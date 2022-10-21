День в истории: Магеллан открыл пролив, а Академия российского телевидения учредила премию

Чем примечательна дата 21 октября?

Сегодня, 21 октября, произошло Трафальгарское морское сражение, открыли Магелланов пролив, Академия Российского телевидения учредила ежегодную премию ТЭФИ, был арестован Туполев, открылся завод антикоррозийных жидких покрытий «ЗМ Волга». Родились актер Раднэр Муратов, танцор Файзи Гаскаров, учредитель Нобелевской премии Альфред Нобель, ректор Казанского государственного университета Михаил Нужин, модель Ким Кардашьян. Скончались русский художник и карикатурист Петр Шмельков, изобретатель в области техники связи, звукового кино и телемеханики Александр Шорин, писатель и поэт Джек Керуак. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Арестовали Туполева

21 октября 1912 года в Бирске родился танцор и хореограф Файзи Гаскаров. Воспитывался в детдоме, потом оказался в Белоруссии. Учился в Уфимском театральном техникуме, в хореографической школе при Большом театре, вернулся в Башкортостан. В 1937 году его взял к себе в ансамбль народного танца Игорь Моисеев, после чего Гаскаров организует такой же ансамбль на родине. Несколько лет он также работает руководителем Ансамбля песни и танца ТАССР. С 1988 года Ансамбль народного танца Башкортостана носит имя Файзи Гаскарова.

21 октября 1914 года родился математик, механик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Михаил Нужин. В 1954—1979 годах был ректором Казанского государственного университета. В период его ректорства в университете возникли новые научные направления: бионика, биофизика, биохимия, физика и химия полупроводников, а также был создан вычислительный центр университета. Велось интенсивное строительство и оборудование новых учебно-лабораторных корпусов и общежитий для студентов университета. Возглавлял Совет ректоров РСФСР. Неоднократно участвовал в международных семинарах и конференциях ЮНЕСКО по проблемам университетского образования. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР пятого (1959—1963) и шестого (1963—1967) созывов от Татарской АССР (возглавлял депутатскую комиссию по вопросам образования), а также депутатом Верховного Совета Татарской АССР (1971—1980). Умер в 1983 году, похоронен на центральной аллее Арского кладбища.

21 октября 1928 года в Ленинграде родился актер Раднэр Муратов. Его отец Зиннат Муратов — будущий первый секретарь Татарского обкома КПСС. После окончания Казанской специальной школы ВВС поступил в ГИТИС, работал в Государственном театре киноактера, также снимался в известных кинокартинах — «Максим Перепелица», «Золотой теленок», «Щит и меч», «12 стульев», «Афоня», «Джентльмены удачи» и других.

Фото: wikipedia.org

21 октября 1937 года был арестован авиаконструктор, создатель самолета Ту-2 (производство первоначально было организовано на заводе №22 в Казани, — прим. ред.) Андрей Туполев. Его обвинили во вредительстве и принадлежности к контрреволюционной организации. Вместе с ним были арестованы многие ведущие специалисты ЦАГИ и ОКБ, директора большинства авиационных заводов. 28 мая 1940 года приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к 15 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах, а также конфискации личного имущества. Его обвинили в руководстве антисоветской вредительской организацией, проводившей диверсионную работу. Кроме того, согласно приговору, Туполев с 1924 года был агентом французской разведки и передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну. По свидетельству Главного маршала авиации Александра Голованова, в разговоре с ним Иосиф Сталин сказал, что не верит в виновность Туполева — компрометирующие факты, рассматриваемые следствием, никакого отношения к содержанию приговора не имели. Находясь в заключении, работал в закрытом КБ НКВД — ЦКБ-29 («Туполевская шарага»). В июле 1941 года от дальнейшего отбытия наказания был освобожден со снятием судимости. Туполев был полностью реабилитирован 9 апреля 1955 года.

