культура России. Повестка у претендентов схожая, поэтому удивительно было увидеть и проекты, посвященные популяризации культуры и истории РФ за ее пределами. Некоторые связаны с методологией по теме.

Что касается реализации, претенденты, на мой взгляд, используют не все возможности цифры. Субъективно проекту недостает форматов: мне бы хотелось видеть и презентации, и вебинары, брошюры и т.д. Темы раскрыты подробно, но не рассчитаны на массовую аудиторию: транслировать их можно в офлайн-формате или посредством тиражирования в узкопрофильных СМИ (например, выпуск материала в журнале).

Думаю, что при правильном использовании цифры можно усилить как ареал распространения темы, адресуя ее более широкой аудитории, так и повысить вовлеченность зрителя, используя такие интерактивные механики, как короткие квизы или голосовалки. Это позволит сделать премию еще более масштабной.

Текущий вызов: объединение просветительской мысли и цифровых технологий, над которым должны совместно работать компании, государство и общество.



Сейчас «Знание» является полноценным каналом для спикеров, занимающихся просвещением в разных областях. А оценивают их такие же многопрофильные эксперты, причем для нас подобная работа является возможностью роста и получения вдохновения в рамках своих бизнес-целей.

Следующим шагом идет голосование жюри и очный питчинг номинантов. С удовольствием буду ждать народного онлайн-голосования, когда у каждого будет возможность дать оценку представленным проектам. Ответственность за просвещение все-таки общая.

Галина Ахмерова