21 октября 2015 года на территории особой экономической зоны «Алабуга» состоялось открытие завода антикоррозийных жидких покрытий «ЗМ Волга». В церемонии открытия приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор «3М Россия» Роберт Николс, гендиректор завода «3М Волга» Евгений Мараховский, гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, глава Елабужского района Геннадий Емельянов, представители ПАО «Газпром». Тогда в строй была введена лишь первая фаза завода, впоследствии производство расширилось и увеличилось количество рабочих.

Фото: tatarstan.ru

21 октября 2021 года «Реальное время» сообщило, что Регина Шайхутдинова, адвокат основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина, намерена через суд взыскать ущерб, причиненный ее автомобилю кровлей, слетевшей со здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан 13 июля 2021 года в результате порыва ветра, который, по официальным данным, не превышал 17 метров в секунду. Собственник здания и организация, которой собственник передал его в оперативное управление, добровольно платить не хотят — ждут судебного решения вместе с владельцами еще полутора десятков машин.

Премии — Солженицына и телеакадемии



21 октября 1994 года Академия российского телевидения учредила премию ТЭФИ (от «Телевизионный ЭФИр», — прим. ред.). Первоначальная включала три номинации для художественных, одну для художественно-публицистических, пять для информационных и общественно-политических телепередач. Вручается до сих пор и является российским аналогом американской премии «Эмми».

21 октября 1997 года была учреждена Литературная премия Александра Солженицына. Премия присуждается ежегодно за произведения в прозе, поэзии, драматургии, литературной критике и литературоведении. Награждаются премией писатели, живущие в России и пишущие на русском языке, чье творчество «обладает высокими художественными достоинствами, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы». Обычно премия вручается одному писателю или поэту, но в редких случаях может быть поделена между двумя кандидатами. Лауреатом премии автор может стать только один раз. Премия вручается начиная с 1998 года. Имя лауреата объявляется на первой неделе марта, а церемония вручения премии проходит на последней неделе апреля в Москве в помещении Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.

Фото: wikipedia.org

Сражаемся у мыса Трафальгар



21 октября 1520 года мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, впоследствии названный Магеллановым. 21 октября, спасаясь от стихии, флотилия Магеллана обогнула мыс Дев, устремилась на запад, в бухту, и вскоре достигла узкого скалистого прохода, совсем не похожего на пролив. Посылая два корабля в разведку, Магеллан почти не надеялся на счастливый исход и уже начал приготовления к зимовке. Однако корабли-разведчики вернулись через 4 дня с радостной вестью: за 2 дня пути на запад вода все время оставалась соленой, а лодка часто не доставала до дна — это не устье реки и впереди возможен пролив. Флотилия вошла в проход и начала медленно продвигаться между его извилистых берегов. 28 ноября 1520 года корабли Магеллана вышли в неизвестный океан. Он встретил мореплавателей солнцем и тишиной, за что Магеллан назвал этот океан Тихим. Путь по проливу занял 38 дней. На долгие годы Магеллан останется единственным капитаном, прошедшим опасный пролив и не потерявшим ни одного корабля. Магеллан дал проливу португальское название праздника Всех Святых — Estreito de todos os Santos, однако позже испанский король изменил его, дав испанское название в честь Фернана Магеллана.

21 октября 1805 года у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье Испании около города Кадис произошло историческое морское сражение между английскими и франко-испанскими морскими силами — Трафальгарское сражение. Английская эскадра из 27 линкоров и четырех фрегатов под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона разгромила франко-испанский флот из 33 линкоров и пяти фрегатов под командованием французского адмирала Пьера Шарля Вильнева. В результате битвы Франция и Испания потеряли 22 корабля, в то время как Великобритания — ни одного. Трафальгарский триумф принес Англии более 100 лет безраздельного мирового господства на морях. Победа Великобритании подтвердила морское превосходство страны, установленное в XVIII веке. После поражения Наполеон оставил свой план нападения на южную часть Англии и начал войну против двух других главных сил Европы — России и Австрии.